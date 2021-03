Schweizer Sonderfall Frauenfelder Patentanwalt kämpft an vorderster Front gegen die Revision des Patentgesetzes Das Schweizer Patent ist ein Sonderfall und nützt besonders Einzelerfindern und kleinen Unternehmen. Seine Revision ist umstritten. Stefan Borkert 04.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Europäischen Patentamt in München dauern die Verfahren mehrere Jahre. Bild: Alamy

Gut 600 nationale Patente werden in der Schweiz jährlich erteilt. Das Patentrecht ist ein Spezialgebiet, auf dem sich nur wenige Experten auskennen. Und das Schweizer Patentrecht ist dazu noch ein Exot im Revier des Europäischen Patentrechts. Der Vorteil der nationalen Lösung liegt in der Geschwindigkeit und Einfachheit bei der Erteilung. Schon in neun Monaten kann ein Schweizer Patent erteilt werden. Europäisch dauert es gleich mehrere Jahre.

Einer, der das wissen muss, ist Manfred Irsch, Patentanwalt in Frauenfeld. Der Schweizer Sonderfall ist ein Gegenentwurf zum erfolgreichen europäischen Modell – noch. Denn das nationale Patentrecht soll revidiert werden. «Die Revision des Schweizer Patentgesetzes, wie sie jetzt vorliegt, schadet vor allem Start-ups und kleinen Unternehmen», ist Manfred Irsch überzeugt. Seine Frauenfelder Kanzlei hat zusammen mit anderen Patentanwälten und Experten der Revision deshalb den Kampf angesagt.

Grundlage der Revision ist eine Motion des Glarner FDP-Ständerats Thomas Hefti. Inzwischen ist die Vernehmlassungsfrist abgelaufen und die eingereichten Stellungnahmen sind auf www.admin.ch einsehbar. Manfred Irsch sagt:

«Die Revision wird zwar von wesentlichen Fachverbänden wie Economiesuisse, einigen Patentanwaltsvereinen und vor allem von der chemisch-pharmazeutischen Industrie getragen. Aber bei weitem sind nicht alle der Meinung, dass die Revision notwendig oder sinnvoll ist.»

99,5 Prozent der Patente für die Schweiz sind europäisch

Das Ziel der Patentgesetzrevision soll die Einführung eines zeitgemässen Schweizer Patents sein. Genau das bezweifeln Irsch und seine Mitstreiter. Irsch ist der Auffassung, dass die Revision vor allem zu viel mehr Aufwand und viel mehr Kosten führt. Er zitiert seinen Kollegen Hansjörg Kley aus Winterthur, der als Ratsmitglied im Europäischen Patentinstitut und Herausgeber eines viel beachteten Kommentars zum Europäischen Patentrecht (EPÜ) in der Schweiz gemeinhin als Papst des Patentrechts gilt.

Dieser hat nämlich ausgerechnet, dass nur rund 0,5 Prozent der für die Schweiz erteilten Patente von Bern erteilt wurden. Die restlichen 99,5 Prozent werden über das Europäische Patentamt mit Wirkung für die Schweiz erteilt. 2019 waren in der Schweiz damit gerade einmal 615 nationale und im Vergleich zu europäisch 122'000 Patente erteilt worden.

Manfred Irsch, Patentanwalt in Frauenfeld von der Intellectual Property Services GmbH. Bild: Andrea Stalder

Irsch stellt fest, dass das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) für die Prüfung der gut 600 nationalen Patente gemäss Revision mindestens 22 zusätzliche Stellen für spezialisierte Prüfer schaffen müsste. Diese müssten nämlich in der Lage sein, alle technischen Gebiete abzudecken. Die Einführung einer solchen geplanten Vollprüfung hätte einen sehr hohen bürokratischen und finanziellen Aufwand zur Folge.

Duales Schutzsystem

Der Vorteil des heutigen Systems sei ja gerade, dass man damit ein duales Schutzsystem habe. Einerseits gebe es den schnellen Schutz für Erfindungen durch das ungeprüfte nationale Patent. Das sei besonders in der heutigen Zeit ein Vorteil, da sich Technologien, Software und so weiter rasant ändern. Andererseits habe man mit dem Europäischen Patent einen lang angelegten geprüften Schutz. Irsch sagt:

«Mir ist deshalb schleierhaft, wem die Revision in der vorliegenden Form in der Praxis überhaupt nützt.»

Neben der Vollprüfung soll auch ein Gebrauchsmuster neu eingeführt werden. Das ungeprüfte Gebrauchsmuster sei ein deutlicher Rückschritt hinter das, was die heutige Gesetzgebung zur Verfügung stelle, so Irsch.

Schützenhilfe bekommt Irsch unter anderem von fünf namhaften Professoren auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Das sind Stefan Bechtold von der ETH Zürich, Florent Thouvenin und Reto M. Hilty von der Universität Zürich, Cyrill P. Rigamonti von der Uni Bern und Jacques de Werra von der Université de Genève. Diese kommen gemeinsam zu dem Schluss:

«Der Aufwand und die Risiken der vorgeschlagenen Revision stehen in einem krassen Missverhältnis zum Nutzen einer solchen Revision.»

Die Experten weisen zudem weiter daraufhin, dass mit der Vollprüfung auch Rechtswege neu geöffnet werden müssten. Aus gesetzlichen Gründen müsste dazu ausserdem beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) auch noch die entsprechende technische Kompetenz aufgebaut werden.

Gerichten fehlen technische Kenntnisse

Gemäss der gegenwärtigen Gesetzlage darf sich nämlich ausgerechnet das Bundespatentgericht (BPatGer) in St.Gallen nicht damit befassen. Hinzu komme, dass in Patentprozessen immer auch technische Fragen zu entscheiden seien. Mangels technischer Kenntnisse der zuständigen Richterinnen und Richter müssten deshalb diese Aspekte zumeist von externen Gutachtern beurteilt werden, was wiederum zu einer rechtsstaatlich problematischen «démission des juges» führe.

Die so intendierte Revision des Patentgesetzes hätte ausserdem die Anpassung von noch sieben weiteren Gesetzen und auch eines Staatsvertrages mit dem Fürstentum Liechtenstein zur Folge. Ein solcher hoher gesetzgeberischer Aufwand für schliesslich nur 0,5 Prozent national erteilter Patente sei angesichts von weit dringenderen gegenwärtigen Problemen nicht nur irrational, sondern auch unverantwortlich.

Revision bremst Motivation

Auch dieser Aspekt ist für Irsch ein Bremsklotz, der vor allem den Kleinst- und Kleinunternehmen sowie Einzelerfindern den Wind aus den Segeln und die Motivation nehme, in Erfindungen zu investieren und sie zum Patent anzumelden. Das auch mit Blick auf die erst im Jahre 2019 vom Volk bestätigte Unternehmenssteuerreform, mit der gerade wegen der Vorteile des aktuellen Schweizer Patents einheimischen KMU ein kostengünstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox eröffnet wurde, der durch die Reform zumindest teilweise wieder geschlossen würde.

Zeichnung zur Anmeldung des Patents der Adliswiler Softwareschmiede Shift Cryptosecurity AG Bild: PD