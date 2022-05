St. Gallen Symposium: Young Leaders erzählen, was sie bewegt

St.Gallen Symposium Mit Unterwäsche die Welt verbessern: Wie junge Unternehmerinnen aus allen Kontinenten in St.Gallen über zündende Ideen reden Ab Donnerstag treffen sich Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik mit jungen Talenten am St.Gallen Symposium. Ein Südafrikaner, eine Französin, eine Deutsche und ein Kanadier sagen, was sie bewegt und warum sie an dieses Generationentreffen auf den Rosenberg gekommen sind. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 20.00 Uhr

Ein Handschlag hier, eine Umarmung dort. Unter den Zeltblachen des St.Gallen Symposium ist es fast so, wie es vor Corona schon immer war: Es herrscht emsiges Treiben auf dem Uni-Campus. Junge Leute aus vielen Ländern tauschen sich an der Café-Bar oder an Stehtischen aus, machen Small Talk, reden über ihr Geschäft, über die vielen Herausforderungen.

Sie wurden aufgrund herausragender Leistungen als Unternehmerinnen oder Studenten vom Symposium eingeladen, eine Woche nach St.Gallen zu kommen, um am Generationendialog teilzunehmen. Vier von ihnen haben wir zum Interview getroffen.

Bundespräsident Cassis spricht über die Neutralität Am Donnerstag beginnt das St.Gallen Symposium offiziell. Hunderte von Spitzenkräften aus Wirtschaft, Forschung und Politik aus aller Welt werden erwartet. Wie etwa die philippinische Nobelpreisträgerin Maria Ressa, die ehemalige kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic, Benedikt Franke, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, oder der deutsche CDU-Chef Friedrich Merz, der am Mittwoch noch Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski in Kiew traf. Am Donnerstagnachmittag kommt auch Bundespräsident Ignazio Cassis für einen Auftritt ans Symposium. Er wird zusammen mit der österreichischen EU-Ministerin Karoline Edtstadler über die Neutralität im Zeichen des Ukraine-Krieges sprechen. (ja.)

Mathilde Alloin am St.Gallen Symposium. Bild: Belinda Schmid

Die 28-jährige Französin ist enthusiastisch. Schon beim dritten Satz wird klar, dass Mathilde Alloin auf einer Mission ist: die Welt ein klein wenig besser machen – vor allem auch für Frauen.

Dass sie dabei nicht an Demos teilnimmt oder in die Politik geht, sondern Unterwäsche herstellt, mag auf den ersten Blick erstaunen. Im Gespräch aber zeigt sich schnell, dass es manchmal unerwartete Wege sind, die etwas in Bewegung setzen.

Die BH und Slips von Skinswear sind anders als diejenigen von Grosskonzernen, wo, so Alloin, vieles «oberflächlich, billig und unethisch» sei. Viele Lingerie-Konzerne würden von Männern geführt. «Sie haben eine andere Sicht auf die Welt», sagt die junge Französin.

Ihre Kleidungsstücke werden in der Provence hergestellt mit nachhaltigen Materialien und sollen auf die Individualität des weiblichen Körpers eingehen. «Nicht alle Frauen sind Models. Mich beschäftigt es, wie sie in Medien gezeigt werden und wie sie sich geben.»

Die Unterwäsche, die Näherinnen in Frankreich machen, kostet bei der Herstellung zehn Mal mehr als in China. Aber sie sei überzeugt, dass es immer mehr Leute gebe, die für nachhaltig hergestellte und qualitativ hochstehende Produkte mehr zu zahlen bereit seien. Einige Investoren hat Alloin bereits an der Hand. Wenn in St.Gallen neue dazukommen, ist sie, die in Paris und London Mode und Management studierte, nicht unglücklich.

Über das Symposium spricht sie nur in den höchsten Tönen. «Genau solche Dialogplattformen braucht es, um Lösungen zu erarbeiten», sagt sie. Gewinnmaximierung oder möglichst viel zu verkaufen, sei nicht ihr Ziel. «Ich will mit meinen Produkten Werte vermitteln.»

Velani Mboweni. Bild: Belinda Schmid

In den Grossstädten von Schwellenländern herrscht oft Chaos, vor allem beim Verkehr. Wer wüsste das nicht besser als Velani Mboweni, der in der südafrikanischen Metropole Johannesburg aufgewachsen ist.

Viel zu viele Autos, zu wenig öffentlicher Transport, der wirklich funktioniert: Schon als Studenten bewegte ihn die Frage, wie man den Verkehr effizienter und besser organisieren könnte. Für viele Menschen in ärmeren Ländern ist das zentral. Wenn sie vom Verkehr abgeschnitten sind oder stundenlang im Stau stehen, ist es schwierig, eine Arbeit zu finden und sich am Wirtschaftsleben zu beteiligen.

Die ersten Versuche scheiterten. Doch 2018 hatte Mboweni die zündende Idee mit einer App und einer klugen Software, die Fahrer von kleinen Bussen mit Menschen verbindet, die von A nach B wollen, und garantiert, dass die Kleinfahrzeuge mit bis zu 20 Plätzen fast immer voll sind.

Heute ist der 29-Jährige in Südafrika ein gefeierter Jungunternehmer. Seine Firma Lula beschäftigt 35 Leute, er ist in fünf südafrikanischen Grossstädten – von Kapstadt bis Durban – tätig und will bald in andere afrikanische Länder expandieren. Vielleicht könne er hier in St.Gallen auch wichtige Kontakte knüpfen, um dereinst auf andere Kontinente zu expandieren, hofft er.

Aber auch Mboweni geht es um etwas Grundsätzliches: Sich nicht über schwierige Zustände beklagen, sondern Probleme lösen und den Leuten helfen – das ist sein Credo. Gerade in Afrika mit «seinen vielen wunderbaren Menschen» gebe es dafür ein riesiges Potenzial.

Katharina Lehmkuhl: einst Studentin an der HSG, jetzt Teilnehmerin am St.Gallen Symposium. Bild: Belinda Schmid

Eigentlich wollte sie, die internationale Beziehungen studiert, Diplomatin werden. Doch dann kam Katharina Lehmkuhl an die HSG und wurde schon bald Firmengründerin. Die Inspiration, das Feedback, die vielen Leute, die sie an der Uni unterstützen, hätten dazu beigetragen.

Ihr unternehmerisches Erweckungserlebnis hatte die 24-jährige Deutsche jedoch zu Hause, an Weihnachten vor ein paar Jahren. «Ich sah meine Mutter mit einem Berg von Geschenkpapier, der in den Abfall wanderte. Lehmkuhl sagte sich: «Das kann es nicht sein.»

Sie machte sich mit einer Kollegin auf die Suche, tauchte in die Geheimnisse der Papierproduktion ein und entwickelte in ihrer Wohnung in der St.Galler Altstadt schon bald erste Businesspläne. Das Resultat: ein Geschenkpapier, das viel robuster und nachhaltiger ist, weil es aus bayrischem Gras hergestellt wird und mehrmals ohne Abstriche wiederverwendet werden kann.

«Heute kann ich mir kaum etwas Erfüllenderes vorstellen, als eine eigene Idee zum Fliegen zu bringen», sagt sie, die mit ihrer Firma Pápydo ihre Erfindung bald auch in Schweizer Papeterien anbieten will.

Auch sie bewege sich oft in ihrer Bubble, sagt Lehmkuhl, die derzeit auch noch im Bundesumweltministerium in Berlin arbeitet. Den Austausch am Symposium schätzt sie darum besonders. «Ich habe im Alltag gar keine Zeit, mich innerhalb so kurzer Zeit mit so vielen interessanten Menschen zu treffen.» Auch Lehmkuhl sagt, es interessiere sie nicht, reich zu werden. Das Thema, die Nachhaltigkeit, treibe sie an.

Brian Lee: «Die Welt ist voller Möglichkeiten, man muss sie nur ergreifen.» Bild: Belinda Schmid

Er müsse sich manchmal zwicken, um zu realisieren, dass das alles wahr sei: nach so vielen Monaten mit Corona endlich wieder reisen, endlich wieder unbeschwert Leute treffen und dann erst noch in «einer so grossartigen Stadt wie St.Gallen».

Der junge Kanadier Brian Lee ist CEO der Firma Label 428, die Essen in Szene setzt. Mit Fotos, mit Videos, auf Websites von Restaurants und anderswo. Ernährung ist derzeit ein grosses Thema. Sich in Restaurants ablichten zu lassen oder Bilder von schön inszenierten Tellern zu posten, gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von Menschen, die sich gerne auf sozialen Medien tummeln. Das hat irgendwann auch Lee erkannt. «Essen muss man immer», sagt er. Vor zwei Jahren landete Lee auf Tiktok einen viralen Hit, der seiner Firma auf einen Schlag 100'000 Follower bescherte.

Mit Ernährung kam er schon früh in Kontakt: Seine Eltern führten in Toronto eine Bäckerei, später als Student arbeitete er in vielen Restaurants.

Er habe hier in St.Gallen schon viele mutige Leute mit grossartigen Ideen getroffen. Auch Lee ist vor Enthusiasmus kaum zu bremsen. Er verkörpert, was am St.Gallen Symposium viele denken: «Die Welt ist voller Möglichkeiten, man muss sie nur ergreifen.»

Selbst wenn ein Meteorit einschlagen würde, traut man Lee zu, dass er noch eine Businessidee entwickeln könnte. Und schaut, dass er dabei nicht untergeht. Denn der junge Kanadier weiss: Ein Unternehmen zu gründen und sich ständig in der digitalen Welt zu bewegen, ist auch mit Stress verbunden. Sich Oasen zu schaffen, die einem erlaubten, runterzukommen und abzuschalten, sei darum entscheidend, sagt Lee.

