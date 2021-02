SCHOKOLADE Ein bitteres Jahr für die Schoggi: Schweizer Export ist 2020 eingebrochen – Chocolat Bernrain und Maestrani schlagen sich noch vergleichsweise gut Kaum hatten die Schokoladeausfuhren der Schweizer Fabrikanten erstmals die Marke von einer Milliarde Franken übersprungen, sind sie wieder abgesackt. Unterdurchschnittlich verloren haben die beiden Ostschweizer Industriebetriebe Chocolat Bernrain in Kreuzlingen und Maestrani in Flawil. Unbeirrt von Corona hat Bernrain den Ausbau seiner Produktion fortgesetzt. Thomas Griesser Kym 26.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monica Müller, seit 2007 Geschäftsleiterin der Chocolat Bernrain. Bild: Reto Martin (Kreuzlingen, 30. Januar 2020)

Im Jahr 2019 hat die Schweizer Schokoladeindustrie im Export mit 1,013 Milliarden Franken erstmals die Milliardenmarke geknackt. Und nun dies: 2020 ist der Exportumsatz der Branche um über 16 Prozent gesunken (siehe Grafik). Das hat der Verband Chocosuisse kürzlich bekanntgegeben, dem 16 Schokoladefabrikanten angeschlossen sind. Davon sitzen zwei in der Ostschweiz: Maestrani mit 165 Mitarbeitenden in Flawil und Chocolat Bernrain mit 120 Beschäftigten in Kreuzlingen, zu der auch die Tessiner Tochter Chocolat Stella mit 60 Angestellten in Giubiasco gehört.

Alles anzeigen

Wie ist es den Ostschweizer Schoggifirmen ergangen? Monica Müller, Geschäftsleiterin der Chocolat Bernrain in dritter Generation, äussert sich zunächst «extrem dankbar». Denn, so sagt Monica Müller:

«Wir konnten durchproduzieren, und Schoggi ist weiterhin gegessen worden.»

Zwar sei 2020 Bernrains Umsatz gesunken, aber in einem gut verkraftbaren Ausmass. Zahlen will Müller keine nennen. Sie sagt aber, die Verkäufe von Schoggi unter den Hausmarken Bernrain und Stella seien «um einiges retour gegangen», doch machten diese lediglich rund ein Viertel des Gesamtumsatzes aus.

Osterhasen verschenkt

Der Löwenanteil entfällt auf das Private-Label-Geschäft, also auf Schoggi, die für Kunden in aller Welt unter deren Eigenmarken hergestellt wird. Hier spricht Müller von einer gegensätzlichen Entwicklung: Kunden, die im Detailhandel, in Warenhäusern oder in anderen grossen Läden und Ketten verkaufen, hätten etwa gleich viel abgesetzt wie normal. Anders sehe es aus bei Kunden, die im Tourismusbereich tätig sind. Beispiele sind Läden in Tourismusorten, die Reisenden Schoggi als Mitbringsel verkaufen. Oder Duty-free-Läden an Flughäfen. Monica Müller sagt:

«Es wurde fast nichts mehr verkauft. In diesem Geschäft ist unser Umsatz fast zu 100 Prozent zusammengebrochen.»

Dennoch ist das Geschäft insgesamt so gelaufen, dass Bernrain keine Kurzarbeit anmelden musste. Auch nicht im ersten Lockdown im Frühling 2020, als die eigenen Fabrikläden geschlossen waren. Monica Müller sagt:

«Wir haben die betroffenen Mitarbeitenden in der Produktion eingesetzt.»

Allerdings konnten dadurch in den Fabrikläden keine Osterhasen verkauft werden. Was hat Bernrain mit den übrig Gebliebenen gemacht? Monica Müller sagt:

«Wir haben sie schon vor Ostern verschenkt.»

Was Maestrani weh getan hat

Christoph Birchler hat bei Maestrani per Anfang 2021 die Geschäftsführung von Markus Vettiger übernommen. Birchler spricht mit Blick auf das Jahr davor von einem «Jahr der Extreme». Wie Bernrain hat auch Maestrani dauernd produziert, und wegen der Flaute im internationalen Tourismus und an den Flughäfen sind «ganze Geschäftsbereiche praktisch auf null» abgesackt. Zudem musste Maestrani die hauseigene Erlebniswelt, das Chocolarium schliessen. Birchler sagt:

«Das hat uns weh getan.»

