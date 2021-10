Flumser Bartholet baut Seilbahn in Moskau

Schneesport Den Hang hinunterwedeln in Moskau: Die Ostschweizer Firma Bartholet baut in der russischen Hauptstadt eine Seilbahn Der Ostschweizer Seilbahnhersteller Bartholet baut eine weitere urbane Seilbahnanlage in Moskau. Der Sessellift verläuft parallel zur bestehenden Gondelbahn und wird Skifahrerinnen und Snowboarder den Hang der Sperlingsberge hinauf transportieren. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 13.10.2021, 11.47 Uhr

Die Bartholet-Gondelbahn auf den Moskauer Sperlingsbergen. Rechts im Bild das Luschniki-Stadion, wo die Talstation steht. Bild: A. Savin/Wikimedia Commons (Moskau, 20. Januar 2019)

Im Gebiet Vorobyovy Gory (Sperlingsberge) in der russischen Hauptstadt Moskau steht eine historische Skistation. 2018 hat dort der Flumser Seilbahnhersteller Bartholet bereits eine urbane Kombianlage mit 8er-Gondeln und, in der zweiten Sektion der Anlage während der Wintersaison, mit 4er-Sesseln installiert.

Nun wollen die Betreiber die Anlage erweitern. Dazu baut Bartholet gegenwärtig parallel zur Gondelbahn einen neuen kuppelbaren 6er-Sessellift. Dieser wird mit 14 Sesseln und einer Geschwindigkeit von drei Metern pro Sekunde eine Kapazität von 1000 Fahrgästen pro Stunde erreichen.

Bauarbeiten für die neue 6er-Sesselbahn von Bartholet. Bild: PD

Inmitten eines Touristenquartiers

Die neue Sesselbahn am Hang der Sperlingsberge ist 290 Meter lang und überwindet eine Höhe von 54 Metern. Die Bauarbeiten in Moskau seien in vollem Gang, und die Bahn soll Ende 2021 eröffnet werden, wie Bartholet schreibt. Das Wintersportgebiet bietet 600 Meter Pisten und erreicht den höchsten Punkt auf 193 Metern über Meer.

Laut den Angaben planen die Moskauer Stadtverwaltung und die Investoren am Ort den Bau einer grossen Sportanlage. Das Gebiet liegt mitten in einem Touristenquartier. Der Sportkomplex verfüge neben Bartholets Seilbahnen für den Skibetrieb auch über FIS-taugliche Gross-Sprungschanzen. Das Skigebiet werde in der Lage sein, nationale und internationale Wettkämpfe zu veranstalten.

Die Gondelbahn bei der Überquerung des Flusses Moskau. Bild: PD