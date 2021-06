Einkaufen: Mit Eurospar appelliert Spar an die Sinne

KONSUM Einkaufen und etwas erleben: Mit Eurospar will Spar sinnlicher werden Ein vielfältigeres Angebot – damit will Spar Schweiz mit dem neuen Format Eurospar punkten. Der erste dieser grösseren Supermärkte ist im Linthgebiet eröffnet worden, weitere sollen folgen. Das Geschäft von Spar Schweiz läuft gut, und der Chef bleibt zuversichtlich. Thomas Griesser Kym 03.06.2021, 13.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Pflegeprodukteabteilung des brandneuen Eurospar. Bild: Thomas Griesser Kym (Schänis, 2. Juni 2021)

Drei Millionen Franken. Dieses Geld hat der Lebensmittelhändler Spar Schweiz in seine beiden neuen Läden in Schänis in der Linthebene investiert. Das Besondere: Neben einem Spar-Express-Tankstellenshop hat das Unternehmen am Mittwoch einen Eurospar eröffnet, den ersten in der Schweiz, nachdem man einen früheren Versuch mit diesem Format abgebrochen hatte.

Das soll nicht erneut pas­sieren. Spar-Schweiz-Chef Rob Philipson plant, innert zwei Jahren weitere 10 bis 15 Eurospar zu eröffnen, entweder mittels Umbauten bestehender grösserer Spar-Supermärkte oder durch Neubauten auf der grünen Wiese, wie er sagt.

Spar will neue Kundengruppen anziehen

Das Eurospar-Format verfügt über eine Verkaufsfläche von bis zu 1300 Quadratmetern. Die Läden sind damit grösser als die kleineren und mittleren Spar-Nachbarschaftsmärkte, die das Bild des Lebensmittelhändlers prägen.

Die Absicht ist klar: Mit einem breiteren Sortiment will sich Eurospar nicht nur für den täglichen Einkauf empfehlen, sondern auch für den Wocheneinkauf und damit neue Kundengruppen erschliessen.

Ein Experte für Wein und ein hauseigener Koch

Judith Dimasi, Leiterin des Eurospar in Schänis, in der Früchte- und Gemüseabteilung. Bild: PD (2. Juni 2021)

Der Eurospar in Schänis misst knapp 1200 Quadratmeter, bietet 15'000 Artikel und 20 Arbeitsplätze. Zu den Kernelementen zählen eine bediente Käsetheke und Metzgerei, separate Abteilungen für Babys, Kinder und Tiere, Bio- und Ökoprodukte unter dem Label Spar Natural, Grosspackungen für Familien, Selfscanning-Kassen, ein Sommelier sowie ein Koch, der Mahlzeiten zubereitet für den Verzehr im angeschlossenen Bean-Tree-Café oder zum Mitnehmen. Rob Philipson sagt über das Eurospar-Konzept:

«Das Einkaufen soll nicht nur das Bedürfnis nach Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Gebrauchs stillen, sondern auch ein sinnliches Erlebnis sein.»

Umsatz gesteigert, Ergebnis gut verdoppelt

Rob Philipson, Chef von Spar Schweiz. Bild: Thomas Hary

Der erste Eurospar fällt in eine Zeit, in der Spar Schweiz nach wie vor von den Corona­folgen profitiert. Im ersten Semester (per Ende März 2021) des laufenden Geschäftsjahrs wurde das Betriebsergebnis im Vorjahresvergleich von 6 auf 13 Millionen Franken mehr als verdoppelt. Mit der Belieferung der Detailhandelsläden und der elf TopCC-Abholmärkte setzte Spar 416 Millionen Franken um, 42 Millionen oder 11 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Einen Umsatzbeitrag von etwa 11,5 Millionen Franken geleistet haben auch die 60 Shops an Avia-Tankstellen, die Spar per 1. März 2021 übernommen hat und die sukzessive in Spar Express umgewandelt werden. Die Zahl der von Spar belieferten Detailhandelsläden hat dadurch auf 388 zugenommen.

Der Chef zeigt Zuversicht trotz Wachstumsverlangsamung

Spar als Nahversorger profitiert davon, dass während Corona ein Teil der Konsumenten von grossen Supermärkten auf kleinere Läden umgeschwenkt ist und mehr zu Hause gegessen wird. Dies wegen geschlossener Restaurants, mehr Homeoffice und Ferien zu Hause. Zudem waren die Grenzen geschlossen, was dem Einkaufstourismus temporär einen Riegel geschoben hat.

Die bediente Fleischtheke im Eurospar. Bild: Thomas Griesser Kym (Schänis, 2. Juni 2021)

Befürchtet Philipson nun mit zunehmenden Lockerungen wieder eine Rückkehr zu alten Konsumgewohnheiten? Zumal sich Spars Umsatzwachstum schon im Februar und März deutlich verlangsamt hat und im April 2021 noch 1 Prozent betrug nach über 20 Prozent im Vorjahresmonat. Rob Philipson zeigt sich gelassen:

«Wir erarbeiten immer noch gute Resultate und ich ge­he von einem sehr guten Geschäftsjahr aus.»

Zumal nach dem Ende des Beizenlockdowns auch TopCC wieder anzieht. Im ersten Semester waren die Umsätze der Abholgrossmärkte noch geschrumpft. Mit 3,5 Prozent allerdings «viel viel weniger als erwartet», wie Philipson sagt.