Schluss mit Stop and Go und langer Parkplatzsuche: Mit der Technologie einer Thurgauer Firma sollen künftig Staus verhindert werden Die Aadorfer LTS AG hat eine Weltneuheit entwickelt, die Staus verhindert und die Parkplatzsuche erleichtert. Stefan Borkert 29.09.2020, 06.00 Uhr

Peter Schmid, Thomas Langer und Emanuell Tomes (v.l.) diskutieren Einsatzmöglichkeiten und neue Projekte für das sensorgesteuerte Verkehrsleitsystem von LTS. Bild: Reto Martin

LTS-Chef Thomas Langer hat immer einen Blick auf den Verkehr und weiss, was man besser machen kann. Erst letzte Woche stand er auf dem Weg nach Zürich wieder im Stau. «Das ist jedes Mal eine sehr spannende Fahrt, da man Verbesserungsmöglichkeiten an allen Ecken und Enden sieht», sagt er. Und dann müsse man am Schluss noch einen freien Parkplatz finden. «Hier wäre unser System eine echte Erleichterung, welches sich ökologisch zudem sehr positiv auf die Umwelt auswirken würde, da die enormen Parkplatzsuchzeiten und damit der Benzinverbrauch stark reduziert werden», ist er überzeugt.

Technologiechef Emanuell Tomes erklärt:

Emanuell Tomes, Mitgründer, CTO und Mitglied der GL der Firma LTS AG in Aadorf. Reto Martin

«Durch den intelligenten Einsatz unserer Sensor- und Softwarelösung (Taps) werden sowohl die Stauzeiten als auch die Suchzeiten für freie Parkplätze stark reduziert.»

Man habe von Anfang an den Sensor sowohl technisch wie auch mechanisch auf hohen Standards entwickelt. «Wir sind durchaus in der Lage, die Technologie des Verkehrssensors auf Autobahnen einzusetzen.» In Zürich habe man das bereits auf einer hochfrequentierten Strasse beweisen können.

Tomes fährt fort, dass auch etwa bei Ferienbeginn technisch das System sicher nicht an seine Grenzen komme. «Vergleicht man die Interaktionen pro Stunde in einem sozialen Netzwerk mit unserem, dann geschieht auf der Strasse selbst bei beginnendem Ferienstau relativ wenig.» Und das, obwohl das System ähnlich wie ein soziales Netzwerk funktioniere. Denn neben der präzisen Aufnahme des Istzustandes auf der Strasse könnten auch historische Analysen und Tendenzrechnungen vollzogen werden. «Dadurch wird eine dynamische und optimale Verkehrsführung möglich.»

Das von LTS entwickelte System ist breit einsatzfähig. Parkplätze, Parkhäuser oder Kreuzungen sind dafür prädestiniert. CEO Langer sagt: «Wir unterscheiden beim Einsatzgebiet zwischen Parkplätzen und Sensoren, die für das Verkehrsmanagement eingesetzt werden können.» Er fährt fort:

«Da wir einen energieautarken Sensor entwickelt haben, wird nun auch der Einsatz auf den Strassen relevant.»

In Zukunft werde die Nachfrage jedoch im Bereich der dynamischen Verkehrsführung eine grosse Rolle spielen, da LTS ein älteres System durch eine neue innovative Lösung ersetzen könne, was gleichzeitig eine deutliche Kostenreduktion bedeute. «Somit bieten wir diesem Markt einen günstigen Eintritt in die Welt des Internets der Dinge (IoT).

Investor und Rechtsanwalt Peter Schmid doppelt nach, dass ein wichtiger Anwendungsbereich der Taps-Systemlösung ganz allgemein der Strassenverkehr sei, welcher überwacht und gelenkt werden müsse. «Aufgrund der einzigartigen Sensortechnologie ist es möglich, auf die bisherigen kostspieligen Induktionsschleifen zu verzichten.» Im Vergleich zur bisherigen aufwendigeren Induktionsschleifen-Variante koste Taps mit den Sensoren um bis zu 50 Prozent weniger.

