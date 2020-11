Schöner kleiden und wohnen: So kontern Ostschweizer Textilunternehmen die gegenwärtige Krise Die hiesige Textil- und Bekleidungsindustrie macht harte Zeiten durch. Doch es gibt auch Gutes zu berichten, wie Forster Rohner und Filtex zeigen. Sie lancieren neue Produkte oder profitieren davon, dass viele Leute ihr Heim behaglicher einrichten. Thomas Griesser Kym 20.11.2020, 05.00 Uhr

Loungewear aus der brandneuen Kollektion von Jakob Schlaepfer, die zu Forster Rohner gehört. Bild: Can Isik

Auf das zweite Quartal 2020 blickt die Schweizer Textil und Bekleidungsindustrie mit Schrecken zurück: Kapazitätsauslastung, Geschäftslage, Auftragsbestand, Exporte – all diese Indikatoren sind abgesackt, nachdem Corona mit voller Wucht zugeschlagen hatte. Doch die Unternehmen versprühten vor drei Monaten auch Zuversicht und äusserten die Erwartung, im dritten Quartal 2020 werde sich das Geschäft verbessern.

Nun liegt der Herbstkonjunkturbericht des Verbands Swiss Textiles vor. Und er zeigt: Die Branche hat sich «über den Sommer hinweg überdurchschnittlich dynamisch» erholt. Doch das «Aber» folgt sogleich: Die Firmen nähmen ihre Lage als «weiterhin überdurchschnittlich ungenügend» wahr.

Vergleichbar mit der Phase nach dem Fall des Euromindestkurses

Konkret hat sich die Kapazitätsauslastung leicht auf 76 Prozent verbessert (siehe Grafik oben), und auch die Bewertungen der Geschäftslage und des Auftragsbestands zeigen wieder nach oben (siehe Grafik unten). Dies aber auf tiefen Niveaus. So ist die Geschäfts- und Auftragslage im September 2020 vergleichbar mit jener im zweiten Semester 2015 – der schwierigsten Phase nach der Aufhebung des Euromindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank Anfang 2015.

Im Einzelnen bewerten lediglich je 1 Prozent der Textil- und Bekleidungsfirmen ihre Geschäftslage und ihren Auftragsbestand als gut respektive gross. Dagegen sprechen 47 Prozent von schlechter Geschäftslage und 61 Prozent von einem zu kleinen Auftragsbestand.

Textilexporte haben sich mehr oder weniger aufgefangen

Die Textilexporte, die im zweiten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode um gut 19 Prozent einbrachen, zeigen für das dritte Quartal noch ein Minus von 2,4 Prozent auf 288 Millionen Franken, was Swiss Textiles als «glimpflich» beurteilt. Die Bekleidungsexporte (bereinigt um Rückwaren), im zweiten Quartal um über ein Drittel abgeschmiert, zogen im dritten Quartal gar um 1,8 Prozent auf 233 Millionen Franken an.

Für die ersten neun Monate des Jahres 2020 ergibt sich bei der Textilexporten ein Minus von 8,7 Prozent und bei den Bekleidungsausfuhren von 13,1 Prozent. Insgesamt relativ stabil zeigt sich die Beschäftigung mit rund 12'500 Angestellten gerechnet in Vollzeitstellen. Das ist gut so viel wie vor Jahresfrist.

Es dürfte noch eine Weile ungemütlich bleiben

Im Ausblick hat sich die Stimmung der Unternehmen laut Swiss Textiles «etwas gesenkt». So erwarten bis Ende 2020 rund 13 Prozent der befragten Firmen mehr Bestellungen und 12 Prozent weniger. Bei den Exporten gehen 9 Prozent von einer Zunahme aus und 26 Prozent von einer Abnahme.

Grossmehrheitlich werden aber kaum Veränderungen erwartet, was bedeutet: Die Lage der Schweizer Branche dürfte vorläufig ungünstig bleiben.

Forster Rohner: «Nicht so katastrophal wie befürchtet»

Wie schaut es in der Praxis aus? Nachfrage beim grössten Schweizer Stickereiunternehmen Forster Rohner mit 200 Mitarbeitenden in St.Gallen und 850 weltweit. Die Geschwister Caroline und Emanuel Forster, die den Betrieb gemeinsam leiten, sagen:

«Der Lockdown im Frühling hat uns sehr schwer getroffen».

Auf einen Schlag seien die Boutiquen der Kunden und Fabriken für die Konfektionierung geschlossen gewesen. «Unsere Hauptmärkte Frankreich, Italien, USA und England sind radikal zugegangen», und Kunden hätten Lieferstopps verlangt. Dennoch sagen Caroline und Emanuel Forster, «insgesamt ist es nicht so katastrophal herausgekommen wie befürchtet». Mehr noch:

«2020 wird ein den Umständen entsprechend gutes Jahr.»

Die Geschwister Emanuel und Caroline Forster, die gemeinsam die Forster-Rohner-Gruppe leiten. Bild: Ralph Ribi

Kurzarbeit, Masken und Digitalisierung

Die Geschwister begründen das mit mehreren Faktoren: Erstens hat die Kurzarbeit «extrem geholfen», um einen finanziellen Einbruch aufzufangen. Zweitens hat Forster Rohner freigewordene Produktionskapazität genutzt, um in die Herstellung textiler, zertifizierter Masken einzusteigen.

