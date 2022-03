SOFTWARE Abacus steigert Umsatz um fast 15 Prozent Das Ostschweizer Softwareunternehmen Abacus ist 2021 erneut stark gewachsen. Nicht zuletzt die Lösung für ortsunabhängige Arbeit legt deutlich zu. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 29.03.2022, 18.00 Uhr

Die Selfservice-Funktionen von Abacus erlauben es Mitarbeitenden von KMU, ortsunabhängiger zu arbeiten. Christian Beutler / KEYSTONE

Abacus habe auch 2021 die Stellung als Marktführer bei Software für KMU und öffentliche Verwaltungen gestärkt, heisst es in einer Mitteilung des Softwareunternehmens. 545 Unternehmen hätten sich im letzten Jahr für Abacus-Software entschieden, das sind 85 mehr als 2020. Auch die Nachfrage nach Programmnutzung aus der Cloud erhöhte sich stark. Am stärksten stieg der Umsatz für Softwareabos für Selfservice-Funktionen für Angestellte. Dies erlaubt es den Mitarbeitenden, verschiedene Funktionen ortsunabhängig zu erfassen. Insgesamt seien per Ende 2021 426'000 Abos für Mitarbeitende von KMU gelöst worden.