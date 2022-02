Metallindustrie SFS-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung zu – Weg frei für die Übernahme der Hoffmann SE Die Rheintaler SFS will die deutsche Hoffmann SE übernehmen. Ein Teil des Kaufpreises soll dabei mit neuen SFS-Aktien beglichen werden. An einer ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionäre der Rheintaler SFS der Erhöhung des Aktienkapitals nun zugestimmt. Kaspar Enz 01.02.2022, 17.00 Uhr

Mit der Übernahme der deutschen Hoffmann SE erhält SFS Zugang zum leistungsfähigsten Werkzeuglogistik-Zentrum der Welt. Bild: PD

In der Schweiz ist die SFS bereits ein wichtiger Player im Werkzeughandel. Doch der Rheintaler Industriekonzern will auch international ins Geschäft einsteigen. Kurz vor Weihnachten gab die SFS Group deshalb bekannt, die deutsche Hoffmann SE übernehmen zu wollen. Das Unternehmen ist vor allem in Europa ein wichtiger Werkzeughändler, stellt aber unter den Marken Garant und Holex auch selber Werkzeuge her.

Mit der Übernahme des Münchner Unternehmens würde SFS auch ihre Position in Vertrieb und Logistik entscheidend stärken: Mit der neuen Logistic-City in Nürnberg gehört auch das weltweit leistungsfähigste Logistikzentrum für Werkzeuge zu Hoffman SE. Auch in der Digitalisierung des Vertriebs ist das Münchner Unternehmen führend.

160’000 neues Kapital

Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Klar ist aber: Neben Barmitteln und Krediten wird ein Teil des Kaufpreises in SFS-Aktien entrichtet, die zu diesem Zweck neu geschaffen werden sollen. Dieser Kapitalerhöhung hat die ausserordentliche Generalversammlung nun zugestimmt. So kann Aktienkapital im Umfang von 160’000 Franken geschaffen werden.

Um die Generalversammlung an die Regelungen zur Bewältigung der Coronapandemie anzupassen, wurde die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe angeordnet. Vertreten waren 82,1 Prozent des Aktienkapitals. 99,3 Prozent stimmten der Kapitalerhöhung zu. Trotz der Kapitalerhöhung bleiben über 50 Prozent des Aktienkapitals im Besitz der Gründerfamilien von SFS. Die Transaktion und die Übernahme der Hoffmann SE soll im ersten Semester 2022 abgeschlossen sein, wie es in der Mitteilung von SFS heisst.