SEMINARTOURISMUS «Man will wieder zusammen essen oder ein Bier trinken»: Viele Firmen haben genug von Videokonferenzen – es zieht sie in Seminarhotels im Grünen Die Pandemie hatte im letzten Jahr den Seminar- und Geschäftstourismus streckenweise zum Erliegen gebracht. Nun kommen zumindest kleinere Seminare und Meetings wieder zurück. Beliebt sind vor allem Lokale im Grünen. Kaspar Enz 27.07.2021, 05.00 Uhr

Nach Monaten des Homeoffices wollen die Leute sich wieder mal treffen - auch nach dem Meeting an der Bar. Bild: Ti-Ja / E+

Nach bald eineinhalb Jahren Corona gehören Video- und Telefonkonferenzen für viele zum Arbeitsalltag. An der täglichen Teamsitzung oder dem internationalen Kongress nahm man von zu Hause aus per Bildschirm teil, was durchaus bequem sein kann. Doch manches bleibt auf der Strecke. Und so füllen sich auch langsam wieder die Seminarräume in Ostschweizer Hotels und Kongresszentren.

Man will sich wieder treffen

«Die Leute haben wieder Lust, sich physisch zu treffen», sagt Roland Rhyner, Direktor des Hotels Säntispark in Abtwil. «Einige abgesagte Veranstaltungen und Seminare wurden in den letzten Wochen nachgeholt.» Noch kommen die Kunden in erster Linie aus der Schweiz und dem nahen Ausland, sagt er.

Roland Rhyner, Direktor «Säntispark». Bild: Ralph Ribi

Trotzdem nehmen manchmal auch Leute von weiter her an solchen Veranstaltungen teil – per Video. «Wir haben einen Zoom-Room und ein Streaming-Studio eingerichtet», sagt Rhyner. Eine vernünftige Investition: «Die Nachfrage ist da, viele Veranstaltungen sind heute hybrid.»

PCR-Test im Hotel

Auch in die Seminarräume des Hotels und Kongresszentrums Einstein kehrt wieder mehr Leben ein. «Ab Juni konnten wir wieder einige Seminare und Meetings durchführen, wenn auch noch verhalten», sagt Direktor Michael Vogt. Die grösste Veranstaltung sei bis jetzt ein Bankett für 90 Personen gewesen, manches würde auf September geschoben.

Michael Vogt, Einstein Hotel und Kongresszentrum. Bild: PD

Auch das «Einstein» passt sich an die Pandemie an: «Unsere Gäste können im Hotel einen PCR-Test durchführen. Das erleichtert ausländischen Gästen die Rückkehr», sagt Vogt. Trotzdem sind auch im «Einstein» hybride Veranstaltungen Alltag. «Jedoch denken wir, dass dies sobald als möglich wieder verschwinden wird. Die Teilnehmer möchten sich physisch treffen, zusammen essen oder ein Bier trinken.»

Diskussionsbedarf

Das trifft zur Zeit auf viele Firmen und Teams zu, sagt auch Bettina Güntensperger. «Corona hat vieles verändert, auch wie Teams zusammenarbeiten», sagt die Co-Leiterin von Seminarland Ostschweiz. «Es besteht Diskussionsbedarf, man will das auch mal im Team besprechen.»

Beim Seminarland Ostschweiz spannen seit Anfang Jahr Ostschweizer Tourismusorganisationen zusammen, um Tagungs- und Seminargäste in die Region zu holen. Mit Erfolg: «Im ersten Halbjahr 2021 haben wir bereits das Resultat vom ganzen letzten Jahr erreicht», sagt Güntensperger. Eine tiefe Hürde, gibt sie zu: 2020 war ein schlechtes Jahr für Seminarhotels.

«Zu Beginn lief 2020 gut, aber dann kam der Lockdown.»

Im Juli wurde aber auch das Resultat von 2019 erreicht, sagt sie. Das sei auch ein Erfolg des Zusammenschlusses.

