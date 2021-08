Nasser Sommer: Ostschweizer Seilbahnen hoffen auf goldenen Herbst

SEILBAHNEN «Berndeutsch und Französisch hören wir hier täglich»: Viele Feriengäste und Ausflügler zieht es in die Ostschweizer Berge – nun sollte nur noch das Wetter besser mitspielen Das laufende Sommergeschäft 2021 der Ostschweizer Bergbahnen liegt hinter jenem des Vorcoronajahrs 2019 zurück. Zwar zieht unsere Region wie schon vergangenes Jahr viele Schweizer Feriengäste und Ausflügler an, doch das Wetter spielt den Bahnen übel mit. Diese hoffen nun auf einen goldenen Herbst. Thomas Griesser Kym 13.08.2021, 05.00 Uhr

Auf der Gamsalp, die von den Bergbahnen Wildhaus bedient und bewirtet wird. Bild: PD (12. August 2021)

8 Prozent weniger Ersteintritte und 9 Prozent weniger Umsatz als in der Vergleichsperiode 2019: Das hat der Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) für die drei Monate Mai bis Juli der laufenden Sommersaison 2021 bei den Ostschweizer Bahnen ermittelt. Verglichen wird mit 2019, weil die Saison 2020 wegen der Coronarestriktionen verspätet begonnen hatte.

Klar ist: Die Ferienregion Ostschweiz und damit ihre Seilbahnbetriebe hängen weniger von ausländischen Gästen ab als andere Regionen des Landes und vor allem viel weniger von asiatischen Reisenden, die der Schweiz noch immer weitgehend fernbleiben, was die Zahlen der Seilbahnen in der Zentralschweiz und im Berner Oberland tüchtig nach unten gezogen hat (siehe Grafik). Bei uns dagegen sind Tagesausflügler und Schweizer Feriengäste weitaus wichtiger. Und eine zentrale Rolle spielt überall das Wetter.

Jürg Schustereit, Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus, bringt es auf den Punkt:

«Wir hängen primär von Schweizer Gästen ab, und der Ort war ähnlich gut belegt und besucht wie vergangenes Jahr.»

Aber die vielen Regentage im Juli hätten es den Bergbahnen Wildhaus «sehr schwer» gemacht.

Besseres Wetter zieht die Wandervögel in die Berge

Schustereit schaut hingegen bereits nach vorne. Vergangenes Jahr seien der Juli und die erste Augusthälfte gut gewesen, danach aber der September wechselhaft und der Oktober verregnet. Dieses Jahr, so hofft er, möge auf den wettertechnisch vermasselten Sommer ein umso besserer Herbst folgen. «Abgerechnet wird am 24. Oktober», sagt Schustereit, denn:

«Die Wandersaison inklusive der Herbstferien sind für uns auch eine wichtige geschäftliche Periode.»

Den Einfluss des seit Anfang dieser Woche besseren Wetters spüren die Bergbahnen Wildhaus unmittelbar: «Wir haben vor allem dank Tagesgästen und Ausflüglern sehr gute Zahlen, vor allem Mittwoch und Donnerstag waren fantastisch.» Man merke:

«Die Leute haben Nachholbedarf, an die frische Luft, in die Natur und in die Berge zu gehen.»

Mit der Sesselbahn auf die Gamsalp. Bild: PD (12. August 2021

Ein Preis soll Schub verleihen

Ähnliches berichtet Alex Singenberger, Sprecher der Toggenburg Bergbahnen. Wegen des «nicht so wirklich schönen Wetters» verzeichne man tiefere Frequenzen als 2019. Doch Bilanz gezogen werde erst nach dem Herbst. Momentan seien die Bedingungen zum Wandern ideal.

Ausserdem erwartet Singenberger einen positiven Effekt aus der Auszeichnung «Landschaft des Jahres 2021», den die Toggenburg Bergbahnen von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz erhalten haben. Dies für die Erneuerung der Tourismusinfrastruktur in einer hochsensiblen Landschaft auf dem Chäserrugg.

Die Wintersaison ist schon in Planung

Die Bergbahnen Flumserberg als grösster Ostschweizer Seilbahnbetrieb wollen ebenfalls erst später Bilanz ziehen, wie Katja Wildhaber sagt, Mitglied der Geschäftsleitung. Denn: «Neben den Sommerferien ist auch der Herbst für unser Geschäft sehr wichtig.» Was man aber bereits sagen könne:

«Wir hatten einen ganz starken Saisonstart im Juni und auch viele Schulklassen auf Schulreise.»

Im Juni sei auch das Wetter noch besser gewesen. Der Juli sei dann wetterbedingt «schwächer» ausgefallen. Wildhaber hofft nun auf einen goldenen Herbst, und die Bergbahnen Flumserberg seien bereits mit der Planung des Wintersaison beschäftigt, in die auch die Erfahrungen des vergangenen ersten Coronawinters einfliessen werden.

«Der beste Sommer in der Geschichte der Pizolbahnen»

Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen, sagt zunächst, der Sommer 2020 sei «der beste Sommer in der Geschichte der Pizolbahnen» gewesen, und dies trotz des damals wegen Corona verspäteten Saisonstarts. Im Vergleich zum nassen Juli 2021 sei der Juli 2020 «wahnsinnig schön» gewesen, «wir hatten ausgezeichnetes Bergwetter». Dafür habe man aber dieses Jahr nun schon im Mai in die Sommersaison starten könne, was «sehr positiv» sei.

Die Gondelbahn von Bad Ragaz auf den Pizol. Bild: PD

Abgerechnet werde nach dem Herbst. Dieser sei vergangenes Jahr ab Mitte September «ganz schlecht» gewesen, «da hatten wir schon Schnee am Pizol». Auch Nussbaumer hofft nun auf einen guten Herbst.

«Diese Woche mit viel Sonnenschein hat schon mal gezeigt: Es zieht die Leute in die Berge.»

Viel Zuspruch für den Kronberg und dessen Bahn

Die Luftseilbahn von Jakobsbad auf den Kronberg lebt von lokalen Besuchern, die im Umkreis von etwa einer Stunde Fahrzeit wohnen, und von Feriengästen im Appenzellerland. Das sind vorwiegend Schweizer, und deren Zuspruch ist wie schon im vergangenen Sommer «unverändert hoch», wie Marketingleiter Michael Schopper sagt:

«Berndeutsch und Französisch hören wir hier täglich.»

Laut Schopper sind denn auch die Frequenzen stabil, doch der Umsatz der Luftseilbahn ist gegenüber 2019 zurückgegangen. Dies hängt damit zusammen, dass die zahlreichen Feriengäste meist eine Appenzeller Ferienkarte oder die Ostschweizer Gästekarte Oskar im Gepäck haben und mit dieser gratis auf den Kronberg fahren. Vom entgangenen Ticketverkaufspreis erhält die Bahn nur einen Teil zurückerstattet. Dennoch sagt Schopper:

«Diese Karten sind regionale Standortförderung. Deshalb unterstützen wir sie.»

Der Ziplinepark am Kronberg. Bild: Tobias Garcia (9. September 2020)

Warten auf den grossen Schnee

Für den kommenden Herbst zeigt sich Schopper bezüglich der Frequenzen weiterhin zuversichtlich. Und für den Winter? «Wir verfügen über die längste Schlittelpiste der Ostschweiz, aber sie führt bis auf 920 Meter hinunter.» Deshalb hängt von Schopper alles vom Schnee ab. Diesbezüglich sei der vergangene Winter «fantastisch» gewesen, doch im Winter davor war die Schlittelpiste lediglich an drei Tagen in Betrieb.