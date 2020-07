«Im April und Mai lief für unsere Automobilkunden nichts mehr»: SFS leidet mit der Autoindustrie – und investiert in die Medizinaltechnik Die Rheintaler SFS Group verliert wegen Corona im zweiten Quartal 57 Prozent des Umsatzes. Vor allem im Autosegment brachen die Verkäufe komplett ein. An Bedeutung gewannen in den vergangenen Monaten derweil die Geschäfte mit Kunden aus den Elektronik- und Medizinaltechnikbranchen. Kaspar Enz 22.07.2020, 05.00 Uhr

Der Rheintaler Industriekonzern SFS erzielte im zweiten Quartal rund einen Fünftel weniger Umsatz als im Vorjahr.

Noch Anfangs Jahr war man in Heerbrugg zuversichtlich. SFS hatte nach drei eher schwachen Quartalen Ende 2018 und Anfang 2019 wieder auf den Wachstumspfad gefunden. Das organische Wachstum der weltweit tätigen Gruppe war wieder positiv. Das blieb auch im ersten Quartal 2020 so. Und dann kam Corona.

Lieferungen an Autoindustrie brechen ein

Am schwersten traf die globale Pandemie die Verkäufe von SFS an die Automobilindustrie, die bereits vorher schwächelte. Um über 57 Prozent brach hier der Umsatz im zweiten Quartal ein. SFS-CEO Jens Breu sagte an der Präsentation des Halbjahresergebnisses:

«Im April und Mai lief für unsere Automobilkunden nichts mehr.»

In Nordamerika seien die Autoverkäufe in dieser Zeit um rund 95 Prozent eingebrochen, in Europa gab es ähnliche Zahlen. Manche Kunden hatten die Produktion kurzzeitig eingestellt. Im Juni habe sich das zwar geändert. Eine Rückkehr zum Niveau von vor der Krise erwartet Breu in dieser Branche aber erst 2023 oder 2024.

Mit Innovationen Nase vorn behalten

So sank der Anteil des Automobilsegments am Gesamtumsatz der SFS deutlich. Machte er noch vor einem Jahr über einen Viertel aus sind es nun nicht mal mehr ein Fünftel. So wurden auch die Produktionskapazitäten in diesem Bereich zeitweise reduziert, um dem geringeren Bestellungseingang Rechnung zu tragen.

Aufgeben will SFS das Segment aber nicht. Mit der Akquisition von Truelove & Maclean in den USA hat der Konzern das Segment in Nordamerika gestärkt. Jens Breu sagte:

«Wir fokussieren auch hier auf Innovationen.»

Die Produktepipeline von SFS sei voll. Dabei setze SFS auf die Trends in der Industrie, wie autonomes Fahren oder die Elektrifizierung der Fahrzeuge. Mit diesem neuen Produkten im Gepäck hofft SFS, sich besser entwickeln zu können als die Branche als Ganzes.

Bausektor erholt sich schneller

Umsatzrückgänge musste SFS auch bei anderen Industriekunden hinnehmen. Um über zehn Prozent nahm der Umsatz bei den übrigen Industrien ab. Ähnlich stark ging der Gesamtumsatz zurück, von 867,8 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2019 auf noch 773,7 Millionen im vergangenen Semester. Etwas besser entwickelte sich der Bausektor, es kam aber ebenfalls zu Umsatzeinbussen. Mit 256 Millionen Franken Umsatz war die Branche das wichtigste Marktsegment von SFS.

SFS-CEO Jens Breu

An Bedeutung gewannen in den letzten Monaten einmal mehr die Geschäfte mit Kunden aus den Elektronik- und Medizinaltechnikbranchen. Nach zweistelligen Zuwachsraten im ersten Quartal blieb die Entwicklung hier trotz Corona positiv. So stiegen die Anteile dieser Segmente am Gesamtumsatz an.

SFS setzt auf Medizinaltechnik

Das Segment Medizinaltechnik ist mit 66,8 Millionen Franken Umsatz zwar noch vergleichsweise klein. SFS erhofft sich hier aber deutliches Wachstum. So soll das Werk der SFS-Tochter Tegra Medical in Massachussets ausgebaut werden. Ebenfalls ein Standbein in der Medizinaltechnik hat die Stamm AG, die seit 2016 zur Gruppe gehört. Deren Werk in Hallau wird ebenfalls ausgebaut.

Trotz der Einbrüche durch Corona und die damit tiefere Auslastung der Kapazitäten konnte SFS einen Betriebsgewinn ausweisen. Das liege nicht zuletzt an den frühzeitig umgesetzten Massnahmen. So liegt die im Bericht ausgewiesene Mitarbeiterzahl in Vollzeitstellen um rund 900 unter dem Vorjahreswert. Für das zweite Halbjahr erwartet SFS einen leicht höheren Umsatz. Garantiert ist aber derzeit nichts, sagte Jens Breu. Eine zweite Corona-Welle könnte alles wieder ändern.