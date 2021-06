Vögele Shoes: Diese Ostschweizer Schuhgeschäfte verschwinden

SCHUHE Vögele Shoes macht drei Ostschweizer Filialen dicht – der Schuhverkäufer lockt mit Rabatten und Räumungsverkäufen und irritiert mit seiner Kommunikation Die angekündigte Schliessung der Läden von Vögele Shoes ist in den meisten Fällen nur temporärer Natur. Aber nicht überall. Wir wissen, wo in der Ostschweiz Vögele Shoes bleibt und wo verschwindet. Und wo allenfalls sogar eine neue Filiale aufgehen könnte. Thomas Griesser Kym und Maurizio Minetti 15.06.2021, 05.00 Uhr

Diese Filiale von Vögele Shoes in Rorschach wird verschwinden. Bild: Michel Canonica (9. Juni 2021)

In der zweiten Juni-Woche hat Vögele Shoes die Schaufenster all seiner Schuhgeschäfte landauf, landab zugekleistert. Grelle Plakate, gelbe Schrift auf rotem Grund. Die Botschaft an den Glasscheiben sowie auf Ständern vor den Eingängen:

«Wir schliessen diese Filiale.»

Von einem «blitzartigen Kahlschlag» schrieb die «Aargauer Zeitung». Tatsächlich? Vor zehn Jahren führte Vögele Shoes annähernd 300 Geschäfte in der Schweiz und beim Verkauf an die polnische CCC-Gruppe vor drei Jahren 213. Heute sind es nach mehreren Restrukturierungen noch 116. Davon werden 20 als Bingo- und Shoe-Outlet-Läden betrieben.

Der Chef sieht ein «Missverständnis»

Und nun soll alles auf einen Schlag zusperren? Sogar «der grösste Vögele-Shoe-Store der Schweiz»? Der wurde grade mal vor gut zwei Jahren eröffnet, in Wil, als Flaggschiff-Laden gemäss neuem «Future Store»-Konzept, hell, minimalistisch, grosszügig, mit einer Verkaufsfläche von gut 1500 Quadratmetern.

Max Bertschinger, Chef der Karl Vögele AG. Bild: PD

Betreffend Schliessungen spricht Max Bertschinger, Chef der Dachgesellschaft Karl Vögele AG mit Sitz in Uznach, von einem «Missverständnis». Die Ankündigung auf den Plakaten habe «nichts mit einer klassischen Filialschliessung zu tun», sondern mit «etappierten Räumungsverkäufen», bei denen der ganze Warenbestand losgeschlagen wird. Im Anschluss daran werde aus organisatorischen Gründen jede Filiale für ein paar Tage geschlossen, mit der Kollektion für Herbst und Winter 2021 eingerichtet und wieder geöffnet.

Vögele hat die Kommunikation verfeinert

Kritiker meinen freilich, die Plakate, begleitet von Rabattaktionen, seien ein Marketingtrick Vögeles, um möglichst viele Kunden anzulocken. Wie auch immer: Aufgrund des «Missverständnisses» hat Vögele die Plakate überarbeitet. Nun heisst es: «Wir schliessen», und die beiden Wörter «diese Filiale» sind überklebt mit der Präzisierung «vorübergehend wegen Geschäftsübergabe». Damit spielt Vögele auf den Anfang Juni 2021 kommunizierten Verkauf des Unternehmens durch die CCC-Gruppe an ein deutsches Unternehmerehepaar an.

Vögele Shoes in Wil mit dem nachträglich angebrachten Hinweis, dass diese Filiale lediglich temporär schliessen wird. Bild: Thomas Griesser Kym (10. Juni 2021)

Bereits beschlossen ist aber, dass es eine weitere Restrukturierung gibt. So zählt Vögele die Bingo- und Shoe-Outlet-Läden nicht mehr zum Kerngeschäft und macht diese dicht. Das gleiche gilt für «fünf bis sechs Vögele-Shoes-Filialen», wie Bertschinger sagt. Kriterien seien die Lage einer Filiale und die Konkurrenzsituation in der jeweiligen Region oder Umnutzungen der Ladenfläche für andere Zweck seitens der Vermieter. Betroffene Geschäfte gebe man «jeweils einige Monate vor der Schliessung bekannt».

