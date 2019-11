Schweizer Textilindustrie hat zu kämpfen - Exporte sind seit einem Jahr im Rückwärtsgang

Produktion am Hauptsitz der Schoeller Textil AG in Sevelen. (Bild: PD)

Zur Stärkung des Standorts Sevelen und einer Expansion nach Asien: Der Textilfirma Schoeller fliessen bis zu 40 Millionen Franken zu

Die geplante Beteiligung der taiwanischen Formosa Taffeta an der Schoeller Textil AG wird dem Werdenberger Unternehmen einen hohen Mittelzufluss eintragen. Damit will Schoeller Investitionen in die Forschung und Entwicklung forcieren und in neue Marktgebiete vorstossen.