Schnee und Dreck machen keine Probleme

Und was passiert im Winter, bei Verschmutzung oder wenn die Sonne einfach nicht scheint? Tomes sagt: «Wir haben bereits Sensoren im Einsatz, die alle vier Jahreszeiten erfolgreich überstanden haben.» Die Sonne scheine auch im Winter, selbst bei starkem Nebel oder Schneefall, obwohl man sie nicht sehe. Das genüge bereits.

Zudem sei Solar nicht die einzige Energiequelle des Sensors und der Sensor selbst verbrauche nur ein absolutes Minimum an Strom. «Unsere duale Detektionstechnologie benötigt ausserdem keinen direkten Sichtkontakt zum Fahrzeug. Schnee und andere Verschmutzung auf der Sensoroberfläche mache keine Probleme. Vandalismus könnte ein Problem werden.

Thomas Langer, CEO der Firma LTS AG in Aadorf. Reto Martin

CEO Thomas Langer hat auch drauf eine Antwort:

«Wir können durch den Einsatz unserer Software frühzeitig Warnsignale geben.»

Lebenszeichen des Sensors könnten benutzerspezifisch eingestellt werden. «Zum Beispiel kommt alle 15 Minuten ein Lebenszeichen mit dem aktuellen Zustand des Sensors.» Ohne vor Ort zu sein, bestehe die Möglichkeit auf alle Informationen eines Sensors zuzugreifen. «Somit können wir auch die Wartungsproblematik in der Zukunft einfacher gestalten.» Falls also jemand den Sensor etwa übersprühen würde, würde das bedeuten, dass der Sensor sehr, sehr langsam an Kraft verliere. «Wir sprechen hier von mehreren Wochen. Genug Zeit also, um den Schaden vor Ort zu beheben.»

LTS in Aadorf ist nicht das erste Start-up von Langer. Für die grossen Pläne von LTS braucht es allerdings Kapital und Investoren. Der CEO sieht das Start-up gut aufgestellt und gerüstet. Die bisherigen Investoren hätten sie seit der Gründung 2017 grossartig unterstützt. «Zu Beginn war die Idee nur auf Papier, dennoch wurden wir rasch nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit wertvollen Inputs und Kontakten versorgt.»

Die LTS AG stehe nun tatsächlich am Anfang einer Wachstumsphase, welche mehr Finanzmittel benötige. «Wir gleisen diese gerade auf.» Wichtig bleibe dabei «Made in Switzerland. Wir sind eine unabhängige Schweizer Tech-Firma und legen grossen Wert darauf, unser Know-how in der Schweiz weiter inhouse aufzubauen und dies in konkrete Geschäfte umzusetzen.»

Peter J. Schmid, Investor und Mitglied der GL der Firma LTS AG in Aadorf. Reto Martin

Investor Peter Schmid ergänzt:

«Trotz Coronakrise haben wir es bereits in diesem Jahr geschafft, starke Kooperationen über die Landesgrenze hinweg abzuschliessen.»

Man sei mit Hochdruck dabei, weitere Kooperationen im In- und Ausland abzuschliessen. «Wachstum hat höchste Priorität», betont er. Technologiechef Tomes sagt, dass LTS aktuell ein Projekt in Deutschland umgesetzt habe. «Weitere bereiten wir gerade mit einem neuen Kooperationspartner vor.»

Marktlücke entdeckt

Die Ursprünge von LTS gehen auf einen Forschungsauftrag zurück. Dabei sei ihm so richtig bewusst geworden, welch gigantische Marktlücke es in diesem Bereich gebe. Tomes weiter: «Deshalb haben wir sofort ein technisches Konzept sowie einen Businessplan ausgearbeitet. Mit unserem Team, das bereits aus 10 hoch qualifizierten Mitarbeitern besteht, konnten wir die Idee rasch in ein marktreifes Produkt umsetzen.» In der neuen Phase seien besonders auch die Fähigkeiten von Peter Schmid gefragt. Er verfüge über ein unglaubliches Know-how und exzellente Kontakte.