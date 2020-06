So soll die Rückkehr ins Grossraumbüro trotz Corona gelingen: Thurgauer Firma entwickelt neuartige Wände, die Viren schlucken Die Thurgauer Firma Bruag aus Güttingen hat für gesunde Arbeitsplätze im Grossraumbüro eine Weltneuheit entwickelt. Sie stellt Wände her, die nicht nur Lärm, sondern auch Viren schlucken. Die Idee dafür lang schon länger in der Schublade. Christof Lampart 04.06.2020, 05.00 Uhr

Markus Brühwiler (links) hat mit seinem Cousin Johannes Brühwiler den NVC entwickelt. Bild: Reto Martin

In der Coronakrise schlägt die Stunde der Tüftler und Erfinder. Eigentlich stellt die Thurgauer Bruag AG Komponenten für Innenräume wie Raumtrenner oder Akustikwände her. Nun lanciert die Firma eine Weltneuheit, die vielen Personen die Rückkehr an den Arbeitsplatz erleichtern könnte: den Noise- Virus-Catcher (NVC). Der Lärm-Virus-Fänger basiert auf einem weissen, mobilen und designten Raumteiler, der in ähnlicher Form bereits von der Bruag hergestellt wurde. Er besteht zu 95 Prozent aus Holz und ist mit Filz verkleidet.

Neu am modifizierten Objekt ist, dass in ihm ein Ventilator und zwei Hochleistungsfilter der Klasse H14 eingesetzt sind, die jeglichen Schmutz aus der Luft saugen und filtern, bis hin zu Viren. Jakob Handte, Vizepräsident Produkte und Technologien der deutschen Filterlieferantin Camfil APC, sagt:

«Das sind Spezialfilter, wie sie in Spitälern oder in Sicherheitslaboren eingesetzt werden.»

Verwendet werden soll der NVC, für den die Bruag das Patent angemeldet hat, vor allem in Grossraumbüros: «Wir versprechen uns durch seinen Einsatz ein grösseres Mass an Sicherheit an den Arbeitsplätzen», sagt Firmenchef, Gründer und Inhaber Markus Brühwiler.

Angst davor, dass nach der Coronakrise viele Firmen weiter für ihre Mitarbeitenden aufs Homeoffice setzen und so der Bedarf an Grossraumbüros massgeblich schrumpfen könnte, hat Brühwiler nicht: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Firmen zu 80 Prozent auf Homeoffice setzen. Zudem ist gerade unser NVC ein gutes Mittel, um die Bedenken der Mitarbeitenden vor gesundheitlichen Risiken am alten Arbeitsplatz zu zerstreuen.»

Idee schlummerte in der Schublade

Die Covid-19-Pandemie sei für die rasche Entwicklung des NVC der Auslöser gewesen. Sie dauerte nur sechs Wochen. Die Idee hatte man schon früher gehabt. Denn der Arzt Johannes Brühwiler, ein Cousin des Bruag-Chefs, hatte in Gesprächen immer wieder darauf hingewiesen, dass in Grossraumbüros vermehrt virale Erkrankungen, vorwiegend der oberen Atemwege, aufträten. Im Winter sogar so häufig, dass etliche seiner Patienten mehrmals erkrankten und am Arbeitsplatz ausgefallen seien.

Auch andere Kleinstpartikel wie Staub, Bakterien und Pollen soll der 3000 bis 4000 Franken teure NVC einfangen. Markus Brühwiler sagt:

«Das tönt vielleicht nach viel Geld, aber so ein NVC filtert die Luft auf einer Fläche von 40 Quadratmetern und deckt so rund acht Arbeitsplätze ab.»

Hinzu kommen noch die Unterhaltskosten: Ein Filter kostet rund 200 Franken und sollte im Grossraumbüro nach einem halben Jahr ausgewechselt werden, in einem Handwerksbetrieb entsprechend öfter. Brühwiler rechnet vor: Bei zehn Jahren Lebensdauer koste ein NVC im Jahr pro Büromitarbeiter 45 Franken. Diese Investition zahle sich bereits aus, wenn der Mitarbeiter eine halbe Stunde weniger krank ausfalle im Jahr.

Der Ventilator verursacht einen Geräuschpegel von rund 45 Dezibel, was dem Äquivalent von Vogelgezwitscher entspricht. Auch für das Ansaugen und Abführen der Luft haben sich die Entwickler aus Güttingen etwas ausgedacht. Die Luft wird von beiden Seiten in der unteren Hälfte angesogen und dann, nach dem Filtern, oben wieder abgeführt, sodass für die Mitarbeitenden kein ungemütlicher Durchzug entsteht.

Zuversicht für Bestellungen und Ausbau der Produktion

Die Produktion läuft nun an. Brühwiler zeigt sich zuversichtlich, dass er bis Ende Monat die ersten 100 Stück verkaufen kann.

«Bis Ende Jahr rechne ich mit 400 bis 500 Stück.»

Auch ein Zuwachs an Arbeitskräften steht bevor: «Wenn es so läuft wie geplant, müssen wir unsere Produktionskapazitäten erweitern. Das schliesst auch neue Beschäftigte mit ein.» Aktuell beschäftigt die Bruag in Güttingen 15 Mitarbeitende. Bis die ersten NVC geliefert werden können, müssen sich potenzielle Besteller noch ein wenig gedulden: «Ich denke, dass wir wohl Mitte Juli die ersten Noise-Virus-Catcher ausliefern werden können», sagt Markus Brühwiler.