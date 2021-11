Ein Jahr früher als geplant: Spar hat sein Renditeziel erreicht

Lebensmittelhandel Ein Jahr früher als angekündigt: Spar hat sein Renditeziel erreicht Der Lebensmittelhändler Spar Schweiz mit Sitz in St.Gallen hat im Geschäftsjahr 2021 zwar beim Umsatz etwas an Schwung verloren, aber die Profitabilität weiter erhöht. Firmenchef Rob Philipson will weiter vorankommen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 25.11.2021, 18.00 Uhr

Spar Schweiz mit Zentrale in St.Gallen beliefert mittlerweile 386 Spar-Läden und weitere Detaillisten. Bild: Tom Ulrich

3 Prozent operative Marge, gemessen am Umsatz: Diese Vorgabe für das Geschäftsjahr 2022 hatte Rob Philipson, seit Mitte 2017 Chef des Lebensmittelhändlers Spar Schweiz, als mittelfristiges Ziel formuliert. Nun ist es ein Jahr früher so weit: Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 (per Ende September) weist Spar Schweiz eine Marge von gut 3,2 Prozent aus, nach 2,8 Prozent im Vorjahr. Der operative Fortschritt zeigt sich denn auch am Betriebsergebnis, das um gut ein Fünftel auf 27,5 Millionen Franken zunahm.

Weniger stark expandierte der Umsatz, um 5,6 Prozent auf 847 Millionen Franken, wie der Geschäftsbericht der Muttergesellschaft Spar Südafrika festhält. Damit hat sich die Umsatzzunahme im Vorjahresvergleich halbiert, und ohne die per Anfang März 2021 übernommenen 60 Shops an Avia-Tankstellen reduziert sich das Wachstum gar auf 2 Prozent, wie Philipson sagt.

Mehr Kundinnen und Kunden, die auch mehr kaufen

Der Spar-Chef hat dafür simple Erklärungen. Erstens hat Spar Schweiz einen Teil der Neukunden, die während der Pandemie gewonnen wurden, wieder verloren. Eine Zeit lang waren die Grenzen geschlossen, was Einkaufstouristen zwang, im Inland einzukaufen, und Konsumenten kauften vermehrt in ihrer Nachbarschaft ein statt in grossen Supermärkten. Zweitens ist Spar im Absatzkanal der TopCC-Abholgrossmärkte etwas gebremst worden, als Folge neuerlicher Einschränkungen im Gastgewerbe oder von Homeoffice.

Rob Philipson, Chef von Spar Schweiz. Bild: Urs Bucher

Philipson zeigt sich dennoch guter Dinge. Die Anzahl Kundinnen und Kunden sowie der Wert ihres durchschnittlichen Einkaufskorbs lägen weiterhin deutlich über den Zahlen von vor der Pandemie. Der Spar-Chef sagt:

«Wir sind sehr zufrieden damit, was wir an Neugeschäft halten konnten.»

Damit das auch anhält, setzt Philipson auf Schlüsselfaktoren wie Frische, Convenience, die neue Sortimentsstrategie mit der Einteilung der Eigenmarken in die drei Kategorien No1, Spar und Spar Natural mit entsprechenden Preisdifferenzen, die anhaltende Modernisierung von Spar-Supermärkten oder die Ausrollung neuer Konzepte.

Da­zu zählt das Format Eurospar. Der erste dieser grösseren Su­permärkte wurde Mitte 2021 in Schänis in der Linthebene eröffnet, er entwickle sich besser als erwartet, sagt Philipson, und allein im laufenden Geschäftsjahr 2022 wolle Spar «weitere vier bis fünf Eurospar eröffnen».

Spar Schweiz vor Einstieg in den E-Commerce

Dank der Übernahme der 60 Avia-Tankstellenshops ist das Netzwerk der von Spar belieferten Spar-Läden und weiterer Detaillisten netto um 53 auf 386 gestiegen. Erneut habe man einige unrentable Läden geschlossen. Im Detailhandelsgeschäft an Tankstellen wolle Spar weitere Möglichkeiten erkunden, sagt Philipson, ohne konkret zu werden. Von den 60 Shops an Avia-Tankstellen sind bereits gut die Hälfte auf das Format Spar Express umgerüstet.

2022 will Spar zudem ein E-Commerce-Angebot lancieren. Laut früheren Angaben will Spar aber, anders als Coop oder Migros, keinen flächendeckenden Hauslieferdienst von Onlinebestellungen aufziehen. Dazu fehlten Spar allein schon die regionalen Hubs, sagte Philipson Anfang April 2021.

Vielmehr werde man es den einzelnen Franchisenehmern, die einen Spar-Laden führen, überlassen, ob sie etwas anbieten wollen und wenn ja was. Zur Auswahl stünden entweder click & collect, also online bestellen und später im Laden abholen. Oder online bestellen und in einem gewissen Umkreis nach Hause geliefert bekommen. Oder beides oder nichts.

Rob Philipson geht davon aus, im neuen Geschäftsjahr 2022 Umsatz und Profitabilität von Spar Schweiz weiter steigern zu können. Bei der Marge stapelt er dennoch tief: Man wolle sie «um den Wert von 3 Prozent herum halten».