«Dieses Geschäft hat sich sehr gut entwickelt und beschäftigt einige Leute.»

Drittens haben ein paar der ganz grossen Kunden weiterhin Ware abgenommen, unter anderem auch deswegen, weil Forster Rohner, anders als etwa italienische Lieferanten mit geschlossenen Fabriken, jederzeit liefern konnte.

Viertens hat Forster Rohner neue Wege forciert beschritten, zum einen in der Digitalisierung, weil Reisen nicht mehr möglich waren. Die Geschwister Forster sagen:

«Es ist immer noch wichtig, Textilien anfassen und fühlen zu können. Aber wir haben damit begonnen, Produkte digital zu entwickeln und Kollektionen online zu präsentieren. Und das funktioniert.»

Mode für zu Hause

Zum anderen setzt Forster Rohner stärker auf Nachhaltigkeit. «Das Bewusstsein dafür ist bei uns und bei unseren Kunden gestiegen.» Als Beispiel nennen Forsters ihre Färberei in Bosnien, wo man versucht, statt Chemie künftig mikrobiologische Verfahren einzusetzen.

Die Masken verkauft Forster Rohner unter anderem auch im hauseigenen Onlineshop der übernommenen Firma Jakob Schlaepfer. Das Angebot dieses Shops ist soeben erweitert worden, und zwar um eine kleine Kollektion an Loungewear, die Jakob Schlaepfer selbst herstellt. Dazu zählen Loungewear-Hosen und -Tops, Kimonos und Kaftane. Caroline und Emanuel Forster sagen:

«Wir sind ständig auf der Suche, wie wir Arbeit generieren können.»

Am Hauptsitz an der Flurhofstrasse wird ausgebaut

Ein Ausblick gestaltet sich laut den Geschwistern schwierig. «Solange es nicht zu einem Lockdown kommt wie im zweiten Quartal, wird es nicht mehr so schlimm.» Das Unternehmen budgetiere aber für das kommende Jahr 2021 «sehr vorsichtig und mit kleineren Zahlen als in einem normalen Jahr». Die Kurzarbeit ist mittlerweile auf ein Minimum zurückgefahren worden.

Und auch an Bauprojekten hält man fest. So im chinesischen Betrieb und auch am Hauptsitz an der Flurhofstrasse in St.Gallen. Dort steht ein Erweiterungsbau an, der nötig ist als Folge des Zuzugs von Jakob Schlaepfer. Caroline und Emanuel Forster sagen:

«Der Bau ist bewilligt, und im Frühling 2021 wollen wir ihn an die Hand nehmen.»

Denn: «Wir brauchen mehr Platz.»

Filtex: Dankbar für jeden Öffnungsschritt

Filtex-Chef Silvan Wildhaber. Bild: André Springer

Auch die St.Galler Filtex hat unter dem Lockdown gelitten. Das Familienunternehmen, das Kunden weltweit mit Baumwollfeingeweben, Nouveautés, Stickereien und Heimtextilien beliefert, wird von Silvan Wildhaber geleitet. Er sagt:

«Die Einbussen im April haben wir nie mehr aufgeholt.»

Vor allem der Export sei beeinträchtigt, weil internationale Reisen nicht oder kaum mehr möglich sind. In einigen Ländern sei der Filtex-Umsatz deshalb praktisch auf null gesunken, und Filtex habe ein gutes halbes Dutzend Arbeitsplätze abbauen müssen.

Doch Wildhaber liegt es fern, schwarzzumalen. Er zeigt sich dankbar für jeden Öffnungsschritt, und mittlerweile sei ein Teil des verlorenen Geschäfts wieder zurückgekehrt. Dies auch, weil Filtex den Verkauf über digitale Kanäle forciert. Und: «Kunden, die selbst Onlineabsatzkanäle haben, können weiterhin Umsatz generieren», sagt Wildhaber:

«Das kommt auch uns als Vorlieferanten zugute.»

Textilien der St.Galler Filtex. Bild: PD

Heimtextilien gewinnen an Bedeutung

Kommt hinzu, dass Filtex auch im Schweizer Markt in einzelnen Segmenten profitiert hat, zum Beispiel bei den Heimtextilien. Wildhaber sagt:

«Man hat gemerkt, dass viele Leute ihr Zuhause verschönern und dafür wohl auch einen Teil ihres nicht verbrauchten Ferienbudgets verwenden.»

Die Kurzarbeit, die Filtex im Frühling eingeführt hatte, hat der Chef seither schrittweise wieder reduziert und per Ende August beendet.

Klar ist indessen: 2020 wird Filtex schlechter abschliessen als im Vorjahr. Gleichzeitig zeigt sich Silvan Wildhaber verhalten optimistisch:

«Umsatz fehlt, aber das zwingt uns nicht in die Knie.»

Und: «Mit unseren Spezialitäten sind wir gut positioniert.» Wildhaber hofft auch, dass in absehbarer Zeit wieder internationale Reisen zu Kunden möglich sind, denn: «Innovation passiert nur, wenn Leute physisch zusammenkommen.»