Software So wird Geld gemacht: Software-Schmiede vom Bodensee dieses Jahr zum zweiten Mal verkauft – zuletzt zum doppelten Preis Der deutsche Sicherheitssoftware-Anbieter Avira wechselt bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr den Besitzer. Die seit Ende 2019 unter dem Namen "NortonLifeLock" operierende Symantec Corporation hat die Übernahme des Wettbewerbers für rund 360 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Stefan Borkert 11.12.2020, 12.41 Uhr

Die freie Version von Avira hat stets gute Noten bekommen. PD

Im März 2006 ist die Softwareschmiede Avira in Tettnang am Bodensee gegründet worden. Seither ist das Unternehmen mit dem roten Regenschirm im Logo gewachsen und für Übernehmen attraktiv geworden. Regelmässig landete besonders die freie Version des Antivirenprogramms auf Spitzenplätzen bei Tests.

Investition mit Rendite

Nun ist das Unternehmen dieses Jahr gleich zwei Mal verkauft worden, zunächst im April. Der in Bahrein ansässige Investor Investcorp Technology Partners IV hat sich Avira 180 Millionen Dollar kosten lassen. Gemäss Avira hatte es sich dabei um die erste institutionelle Investition in das Unternehmen seit der ersten Firmengründung 1986 gehandelt. Damals lautete der Name noch "H+BEDV Datentechnik".

Der jetzige Besitzer NortonLifeLock hat nun 360 Millionen Dollar bezahlt. Damit hat sich das Investment offensichtlich gelohnt. Der neue Besitzer NortonLifeLock erhoffe sich, laut einem Bericht von Heise Online, von Aviras Präsenz im europäischen Markt eine schnellere internationale Expansion in Schlüsselmärkten. Zugleich erweitere Aviras Freemium-Geschäftsmodell mit mehr als 30 Millionen aktiven Endgeräten das Produktportfolio des US-Anbieters. Dabei geht es offenbar um kostenlosen Virenschutz Avira Free Security mit Upgrade-Option. Zur erhofften Umsatzsteigerung und finanziellen Aufwertung durch die Übernahme sollen aber auch die 1,5 Millionen zahlenden Avira-Bestandskunden beitragen.

Das Geschäft steht unter Vorbehalt der behördlichen Zustimmung; NortonLifeLock rechnet mit einem Abschluss voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021, das Anfang April endet. Nach Abschluss der Übernahme sollen Avira-CEO Travis Witteveen und CTO Matthias Ollig Teil der NortonLifeLock-Führungsriege werden, schreibt Heise Online weiter.

Schwerpunkt Privatanwender

Screenshot der Pro-Version des Schutzprogramms. PD

Viele Softwarehersteller, die sich früher in erster Linie auf die Entwicklung klassischer Antiviren-Software konzentriert haben, sehen sich seit geraumer Zeit mit einem starken Marktwandel konfrontiert. Für viele besteht die Notwendigkeit, sich mit neuen Produkten, Geschäftsfeldern- und -modellen neu am Markt zu positionieren. Heise Onlinie schreibt weiter, dass Avira seine Vertriebspartner erst vor rund einem Monat überraschend per Mail über die vorzeitige Einstellung ihrer Business-Sicherheitsprodukte informiert habe. Lizenzen, die eigentlich erst im Laufe des Jahres 2022 ablaufen sollten, verfallen demnach schon zum 1. Januar 2022. Man wolle sich künftig voll auf Endkunden- und OEM-Lösungen konzentrieren, hatte das Unternehmen gegenüber Heise Security mitgeteilt, dabei jedoch bestritten, das diese Entscheidung mit dem geschäftlichen Verhältnis zu Investcorp zu tun habe.