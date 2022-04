Im Seminartourismus kehrt wieder Normalität ein

SEMINARE Seminartourismus in der Ostschweiz: Rückkehr zur veränderten Normalität Die Coronapandemie traf Seminarhotels hart. Dieses Jahr füllen sich die Betten und Tagungsräume wieder. Gesucht sind vor allem Orte für Austausch und Kreativität. Kaspar Enz 13.04.2022, 12.00 Uhr

Gesucht sind zurzeit vor allem ruhige Tagungsorte auf dem Land: hier die Kartause Ittingen. Andrea Stalder

Die Coronapandemie traf wenige Branchen härter als den Tourismus. Auch der Seminar- und Geschäftstourismus kam zeitweise praktisch zum Erliegen, als viele Sitzungen und Informationsveranstaltungen online abgehalten wurden. «Im ersten Quartal des letzten Jahres hatten wir insgesamt 55 Anfragen und 32 Buchungen – von denen viele wieder abgesagt wurden», sagt Bettina Güntensperger, Co-Leiterin von Seminarland Ostschweiz. Im Sommer blühte das Geschäft kurz auf, doch die verschärfte Situation im Herbst habe dem bald ein Ende gesetzt.

Doch nach zwei turbulenten Jahren sei nun wieder Normalität eingekehrt, sagt Güntensperger. Im ersten Quartal dieses Jahres resultierten aus 174 Anfragen 70 gebuchte Seminare in der Region. Das führte in den Ostschweizer Seminarhotels zu knapp 1600 Übernachtungen und einem Umsatzvolumen von über 500'000 Franken. Ein gutes Resultat, teilt das Unternehmen mit. Seminarland Ostschweiz vermarktet Seminarhotels und Tagungsorte in der Region.

Einweg-Kommunikation geschieht heute online

Allerdings sieht die Normalität nach der Pandemie nicht mehr ganz so aus wie die alte. «Reine Informationsveranstaltungen gibt es kaum noch», sagt Güntensperger. Diese würden wohl meistens online stattfinden. Dafür stünden meistens der persönliche Austausch, Zusammenarbeit und Kreativität im Vordergrund. Gesucht seien deshalb vor allem Orte mit Gruppenräumen. Vermehrt würden Hotelbetriebe im Grünen gesucht, die auch für ein Rahmenprogramm Platz böten.

Bettina Güntensperger, Co-Leiterin Seminarland Ostschweiz

Viele Hotels hatten in den letzten Jahren in digitale Infrastruktur investiert, sie bieten Räume und Geräte für Videoübertragungen an. Ob sich das langfristig auszahlt, muss sich weisen. «Es kommt vor, dass beispielsweise ein Referent per Video beigezogen wird. Aber hybride Veranstaltungen sehen wir kaum», sagt Güntensperger.

Betten füllen sich

So füllen sich die Tagungsräume und Betten wieder. Für manche Kunden hat dies aber auch Nachteile. «In den letzten zwei Jahren waren die Hotels oft recht flexibel, wenn es um Raumnutzung oder Stornierungen ging», sagt Güntensperger. «Das ist jetzt kaum noch möglich.»

Das Seminarland Ostschweiz ist eine Kooperation von Thurgau Tourismus und St.Gallen-Bodensee Tourismus. Das Unternehmen hilft Unternehmen und Organisationen dabei, zwischen Säntis und Bodensee geeignete Orte für Veranstaltungen, Seminare und Tagungen zu finden. Dabei arbeitet man mit 41 Seminarhotels und Tagungsorten zusammen. Diese Kooperation erweise sich immer mehr als strategischer Vorteil gegenüber anderen Regionen, heisst es in der Mitteilung.