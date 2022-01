Skizirkus Kästle zurück auf der Piste, im Tiefschnee und in der Loipe – Weltmeisterski startet wieder durch 30 Jahre nach Pirmin Zurbriggen und 15 Jahre nach dem Neustart hat Kästle wieder zunehmend Ambitionen. Peter Hummel Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

CEO Alexander Lotschak vor der Kästle-Kollektion mit 35 Alpin- und Touringmodellen. Peter Hummel

Wer im Kästlepark in Hohenems steht, wähnt sich in eine Zeitmaschine versetzt: Am Firmensitz prangt an der Seitenwand des Bürogebäudes von 1963 noch das originale riesige Wandbild mit einem zu einer Eins ergänzten Logo, olympischen Ringen, Skifahrer, Wagner, Skitester und Weltkugel. Und erst im Fabrikationsgebäude: In Spitzenzeiten in den Achtzigerjahren wurden hier auf 40 Pressen bis zu 1600 Ski täglich produziert. Heute werden auf einigen verbliebenen, modernisierten Pressen und Gerätschaften noch jährlich noch 2500 Renn- und Boutiqueski hergestellt.

Ein kleines Industriewunder, nachdem auf das Lichterlöschen 1998 die Anlagen ein Jahrzehnt lang brach lagen. Kästle-Konstrukteur Rainer Nachbauer fertigte in dieser Zeit in eigener Regie noch einige tausend Stück seiner Boutiquemarke Differences. Jedenfalls aber ein Glücksfall, dass die Cross Industries AG mit dem Vorarlberger Unternehmer Rudolf Knünz und dem Investor Stefan Pierer (KTM, Pierer Mobility) sowie ein dreiköpfiges Managementteam um Anwalt Alexander Lotschak die Markenrechte von der Benetton Group zurückkaufen konnte und 2007 zum Kästle-Relaunch ansetzte.

Vom Lochski zum transparenten Hollowtech

Das Firmengelände der Skifabrik Kästle, der heutige Kästlepark, präsentiert sich immer noch praktisch unverändert wie zur Hochblüte der Marke. Peter Hummel

Ein mutiger Entscheid, denn wer hatte in einem seit Jahren rückläufigen Skimarkt noch auf Kästle gewartet? In Österreich hat sich der bei rund 400'000 Paaren eingependelt – so viel, wie in Hohenems in den besten Jahren allein gefertigt wurde. Doch das Ziel war mit 10'000 Paar Premium-Ski in den ersten drei Jahren auch bescheiden. Ikonisches Merkmal ist der transparentfarbige Hollowtech-Einsatz im Schaufelbereich, eine Anleihe an den legendären Lochski, mit dem Pirmin Zurbriggen 1985 erstmals Abfahrtsweltmeister wurde. Statt in den Rennsport soll nun aber in die aufstrebenden Sparten Freeride und Skitouring investiert werden. 2015 wird der Hauptsitz von Salzburg wieder nach Hohenems zurückgeholt. Am ehemaligen Stammsitz sind die Geschäftsführung samt Verwaltung und Marketing sowie die Entwicklung und Kleinserienfertigung angesiedelt.

Die eigentliche Produktion erfolgt noch bei Head im nahen Kennelbach und bei Atomic in Altenmarkt. 2018 zündet Kästle die nächste Relaunch-Stufe: Der tschechische Industrielle Tomas Nemec wird mit seiner Firma ConsilSport neuer Mehrheitseigner. Zu seiner Firmengruppe gehört etwa die tschechische Skifabrik Sporten, die für führende Skimarken grosse OEM-Aufträge hat und selber eine solide Langlaufmarke ist. In der industriellen Logik ist es naheliegend, dass ein Jahr später die ganze Serienproduktion ins eigene Werk Nove Mesto na Morave im westlichen Mähren verlegt wird. Das entspricht zwar schon nicht mehr ganz der «Made in Austria»-Maxime, die beim Relaunch 2007 noch hochgehalten wurde, doch Alexander Lotschak, der als Geschäftsführer immer noch im Boot ist, relativiert:

Alexander Lotschak, CEO Kästle Peter Hummel

«Mähren ist ja gleich die Fortsetzung der Alpen und der dortige Handwerksstandard ist mit dem alpenländischen vergleichbar.»

Die tschechische Skiqualität sei jedenfalls jener von weiter östlich gelegenen Produktionsstätten oder gar jener in Asien weit überlegen. Unter dem Zepter von Nemec wird auch die Absage an den Rennsport revidiert. Selber ehemaliger Rennfahrer, ist ihm klar, dass der Rennlauf für Akzeptanz und Glaubwürdigkeit auch einer kleinen Marke entscheidend sei. Und das gilt besonders auch im Langlauf. Vor zwei Jahren wurde nämlich der Einstieg in den nordischen Bereich beschlossen, naheliegend, befindet sich doch das tschechische Werk mitten in einem Loipenmekka, in dem auch Biathlon- und Langlauf-Weltcup-Rennen stattfinden.