Nun gibt es Nachholbedarf. «Vor allem seit Mai erleben wir einen regelrechten Ansturm.» Beliebt seien vor allem Seminarhotels auf dem Land, man suche nicht nur Sitzungszimmer, sondern auch Umschwung. Dass viele Hotels in Technik investiert haben, um auch Teilnehmer per Video zu integrieren, helfe hier mit. Denn die grossen Veranstaltungen gebe es, auch wegen weiter bestehender Einschränkungen, noch kaum. «Es sind oft Treffen von Teams oder Geschäftsleitungssitzungen, die jetzt stattfinden», sagt Güntensperger. Gesucht seien deshalb vor allem Seminarhotels in der Natur, oder mit viel Platz.

Rahmenprogramm und Natur

Lauschige Plätzchen für Meetings im kleinen Rahmen: Kartause Ittingen. Bild: Andrea Stalder

«Institutionen, Unternehmen, Gemeindebehörden, auch wieder Hochschulen», sagt Valentin Bot. «Aber auch Hochzeiten, die zum zweiten Mal verschoben wurden, ein bunter Mix.» Bot ist Direktor der Kartause Ittingen bei Warth. Jetzt, nach Corona, würden aber kaum mehr Seminare gebucht, bei denen die Gäste von morgens früh bis abends im Seminarraum sitzen, sagt Bot. «Man will ein schönes Rahmenprogramm, Raum für gesellschaftlichen Austausch und kreatives Arbeiten.» Und dafür biete die Kartause einen idealen Rahmen. «Wir haben nicht nur die Gastronomie, wir haben Museen, die Umgebung, die Gärten.»

Und das einstige Kloster hat auch technisch aufgerüstet, um auch spontanes Einklinken über Internet und Video zu erleichtern. Eine Investition, auch in die Zukunft, glaubt Bot. Das hybride Element werde wichtig bleiben. «Der Referent, der früher für einen Vortrag aus New York einflog, wird wohl künftig zu Hause bleiben und sich per Video zuschalten.»

Neu orientieren

Astrid Hüni, Sprecherin des Grand Resorts Bad Ragaz, sieht es ähnlich. «Man hat langsam gemerkt: Alles kann man nicht per Videocall besprechen», sagt sie. Aber hybride Formen würden auch in Zukunft wichtig bleiben. Die Zukunft des Seminar- und Kongresstourismus sei derzeit aber in der Schwebe. «Die ganze Branche muss sich wohl neu orientieren», sagt Hüni. «Denn es wird sich verändern.» Noch nicht ganz klar sei, in welche Richtung. «Die Veranstaltungen, die jetzt zurückkommen, sind eher kleiner als früher.»

Werden die Events kleiner?

Bruno Vattioni, Säntis Schwebebahnen. Bild: PD

Das stellt auch Bruno Vattioni fest, der Geschäftsführer der Säntis Schwebebahn AG. Für das Hotel Säntis war das Seminargeschäft nach dem Neubau wichtig – bis Corona die Schweiz erreichte. Jetzt kommen kleinere Seminare langsam zurück, sagt er. Auch Vattioni glaubt, dass die Pandemie das Geschäft dauerhaft verändern wird. «Wir hatten hier früher Veranstaltungen, wo internationale Unternehmen mit Mitarbeitenden aus aller Welt fast eine Woche bei uns verbrachten», sagt er. «Das wird wohl deutlich seltener.»

Hoffen auf Normalisierung

Ein Pessimismus, den nicht alle Befragten teilen. Die vielerorts steigenden Fallzahlen brächten zwar wieder etwas Unsicherheit, sagt «Einstein»-Direktor Michael Vogt. «Doch wir glauben, dass der Geschäftstourismus auch international wieder zurückkommt.»

Säntispark-Direktor Roland Rhyner hofft auf eine weitere Normalisierung. «Konzerte und andere Grossereignisse, die wieder stattfinden, stossen auf grosse Nachfrage. So wird es wohl auch im Seminarbereich wieder grosse Veranstaltungen geben.»