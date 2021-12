Schienenverkehr Frauenfelder Gleisbaufirma Müller unterhält die Eisenbahn – Mit Kooperation und Innovation die Zukunft aufgegleist Gleisbau ist nur noch ein Teil des Geschäfts. Müller Frauenfeld macht alles auf, unter und neben den Schienen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Die Brüder Stefan, links, und Florian Müller machen die Firma Müller Frauenfeld fit für die Zukunft. Benjamin Manser

Es wird geschraubt, geflext und geschweisst. Bei Müller Frauenfeld fliegen die Funken, nicht die Fetzen. Das 50-jährige Familienunternehmen wird von den Brüdern Stefan und Florian Müller geführt. 2007, nach dem Tod des Vaters war ihr Engagement gefragt.

Pionier bei der Sicherung von Bahnbaustellen Das Familienunternehmen Müller Frauenfeld AG ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. «Vor 50 Jahren übernahm unser Grossvater Eugen mit seinen Söhnen Bruno und René eine kleine Gleisbauunternehmung. Heute arbeitet hin und wieder bereits die vierte Generation mit», erzählen die beiden Inhaber Stefan und Florian Müller. Die Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1947 zurück. Seit 1971 ist sie im Besitz der Familie Müller. Mit ihren Tochterunternehmen ist Müller vor allem in den Bereichen Gleisbau, Gleisunterhalt, Baustellensicherung, Zweiwegefahrzeugbau, Personalverleih, Fahrleitungsbau, grabenloser Leitungsbau, Kommunaltechnik sowie Projektierung und Realisierung von Infrastrukturprojekten tätig. Müller gehört zu den Pionieren bei der Sicherung von Bahnbaustellen. Die Gruppe, mit Standorten in Frauenfeld, Wilderswil, Romont, Arth-Goldau und Däniken, beschäftigt rund 450 Mitarbeitende.

Stefan Müller Co-CEO Müller Frauenfeld Benjamin Manser

Die beiden sind Co-Geschäftsführer mit eigenen Bereichen. Stefan Müller ist für alles, was Technik betrifft, zuständig, Florian Müller für Grünpflege und Personal. Der Dritte in der Geschäftsleitung ist Finanzchef Markus Engel.

«Einer von uns kann also das Zünglein an der Waage spielen»,

meint Stefan Müller, denn fruchtbare Meinungsverschiedenheiten soll und darf es geben.

Einig ist man sich, was die strategische Ausrichtung betrifft. Dazu wurde an ein paar Stellschrauben gedreht und manche Weiche neu gestellt. So haben im Verwaltungsrat zwei externe Mitglieder Einzug gehalten. Manche Bereiche wurden selbstständig gemacht. In anderen wurden Firmen akquiriert, wie etwa die Keckex GmbH, so Florian Müller.

Auf der Schiene wird aus Keckex Railex. PD

Unkrautbekämpfung ohne Chemie Die Müller Gleisbau AG hat 49 Prozent an der Vorarlberger Firma Keckex GmbH übernommen. Keckex produziert und entwickelt seit sechs Jahren umweltverträgliche Unkrautbeseitigungsanlagen. Die Keckex-Methode basiert auf einem Gemisch aus Heisswasser und Dampf, welches auf allen Untergründen ob Asphalt, Beton oder Kies wirkt, ohne diese zu beschädigen. Alle Gräser wie Spitzgräser, Erdmandelgräser, Neophyten, Moos und Unkräuter können so unschädlich gemacht werden. Ein bis zu 130 Grad heisses Wasserdampfgemisch sorgt dafür, dass das Unkraut genauso bekämpft wird, wie das Wurzelwerk. Die Hitze löst in der Pflanze einen Eiweissschock aus, der die Zellwand zerstört. In der Folge kann die Pflanze kein Wasser mehr aufnehmen, wodurch sie vertrocknet. Das System Keckex soll unter dem Namen Railex auch für die Unkrautbekämpfung im Bahnbereich genutzt werden. (bor)

Die Wettbewerbssituation auf dem Markt für Bahnsicherheit, Gleisunterhalt, Gleisbau und Pflege von Böschungen sowie der Entwicklung und Produktion von Spezialfahrzeugen ist überschaubar aber durch öffentliche Ausschreibungen hart umkämpft. «80 bis 90 Prozent der Leistungen werden öffentlich ausgeschrieben», sagt Stefan Müller. Da müsse man sich dann gegen zehn bis 20 Mitbewerber durchsetzen.

Florian Müller, Co-CEO Müller Frauenfeld Benjamin Manser

«Auch im Ausland ist wahrgenommen worden, wie viel Geld in der Schweiz im ÖV zur Verfügung steht»,

ergänzt Florian Müller. Die Zeiten in denen Aufträge bei einem Glas Rotwein vergeben wurden, seien längst vorbei.

