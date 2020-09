Schutzkonzept und Abstand halten: Wirtschaftsforum Thurgau weicht von Weinfelden nach Amriswil aus

Am Wirtschaftsforum Thurgau treten folgende Referenten auf: UBS-Chefökonom Daniel Kalt wird die Lage an den Börsen analysieren. Der Konstanzer Professor Gert Ganteför wird den Klimawandel beleuchten. Zukunftsforscher Daniel Dettling wirft einen Blick in die Zeit nach Corona und Stadler-Patron Peter Spuhler in die Zukunft der Eisenbahn. Dieter Bachmann, Chef der Gottlieber Spezialitäten AG, zeigt auf, warum sein Unternehmen den Motivationspreis «Thurgauer Apfel» gewonnen hat. Und der scheidende Swissmem-Präsident Hans Hess wird für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln plädieren. (T.G.)