Maestrani-Geschäftsleiter Christoph Birchler. Bild: PD

Zumal das Chocolarium auch Kundenfrequenzen im hauseigenen Shop gebracht hat, der weitgehend offen geblieben ist. Insgesamt aber, sagt Birchler, sei Maestrani «relativ gut weggekommen». So sei zum Beispiel der Markt für nachhaltige Bioschoggi sogar gewachsen, und dies vor allem im Export. Maestranis Gesamtumsatz, der normalerweise um die 50 Millionen Franken beträgt, sei 2020 «im oberen einstelligen Prozentbereich» gesunken. Kurzarbeit habe man lediglich im Chocolarium und in gewissen kommerziellen Funktionen anmelden müssen.

Neue Produkte in der Pipeline

Für 2021 hofft Birchler, «dass die Krise vorbei geht und sich eine gewisse Normalität einstellt». Allerdings dürfte das laut seiner Einschätzung länger dauern als gedacht:

«Es wird sicher Zeit brauchen bis ins zweite Semester.»

Soll bald wieder öffnen: Das Chocolarium von Maestrani. Bild: Ralph Ribi (Flawil, 1. April 2017)

In der Zwischenzeit habe Maestrani an Innovationen gearbeitet und werde im Laufe des Jahres weitere Neuheiten lancieren. Auch dürfte der Exportanteil von mittlerweile rund 40 Prozent längerfristig weiter zunehmen. Und Birchler hofft, das Chocolarium, für das man über ein sehr gutes Schutzkonzept verfüge, bald wieder öffnen zu können. Vor allem Besucher aus der Region, kämen mehrmals ins Chocolarium, weiss Bichler:

«Diese regionale Verbundenheit ist uns wichtig.»

Auf 1. März 2021 klappt das aber noch nicht, denn das Chocolarium gilt nicht als Museum, sondern zählt zu den Freizeiteinrichtungen, die sich noch etwas gedulden müssen.

Bernrain baut seit Sommer 2019 aus

Chocolat Bernrain exportiert 80 Prozent der Produktion. Welche Erwartungen hat Müller an 2021? Alles hänge ab von der Entwicklung der Coronapandemie, ob die Wirtschaft an Schwung gewinne und der Tourismus wieder in Gang komme. Müller sagt:

«Ich hoffe, dass es besser wird, rechne aber mit einer Fortsetzung des Geschäftsgangs von 2020. Dann ist es schon mal gut.»

Abgesehen davon stellt sich Chocolat Bernrain auf künftiges Wachstum ein. Seit August 2019 wird in Kreuzlingen ein Erweiterungsbau des Produktionsgebäudes errichtet. Im April 2021 wird in einem ersten Schritt die Schoggimassenherstellung in den Neubau gezügelt, und es werden neue Maschinen beschafft.

Eine moderne Giessanlage

Darunter ist auch eine neue Giessanlage, die nicht nur moderner ist als die beiden alten Anlagen, sondern vor allem einfacher in der Umstellung. Für Monica Müller ist das zentral, denn Bernrain wechsle oft in der Herstellung zwischen Bio und Fairtrade, zwischen veganer und herkömmlicher Schokolade sowie zwischen unterschiedlichen Zutaten. Eine einfache Umstellung und Reinigung der Anlage spart Zeit und Geld.

Im Endausbau wird Bernrain die Produktionskapazität von derzeit 2500 Tonnen Schoggi im Jahr auf maximal 4000 Tonnen erhöht haben (zum Vergleich: Maestrani stellt im Jahr 3500 bis 4000 Tonnen Schoggi her). «Wie viel wir davon ausschöpfen, hängt von der Entwicklung der Aufträge im Private-Label-Geschäft ab», sagt Monica Müller:

«Wir setzen darauf, sowohl neue Kunden gewinnen als auch das Geschäft mit bestehenden Kunden ausbauen zu können.»

Die Hasen bleiben im Altbau

Je nach Entwicklung der Auftragslage sei es denkbar, dass zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Teil des Neubaus sind auch ein neuer Fabrikladen und ein Café. Diese sollen laut Müller im Mai 2021 in Betrieb gehen. Weiter nutzen wird Bernrain auch den Altbau. So bleibt etwa die Schoggihasenherstellung im ältesten Teil von 1957.