Diese drei Ostschweizer Filialen verschwinden

Unsere Zeitung weiss: Von den fünf bis sechs Vögele-Shoes-Läden, die vor dem Aus stehen, sind drei und damit mindestens die Hälfte in der Ostschweiz angesiedelt. Es sind dies die Filiale in Widnau, die per 30. Juni 2021 zusperrt, jene in Rapperswil (per 30. September 2021) und jene in Rorschach (per 31. Januar 2022). Das ist von Bertschinger so bestätigt.

Die Standorte in Widnau und Rorschach verschwinden, weil die Vermieter die Lokalitäten umnutzen wollen. Im Falle Widnaus berichtete über dieses Vorhaben «Der Rheintaler» bereits am 8. Februar 2021. Dort will die Novesette GmbH als Eigentümerin der Immobilie diese umbauen. Vögele Shoes und ein Modegeschäft müssen weichen, zwei neue Geschäfte werden einziehen. Novesette gehört zusammen mit der Migros Ostschweiz auch das Widnauer Rhydorfcenter, das 2020 umgebaut wurde.

Im Rheintal könnte es allenfalls eine neue Vögele-Shoes-Filiale geben

In Rorschach und Rapperswil können Kunden von Vögele Shoes künftig auf eine Filiale in der näheren Umgebung ausweichen, etwa in St.Gallen oder Romanshorn respektive in Uznach oder Pfäffikon SZ. Und im Rheintal? Dort hält sich Vögele Shoes noch eine Option offen. Laut Bertschinger wird geprüft, ob man den Bingo-Schuhladen in Heerbrugg «allenfalls als Vögele Shoes Store weiterführen» könne.

In die Zukunft gehen will Vögele Shoes mit rund 90 «Future Stores», wie man sie in Wil oder in Haag bereits kennt. Abgesehen von der Ungewissheit in Heerbrugg bleiben in der Ostschweiz ein Dutzend Vögele-Shoes-Standorte: Amriswil, Appenzell, Frauenfeld, Gossau, Haag, Mels, Romanshorn, St.Gallen, Uznach, Uzwil, Wattwil und Wil. Drei Viertel davon sind in Einkaufszentren eingemietet.

20 bis 30 Mitarbeitende sind betroffen

Von den noch ausstehenden Filialschliessungen sind laut Bertschinger, der die Karl Vögele AG auch weiterhin leiten wird, 20 bis 30 Mitarbeitende betroffen. «Aufgrund der natürlichen Fluktuation können wir jedoch den meisten betroffenen Mitarbeitenden eine alternative Stelle in den anderen Filialen anbieten», sagt Bertschinger.

Karl Vögele gehört neu einer Gesellschaft in Hannover, die vom deutschen Ehepaar Meike und Christian Müller gehalten wird. Die beiden bezeichnen sich in einer Mitteilung als «Experten im Handel mit langjährigen erfolgreichen Aufgaben in Filialunternehmen für Bekleidung und Schuhe». Sie wollen demnach die Gruppe unter ihrem bisherigen Markennamen Vögele Shoes «in eine noch stärker digitale Zukunft führen».

Einbussen während der Lockdowns in den Läden, Onlinegeschäft legt zu

Laut Bertschinger will man «deutlich digitaler werden und gleichzeitig das physische Erlebnis in den Stores bereichern». Man stelle fest, dass die in den vergangenen zwei Jahren aufgegleiste Dualstrategie nun greife, «und dies trotz der sehr schwierigen Coronazeit».

Der Schuhhändler hat in den vergangenen 14 Monaten, bedingt durch zwei Lockdown-Schliessungsphasen, erhebliche Einbussen im stationären Handel erlitten. Zugleich wuchsen die Onlineverkäufe deutlich und belaufen sich unterdessen auf über 15 Prozent des Gesamtvolumens.

Ein Experte setzt ein Fragezeichen hinter Vögeles Zukunft

Für Handelsexperte Thomas Lang vom Beratungsunternehmen Carpathia bleibt die digitale Zukunft von Vögele Shoes aber «durchaus unklar». Beim Verkauf an die polnische CCC habe man die eigene Onlineshop-Plattform eingestellt und damit digital die Marke Vögele Shoes verschwinden lassen. «Man nutzte fortan die Plattform eschuhe.ch, die der CCC gehört. Nun wird Vögele Shoes weitergereicht, für mich mit unbekannter digitaler Zukunft», sagt Lang. Vögele Shoes will laut eigenen Angaben die Onlineplattform eschuhe.ch weiterführen.