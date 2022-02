SGKB lanciert Taschengeld-App für Primarschüler

SGKB SGKB bietet Bezahl-App für Primarschüler: «Bargeld verliert bei der heutigen Generation an Bedeutung» Zum neuen Jugendangebot der SGKB «You» gehört nicht nur eine Debitcard ab sechs Jahren. Schon Primarschüler sollen in der App «MiniBank» ihr Sackgeld selbst verwalten. Die Eltern behalten aber die Kontrolle, versichert CEO Christian Schmid. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 16.02.2022, 19.00 Uhr

Mit der neuen Karte «SGKB You» und der App «MiniBank» können schon Primarschüler digital bezahlen. Bild: PD

Die St.Galler Kantonalbank hat ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche lanciert. Zu «SGKB You» gehört nicht nur ein kostenloses Konto. Bereits ab sechs Jahren können Kinder eine Debitkarte bekommen. Dazu gehört auch die App «MiniBank», wo sie ihr Geld verwalten können. SGKB-CEO Christian Schmid erklärt, wofür Erstklässler das brauchen.

Sie haben drei Kinder, wie handhaben Sie ihr Sackgeld?

Begonnen haben wir damit jeweils in der ersten Klasse. Da haben wir uns mit anderen Eltern abgesprochen, damit alle ähnlich viel bekommen. Heute sind meine Kinder 12, 14 und 16 Jahre alt. Meine Frau überweist ihnen ihr Sackgeld digital.

Mit dem neuen Angebot «MiniBank» der St.Galler Kantonalbank können Kinder ab sechs Jahren eine Bankkarte bekommen – samt Banking-App, mit der sie auch online bezahlen können. Brauchen Erstklässler so etwas?

Das Angebot ist sehr individuell einsetzbar. Die Eltern entscheiden, in welchem Umfang die Kinder die Karte nutzen können. Was ich aber auch bei meinen Kindern feststelle: Bargeld verliert bei der heutigen Generation an Bedeutung. Kinder gehen zusammen in die Badi oder ins Kino – und zahlen digital. Fehlt ihnen der Fünfliber für den Nussgipfel, können die Eltern diesen auch digital mitgeben.

Kann man mit Münzen und Nötli den Umgang mit Geld nicht besser üben?

Wenn meine Kinder Bargeld bekommen, tauschen sie das bei uns gleich in digitales Geld um ...

Die Kinder von SGKB-CEO Christian Schmid erhalten ihr Taschengeld bereits digital. Reto Martin

Gibt es bereits Angebote wie «MiniBank»?

Wir sind hier recht innovativ unterwegs. Einzelne Komponenten gibt es schon, aber diese Kombination ist neu, gerade auch die Möglichkeit der Kontrolle durch die Eltern, das ist einzigartig. Die Eltern können die Zahlungen der Kinder verfolgen und die Einstellungen der Karte vornehmen.

Für die Entwicklung haben Sie auch mit Eltern zusammengearbeitet. Was sind ihre Anliegen, und wie kommen Sie ihnen entgegen?

Wichtig war ihnen, dass sie die Hoheit behalten und Transparenz herrscht. Man kann entscheiden, wie viel man gibt und wann, und man kann die Ausgaben des Kindes beobachten. Nicht alle Eltern wollen das gleich machen: Man kann Limiten geben, gewisse Funktionen auch ausschalten. So kann man Einkaufen im Internet ausschalten oder stark einschränken. Wichtig ist es uns auch, Eltern und Kindern Mittel zur Verfügung zu stellen, den Umgang mit Geld zu lernen. Das geht einerseits mit der App selber. Zusammen mit den anderen Kantonalbanken unterstützen wir aber die Website jugendbudget.ch oder Lehrmittel für die Oberstufe.

Sie haben das Angebot mit der Graubündner Kantonalbank entwickelt. Ist die «MiniBank» ein Modell, dass bald auch andere Kantonalbanken nutzen werden?

Wir suchen vermehrt die Zusammenarbeit mit anderen Kantonalbanken, um solche Projekte zu entwickeln. So kann man die Kosten teilen und das Resultat wird besser. Wir tauschen uns unter den Kantonalbanken immer wider über verschiedene Angebote aus – und nutzen auch vieles gemeinsam, gerade im Bereich Anlagen und Vorsorge. Es kann also sein, dass auch andere Banken mitmachen, wenn es passt.