Der Zeitpunkt hätte besser nicht gewählt werden können. Durch Corona erlebt das Langlaufen seit letztem Winter einen ungeahnten Aufschwung als Fitnesssport. Inzwischen ist Kästle in den Alpin-Skipools von Österreich und der Schweiz vertreten und in den nordischen von Deutschland und Tschechien. Kästle hat damit Stöckli als kleinste Pool-Marke abgelöst.

Pirmins Gespür und Nimbus

Ski-WM in Crans-Montana 1987: Pirmin Zurbriggen wird Weltmeiter im Super-G und Riesenslalom und holt Silber in der Abfahrt und Kombination. Getty

Eigner Tomas Nemec könnte es sich zwar leisten, mit der grossen Kelle anzurichten. Er ist Privatsponsor der tschechischen Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka. Doch wie es sich für einen Newcomer geziemt, will Kästle stufenweise über den Nachwuchs wieder an die Spitze gelangen.

Aktueller Schweizer Topfahrer ist Cédric Noger, mehrfacher Sieger von Europacup-Riesenslaloms. Aber da steht natürlich noch ein Übername, nämlich Pirmin Zurbriggen. Keine Frage, dass der vierfache Gesamtweltcup-Sieger auf Kästle sich wieder als Markenbotschafter engagieren liess. In dieser Funktion übt er auch wichtige Aufgaben aus. Er wirkt als Ratgeber in der Entwicklung und schaut sich insbesondere im Wallis nach jungen Talenten um. Eines hat er schon im Stall, seinen Sohn Alain. Entwicklungschef Rainer Nachbaur sagt:

Entwicklungs- und Rennsportdirektor Rainer Nachbaur Peter Hummel

«Gerade in der Schweiz gibt es noch mehrere Generationen von Skifahrern, denen Kästle dank Pirmin Zurbriggen immer noch ein Begriff ist.»

Weil hier das Kundenpotenzial besonders hoch schien, wurde in der Schweiz neben den USA die einzige Tochtergesellschaft mit Vertrieb und Lager errichtet. Letzten Winter hat Kästle 20 000 Alpin- und 5000 Langlauf-Ski abgesetzt, neben dem Heimmarkt vornehmlich in der Schweiz, den USA und Frankreich. Diesen Winter sollen es bereits knapp 30 000 und 17 000 sein, womit ein Umsatz von 12 Millionen Euro avisiert wird. Der Break-even soll in «absehbarer Zeit» erreicht werden.

Langlauf-Markt als Challenge

Was Zurbriggen im Alpinbereich, war Andi Grünenfelder im Langlauf. Der drittbeste Schweizer Läufer aller Zeiten vermochte Kästle Mitte der Achtzigerjahre als Newcomermarke auf Anhieb etablieren. Markus Weeger als Vertriebs- und Marketingleiter Nordisch ist sich bewusst, dass der Handel heute nicht noch auf Marke Nummer sechs oder sieben gewartet hat. Denis Seitz von Jäckli & Seitz in St. Gallen, einem der acht Mitglieder von Swiss Nordic Center, sagt:

«Eine neue Marke hat realistisch nur eine Chance, wenn sie mit einer bahnbrechenden Innovation aufwarten kann.»

Weeger hofft, dass er an einem nächsten Nordic-Test noch mehr Schweizer Langlaufspezialisten überzeugen kann. Inzwischen soll ein Race Koordinator Nordic für die Schweiz in Klubs und Langlaufschulen Vertrauen schaffen. So wie das bei Freeridern und Tourenläufern schon gelungen ist. Tourenski machen mit einem Drittel der Produktion einen solch grossen Anteil aus wie bei keiner grossen Skimarke. Bereits steht noch der letzte Schritt zu einem Vollsortimenter an. Auf nächsten Winter hin sollen auch Alpin-Skischuhe ins Sortiment kommen aus dem Herzen der Skischuhproduktion, aus Montebelluna.

Entwicklungs- und Rennsportdirektor Rainer Nachbaur mit zwei besonderen Preziosen aus seiner «Ahnengalerie»: Der Lochski, der Pirmin Zurbriggen viele Abfahrtssiege einbrachte und immer wieder repariert wurde sowie der Siegerski, auf dem Trude Beiser 1950 in Aspen erstmals WM-Gold für Kästle holte. Peter Hummel

Aufstieg, Niedergang und Wiederaufstieg 1924: Anton Kästle stellt in Hohenems die ersten Volleschen-Ski her. Kästle ist damit neben Blizzard und Fischer Österreichs ältester Skihersteller.

1966: erster Compound-Ski

1968: Fischer übernimmt Kästle

1980: Andreas Wenzel gewinnt auf Kästle den ersten Gesamtweltcup.

1993: Übernahme durch die Benetton Group

1998: Die Marke Kästle wird zu Gunsten der Marke Nordica eingestellt.

2007: Mit der «Comeback-Collection» startet Kästles Rückkehr 2017: Die Arlbergerin Lorraine Huber holt für Kästle den WM-Titel der Freeride World Tour

2018: Die ConsilSport in Prag wird neuer Mehrheitseigner, sie gehört zu Consillium, dem Family Office von Tomas Nemec 2019: Produktionsverlagerung der Serien zur Schwesterfirma Kastle in Nove Mesto na Morave. In Hohenems bleiben Entwicklung und Produktion von Rennskis und Boutiquemarken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen