«Nicht auf unsere Kosten!» – Mitarbeiter der Baufirma Marty wehren sich gegen die Massenentlassung mit einer Protestaktion Es brodelt in der Belegschaft. Die Mitarbeitenden der Bischofszeller Bauunternehmung Marty AG fürchten nach dem Konkurs um ihren Lohn. Sie wollen sich wehren – und haben sich am Mittwochmorgen zu einer Kundgebung versammelt. Raphael Rohner/Linda Müntener 19.02.2020, 08.37 Uhr

Die Mitarbeiter demonstrieren am Mittwochmorgen in Arbon.





Bild: Nik Roth

Trillerpfeifen, Rufe und das Surren von Bohrmaschinen ertönen am Mittwochmorgen in Arbon. Es ist ein lautstarker Protest. «Geldschieber Manser, ohne uns und nicht auf unsere Kosten!» Der Text auf dem Transparent, das die Bauarbeiter hochhalten, bringt die Gefühlslage in der Belegschaft auf den Punkt. Die Stimmung ist aufgebracht, die Mitarbeiter sind wütend. Etwa 30 von ihnen haben sich am frühen Mittwochmorgen in Arbon zu einer Kundgebung und einem Protestmarsch versammelt. Sie wollen sich gegen die Massenentlassung wehren.