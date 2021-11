Rolls-Royce liefert Motoren für Schleppschiffe nach Brasilien

Schiffbau Von Friedrichshafen nach Brasilien: Rolls-Royce liefert Motoren für Schleppschiffe Der Friedrichshafener Motorenbauer Rolls-Royce Powersystems stattet brasilianische Schleppschiffe mit hybriden MTU-Motoren aus. Stefan Borkert 08.11.2021, 10.00 Uhr

Die Schleppschiffe mit den neuen MTU-Motoren werden in der Werft Detroit Brasil Shipyard gebaut. PD

Rolls-Royce hat einen bedeutenden Auftrag über die Lieferung von acht MTU-Motoren für vier 80-Tonnen-Pfahlzug-Schleppschiffe erhalten. Das teilt Rolls-Royce Friedrichshafen in einem Communiqué mit. Über das Volumen möchte Rolls-Royce keine Angaben machen. Die neuen Schiffe werden mit einem Hybridantriebssystem ausgestattet, das die MTU-Motoren und das MTU-Automationssystem Blue Vision New Generation mit Z-Antriebsstrahlern, Hybridkomponenten und Steuerungen von Schottel kombiniert.

Rolls-Royce hat bereits in der Vergangenheit MTU-Motoren dieser Baureihe für mehrere Schiffsprojekte an Detroit Brasil geliefert. Es ist jedoch das erste Mal, dass das Unternehmen Motoren für 80-Tonnen-Pfahlzug-Schleppschiffe an das Unternehmen liefert, und das erste Mal, dass MTU-Motoren in dieser Stärke ausgeliefert werden. Die Motoren 16V 4000 M65L leisten 2560 kW bei 1800 U/min. Nach der Inbetriebnahme der neuen Schleppschiffe wird die Reederei Starnav Serviços Marítimos Ltda. insgesamt 96 Motoren der MTU-Baureihe 4000 in ihrer Flotte von Hafenschleppern und Offshore-Schiffen betreiben.

«Das Hybridsystem auf den neuen Schleppern ermöglicht es, die beiden Strahlruder der Schiffe mit nur einer der beiden Hauptmaschinen zu koppeln, wenn nicht die volle Leistung benötigt wird. Dadurch werden die Betriebsstunden der Hauptmaschinen reduziert, was zu niedrigeren Gesamtwartungskosten, besserem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen im Vergleich zu einer herkömmlichen Konfiguration führt»,

sagte Maxwell Oliveira, General Manager der Werft Detroit Brasil Shipyard. Wenn die volle Antriebsleistung benötigt werde, werde die Verbindung zwischen den beiden Strahlrudern getrennt und jeder der beiden Motoren werde mit je einem Strahlruder verbunden, sodass ein herkömmlicher Direktantrieb entstehe, ergänzt Oliveira.

Der 16V 4000 M65L aus der Baureihe 4000 wird in die 80-Tonnen-Pfahlzug-Schleppschiffe eingebaut. PD

Christof von Bank, Director Sales, Marine, Americas beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, sagte: «Dieser Auftrag ist ein wichtiger Meilenstein bei der Einführung der neuesten Generation von Motoren der Baureihe 4000. Der 16V 4000 M65L ist die derzeit leistungsstärkste Version der neuen Motorengeneration, für diesen Auftrag wird sie zum ersten Mal nach Lateinamerika geliefert.» Darüber hinaus stärke dieser Vertrag den 20-prozentigen Anteil am brasilianischen Schleppschiff-Markt.