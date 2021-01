SGKB-Immobilienforum Die Ostschweiz ist bei Klimazielen vorne dabei – Abschied von der Ölheizung Fossile und direkt elektrische Anlagen haben keine Zukunft mehr. Stefan Borkert 14.01.2021, 05.00 Uhr

Bei Sanierungen oder Neubauten sollen fossile Heizungen ersetzt werden, um die Klimaziele zu erreichen. Bild: Benjamin Manser

In Sachen Klimapolitik hat der Bund ein klares Ziel formuliert. Bis 2050 soll netto die Null beim CO2-Ausstoss stehen. Daniel Büchel, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie (BFE), ist sich auch sicher, dass das erreicht werden wird. Am ersten digitalen Immobilienforum der St.Galler Kantonalbank (SGKB) erklärte er, dass es zu einer Win-win-Situation für Mieter, Vermieter und das Klima komme, wenn in energetische Sanierung investiert werde. Die ausgegebenen Klimaziele bedeuten für ihn klar den Abschied von der Ölheizung und anderen fossilen Anlagen sowie auch von direkt elektrischen Heizungen.

Der Sanierungsbedarf ist gross. Immerhin 66 Prozent der Liegenschaften und Wohnungen werden in der Schweiz noch so beheizt. Immerhin: In der Ostschweiz liegt der Anteil schon bei 45 Prozent. Und Roger Herzog, CEO von Allreal, erklärt, dass bei Allreal der Anteil noch bei 37 Prozent liege. Er ist sich sicher, dass die energetische Umstellung bei Allreal schon vor dem Ziel des Bundes gelingen wird. Es brauche ein klares Ziel und das habe man. Unsicherheiten würden Verzögerungen bringen, aber das sei bei diesem Thema nun nicht mehr der Fall.

Investitionen in klimafreundliche Heizungen rechnen sich

Ebenso wie Büchel ist er davon überzeugt, dass sich die Investitionen auch rechnen. So steige zum Beispiel die Nachfrage nach Ladestationen für Elektroautos. Und diese Investitionen würden sich rasch rechnen. Anders als noch vor zehn Jahren sind Fotovoltaik, Elektromobilität und energetische Alternativen längst nicht mehr in exotischen Nischen, sondern nehmen an Akzeptanz und auch wirtschaftlich gerechnet immer stärker Fahrt auf. Da waren sich die Referenten einig. Wer eine klimafreundliche Sanierung durchführt oder neu baut, der steigert damit den Wert der Immobilie. Auch das war Konsens. Roger Herzog sagt auch:

Roger Herzog, CEO Allreal.

«Bei Gewerbeliegenschaften sieht es allerdings schwieriger aus, da auch das Geld für die Investitionen vorhanden sein muss.»

Dort bauen, wo die Nachfrage hoch ist

Patrick Schnorf, Leiter Marktresearch und Partner bei der Wüest Partner AG, sieht den Immobilienmarkt in der Ostschweiz als ziemlich robust an. Zwar lägen die Leerwohnungsstände leicht über dem Schweizer Durchschnitt, aber noch im grünen Bereich. Verantwortlich dafür sei unter anderem das Rheintal, wo viel gebaut werde, und auch an Lagen, die nicht ganz so attraktiv seien. Hingegen werde in den urbanen Bereichen wie etwa St.Gallen zurecht gebaut. Hier seien Bedarf und Nachfrage hoch.

Coronabedingt seien manche Investitionen zurückgestellt worden, aber der Investitionsstau werde sich mit steigender Zuversicht, dass sich die Lage durch die Impfungen verbessere, wieder abbauen.

Gefragt seien nach wie vor Einfamilienhäuser. Das führe zu weiter ansteigenden Preisen gerade auch in der Ostschweiz.

Schnorf rechnet nicht mit markant steigenden Zinsen. Hier sei man von den Zentralbanken der USA und Europa abhängig. Und dort werde die Zinspolitik auf absehbare Zeit wohl nicht geändert.