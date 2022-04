Treuhandbranche: Revidas schlüpft unters Dach der OBT

Schulterschluss Revidas schlüpft unters Dach der OBT Auf der Suche nach einem Digitalisierungsschub und einer Nachfolgeregelung wird die St.Galler Treuhandfirma Revidas Teil der OBT-Gruppe. Die Marke Revidas bleibt erhalten, zumindest vorläufig. Thomas Griesser Kym 26.04.2022, 18.00 Uhr

OBT und Revidas vereint: (von links) Christoph Brunner, OBT-Fachbereichsleiter Treuhand, Markus Jäger, Patrik Bawidamann (beide Revidas), OBT-Chef Thomas Züger und Hans Martin Zanetti (Revidas). Bild: PD

In der Ostschweizer Treuhandbranche kommt es zu einem Zusammenschluss. Demnach werden die St. Galler Revidas Treuhand AG und die Revidas Revisionsgesellschaft AG Teil der OBT-Gruppe. Revidas ist ein auf KMU spezialisiertes Treuhandunternehmen.

Der Anschluss an OBT wird erklärt mit einem erwünschten Digitalisierungsschub und damit zusammenhängend mit den Stärken der OBT in der Informatik sowie mit einer Nachfolgelösung für Schlüsselstellen. Revidas, gegründet 1984, wird geführt von Hauptaktionär Markus Jäger, Patrik Bawidamann und Hans Martin Zanetti.

OBT-Gruppe sieht sich als eine Branchengrösse

Alle 22 Angestellten der Revidas werden an deren Standorten in St. Gallen und in Chur weiterbeschäftigt, und «die Marke Revidas wird bis auf weiteres weitergeführt». Der OBT-Partner und Fachbereichsleiter Treuhand, Christoph Brunner, nimmt als Schnittstelle zur Gruppe Einsitz in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat der Revidas. Deren Kundschaft profitiere künftig auch von neuen Ressourcen der OBT.

Diese hat den Hauptsitz in St. Gallen und sieht sich mit zehn Standorten und 400 Mitarbeitenden, davon bis zu 20 Lernende, als eines der sechs grössten Unternehmen in der Schweiz für Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Steuer- und Rechtsberatung und Informatiklösungen.

OBT wurde 1972 als Tochter der OBTG Ostschweizerische Bürgschafts- und Treuhandgenossenschaft gegründet. Seit 1998 ist OBT im Besitz der Partner. Die Standorte der OBT sind in Basel, Brugg AG, Lachen SZ, Oberwangen BE, Rapperswil, Schaffhausen, Schwyz, St.Gallen, Weinfelden und Zürich