Maestrani investiert 10 Millionen

SCHOKOLADE Maestrani will 10 Millionen Franken investieren und noch mehr Schokoriegel verkaufen In Flawil produziert die Maestrani die Schokoriegel der Marken Munz und Minor. Die Pandemie war zwar auch für Maestrani ein Rückschlag, doch nun stehen die Zeichen auf Wachstum.

Eine der zwei neuen Minor-Sorten von Maestrani. Bild: Andri Vöhringer

Wer das Chocolarium in Flawil besucht, kann auch einen Blick in die Produktionshalle der Maestrani werfen. Dort hinein, wo die Munz- und Minor-Schokoriegel hergestellt werden. In den nächsten Jahren wird sich da einiges ändern.

Denn Maestrani will in den nächsten drei Jahrn rund zehn Millionen Franken in die Produktion investieren. «Die neuen Anlagen machen die Produktion einerseits flexibler», sagt Christoph Birchler, der Anfang Jahr Markus Vettiger als CEO ablöste. Neue Leitungen würden helfen, den Ausschuss zu reduzieren. Die Produktionskapazität werde erhöht.

Denn Birchler will, dass Maestrani weiter wächst. «Zumindest schneller als der Markt.» Zuversichtlich stimmen ihn die Erfahrungen mit den neuen Produkten, die Maestrani dieses Jahr bereits Lancierte. Die zwei neuen, veganen Minor-Schokoriegel, der eine mit Mandelmilch, der andere mit dunkler Schokolade, hätten sich in den ersten Monaten schon gut entwickelt. Doch wachsen will Birchler nicht nur mit neuen Produkten. Das Kernsortiment der Marken Minor und Munz soll auch in Zukunft das Wachstum tragen.

Umsatzverluste aufgeholt

Dabei hat auch Maestrani in der Pandemie Umsätze verloren. Birchler sagt:

«Vor allem fehlten die Umsätze in den Duty-Free-Läden der Flughäfen.»

Hier habe sich Maestrani zwar noch nicht ganz erholt. «Insgesamt haben wir aber wieder etwa den Umsatz von vor der Pandemie.»

Der neue CEO von Maestrani: Christoph Birchler. Bild: Andri Vöhringer

Weiterhin setzt Maestrani auf Nachhaltigkeit. Bald soll der Kakao für die Munz- und Minor-Prügeli nicht mehr nur aus zertifiziert fairen Quellen stammen. Bald werde auch die Rückverfolgbarkeit bis in die Kooperative gewährleistet. Auch auf Palmöl will Maestrani endgültig verzichten. «Das ist für uns aber einfach, da es nur in wenigen Produkten vorkommt», sagt Birchler.

Viel erhofft man sich auch von der Erlebniswelt Chocolarium. «Im Sommer hatten wir hier so viele Gäste wie noch nie», sagt Birchler. Um die Besucherzahlen weiter hoch zu halten, will man vermehrt mit anderen Akteuren im Tourismus zusammenarbeiten.

