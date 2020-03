Sind Pfannen Lebenswichtig? Noch wird an den Regeln für den Detailhandel gefeilt Die Regeln des Bundes, welche Läden offen bleiben dürfen, sind noch nicht ganz klar. Doch nicht jeder Laden will möglichst offen halten: Manche Anbieter von Genussmitteln schliessen freiwillig. Kaspar Enz 19.03.2020, 14.45 Uhr

Seit der Nacht auf Dienstag sind in der Schweiz Restaurants und Geschäfte geschlossen – ausser sie verkaufen Produkte des täglichen Bedarfs. Ein nur scheinbar klarer Entscheid. So schliessen auch in der Ostschweiz Floristen und die Läden der Gärtnereien, während die Filialen der Migros noch bis gestern Blumen verkauften. Ein Reformhaus sperrt beispielsweise die Regale, die keine Lebensmittel enthalten, während manch ein Grossverteiler weiterhin Kleider oder Spielsachen verkaufte. Warum macht ein Schokoladengeschäft zu, während der Spirituosenhandel offen bleibt?



Migros sucht einheitliche Lösung

Die Situation wird aber immer klarer. «Bereits jetzt sind unsere Blumen- und Kleiderabteilungen nicht mehr zugänglich», sagt Andreas Bühler, Sprecher der Migros Ostschweiz. «Die neuen Erläuterungen, die das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch Abend herausgaben, habe einiges geklärt.» Nun sei die Migros in Rücksprache mit den Kantonsbehörden daran, noch Details zu klären. «So dass wir möglichst umgehend in allen Filialen die gleichen Sortimente anbieten oder absperren können.» Die grosse Frage sei jeweils, was zu den Gütern des täglichen Bedarfs zähle, die noch verkauft werden dürfen. «Gehört zum Beispiel eine Pfanne dazu oder nicht?» Die Migros habe einen konkreten Vorschlag erarbeitet, den sie den Behörden nun unterbreiten werde.



Eine Frage, die manche dazu bringt, zu schliessen, auch wenn sie nicht müssten. «Wein ist ohne Zweifel ein Lebensmittel. Aber gehört er zur Grundversorgung?», sagt Jan Martel, Inhaber der Weinhandlung Martel. Die drei Läden des Unternehmens sind zu. Dabei zählt der Bund Wein und Spirituosen zu den Gütern des täglichen Bedarfs. «Trotzdem habe ich entschieden, zu schliessen», sagt Martel. Offen zu bleiben, sei das falsche Signal. «Wenn wir offen sind, kommen die Leute in die Stadt, wegen uns. Es geht doch darum, das zu verhindern. Man kann weiterhin Online bestellen.»

Bei Kunden wie Mitarbeitern sei die Massnahme positiv aufgenommen worden. Der Entscheid sei etwas leichter gefallen, weil es dem Unternehmen gut gehe. «Zudem sind wir überzeugt, dass wir so mithelfen, dass die Krise schneller vorübergeht und wir den Schaden damit kleiner halten.»



Kanton arbeitet an Klärung

Auch die Behörden wollen Klarheit schaffen. «Grundsätzlich muss man sagen, dass die Geschäfte die Vorgaben bis anhin gut umsetzen», sagt Ueli Nef, Leiter des Rechtsdienstes des Gesundheitsdepartements des Kantons St.Gallen. Dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch ein paar Unklarheiten gebe, sei verständlich. Man arbeite daran, einheitliche Regeln zu finden. «Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck Vollzugshilfen für die Gemeinden aus», sagt Nef. Denn diese müssen die Regeln umsetzen – und zwar einheitlich. Das Gesundheitsdepartement beaufsichtige deshalb den Vollzug durch die Gemeinden.