St. Gallen Symposium «Das ist der Kern unserer Neutralität» – Ignazio Cassis teilt Waffenlieferungen an die Ukraine eine Absage Keine Waffen und keine Munition für die Ukraine: Bundespräsident Ignazio Cassis hat am St. Gallen Symposium die bisherige Auslegung der Schweizer Neutralität eisern verteidigt. Jürg Ackermann 05.05.2022, 17.35 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis bei seinem Auftritt am St.Gallen Symposium. Bild: Ralph Ribi

Leichte Wochen waren das nicht für Ignazio Cassis. Was er auch tat und sagte, die Kritik war nicht weit. So wurde der Bundesrat zu Beginn des Ukraine-Krieges dafür gerügt, dass er fünf Tage brauchte, ehe er sich durchrang, die EU-Sanktionen gegen Russland zu übernehmen. Eine viel zu zögerliche Haltung sei das, hiess es vielerorts.

Später warf die SVP Cassis vor, die Schweizer Neutralität beerdigt zu haben. Indem unser Land die EU-Sanktionen mittrage, sei sie zur Kriegspartei geworden. Und nach den Gräueltaten in Butscha manövrierte sich Cassis ins Abseits, weil er sich partout weigerte von Kriegsverbrechen zu sprechen, ehe die Untersuchungen zu den russischen Gewaltakten rund um die Hauptstadt Kiew abgeschlossen sind.

Phasenweise zeigt sich Cassis charmant und humorvoll

Von einer geknickten Haltung oder von Verunsicherung war am Symposium aber nichts zu spüren. Im Gegenteil. Cassis' Auftritt am Donnerstag Nachmittag war weitgehend souverän, phasenweise gar charmant und humorvoll.

Dabei rückte er keinen Millimeter von der bisher bekannten Position ab. Kein Beitritt zu einer militärischen Allianz, keine Waffen und Munition an kriegführende Staaten. Diese Haltung gehöre zum Kern unserer Neutralität, sagte Cassis.

«Gerade wenn wir auch international glaubwürdig bleiben wollen, müssen wir daran festhalten. Die Neutralität hat uns zu einem wichtigen internationalen Brückenbauer gemacht. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen.

Dass sich zuletzt die Stimmen mehrten, ein striktes Verbot von Munitionslieferungen an Kriegsparteien wie im Falle der Ukraine zu überdenken, scheint den Bundesrat unberührt zu lassen.

Auch in der Plenumsdiskussion, die wie die ganze Veranstaltung in englischer Sprache geführt wurde, blieb der Tessiner Bundesrat schlagfertig. Er habe noch nie in seinem Leben eine derart entschlossene internationale Haltung gesehen wie gegenüber Russland, sagte Cassis. Ausserhalb von Europa gebe es jedoch viele Länder mit einer sehr zögerlichen und ambivalenten Haltung gegenüber Putin.

«Ganz viele Länder, in denen Demokratie wenig oder nichts bedeutet. Was sollen wir mit ihnen tun? Unsere Werte sind leider nicht so universell, wie wir glauben, dass sie sein sollten.» Das sei eine grosse Herausforderung für die internationale Gemeinschaft.

Ukrainische Parlamentariern gibt der Schweiz gute Noten

Der Auftritt von Bundespräsident Cassis kam auch bei Lisa Yasko gut an. Die Abgeordnete im ukrainischen Parlament und Chefin der ukrainischen Delegation im Europarat hatte mit einer Wortmeldung viel Applaus vom Symposium-Publikum erhalten.

Darin hatte sie gefordert, nicht die Augen zu schliessen vor dem Aggressor. Sie sei schockiert gewesen, als die Ukraine zu Beginn des Krieges von verschiedenen Seiten aufgefordert wurde, Putin doch einfach die Gebiete abzutreten, die er wolle. Eine solche Haltung sei verheerend.

Dennoch könne sie verstehen, dass die Schweiz aus neutralitätspolitischen Überlegungen keine Waffen an ihr Land liefere, sagte Yasko später im Gespräch mit unserer Zeitung am Rande des Symposium. «Ich war generell sehr positiv überrascht, wie schnell die Schweiz reagiert und die Sanktionen der EU übernommen hat. Auch wie sich das Land solidarisch zeigt mit ukrainischen Flüchtlingen, berührt mich.»