Bei der Grünpflege stünde man einer unbekannten Anzahl Förstern und Landwirten gegenüber, die ganz andere Angebote machen könnten. Auch die Geschäftsfelder haben sich geändert. Reinen Gleisbau auf der grünen Wiese gibt es kaum mehr und bei Grossprojekten kommen Grosskonzerne zum Zug.

Neue Zweiwegeböschungsmäher für Schiene und Strasse PD

«Aber wir haben auch Felder, wo wir Marktführer sind»,

sagt Stefan Müller. Sowohl bei der SBB als auch bei Privatbahnen sei man in der Grünpflege Marktführer und im Gleistiefbau der effizienteste und schnellste Marktteilnehmer in der Schweiz. In den allermeisten Fällen gehe es um Unterhaltsarbeiten für die Eisenbahnen und die Strecken.

Sanierung der höchsten Eisenbahnbrücke der Schweiz, dem 110 Jahre alten Sitterviadukt. PD

Um konkurrenzfähig zu bleiben, setzt Müller immer stärker auf Kooperation. So hat sich Müller an der TR Trans Rail AG zur Hälfte beteiligt und die BauRail AG gegründet. Die BauRail dient als Ergänzung zu den Gleisbau-, Unterhalts- und Instandhaltungstätigkeiten der Muttergesellschaft und bietet eine breite Palette von Eisenbahnverkehrsleistungen an. Die BauRail tritt auch als EVU, Eisenbahnverkehrsunternehmen für die Schienen-Strassen-Fahrzeuge auf. Das Unternehmen ist nicht auf Gewinnmaximierung aus, sondern der kostendeckende genossenschaftliche Gedanke steht im Vordergrund. Ein weiteres Kooperationsmodell steht.

Kooperation gehört zum Geschäftsmodell

Neben der von der Müller Gleisbau AG und zwei Marktbegleitern gegründeten BauRail AG ist Müller auch an der TR Trans Rail AG Frauenfeld mit 50 Prozent beteiligt. Wissend um die Wettbewerbssituation gehört zum Geschäftsmodell von Müller Kooperationen. Seit 2018 hat die TR Trans Rail einen eigenen Geschäftsführer. André Pellet sagt, dass BauRail und TR Trans Rail nicht in ein Unternehmen zusammengeführt werden, weil die beiden Firmen unterschiedliche Geschäftsmodelle, Eigentümer, sowie andere Risiken hätten.

André Pellet, Geschäftsführer TR Trans Rail AG PD

«Die TR Trans Rail AG wird und will sich nicht als Baustellen-EVU (Eisenbahnverkehrsunternehmen) engagieren. Hingegen werden die Synergien zwischen den einzelnen Firmen durchaus genutzt.»

Das Angebot von TR Trans Rail reicht von historischen Fahrten über Personal- und Materialverleih bis hin zu Logistiklösungen. Pellet: «Wir können von uns behaupten, als einziges unabhängiges EVU in der Schweiz in allen Sparten, also Personen- und Güterverkehr, Überführungsfahrten sowie weiteren Dienstleistungen aktiv zu sein.» Allerdings verleihe man lediglich Personal und Rollmaterial. Eigenes Rollmaterial besitze man keines. Hingegen würden für Kunden Lokomotiven und Wagen von diversen Besitzern vermittelt. Man arbeite dabei sehr eng mit der Firma IRSI (International Rolling Stock Investment GmbH) zusammen, die diverses Rollmaterial besitze wie etwa Loks, den Suisse Train Bleu oder den Prestige Continental Express. Gegründet wurde die TR Trans Rail von der ZRT Bahnreisen AG und der Rail Event AG als Reise- und Eventveranstalter. Die Personencharterzüge sollten unabhängig seinen von bestehenden Anbietern wie der SBB.

Inzwischen seien weitere Geschäftsfelder hinzugekommen. Derzeit beschäftigt TR Trans Rail 48 Mitarbeitende. Je nach Saison kommen noch rund 15 bis 20 Freelancer dazu. Das Unternehmen floriert. Seit 2021 ist TR Trans Rail für den gesamten nationalen Zuckertransport auf der Schiene zuständig. Ziel ist es, mit Partnern weiter zu wachsen.

Potenzial für Wachstum

Der Schweizer Markt bietet Wachstumsmöglichkeiten. So wurde ein Standort in der Innerschweiz eröffnet und einer in der Romandie. Das Tessin und Bündnerland hätten noch Potenzial, so Florian Müller. Und mit dem Einzug in die Tuchschmidhalle in Frauenfeld tun sich weitere Geschäftsfelder auf. So wagt man die ersten Schritte im reinen Schienenfahrzeugbau mit dem Bau eines Lösch- und Rettungszuges für die Rhätische Bahn. Weitere Projekte in der Bahnsicherung und beim Umrüsten von Lokomotiven auf umweltfreundliche Antriebe sind in der Pipeline. So ist zu erwarten, dass die Anzahl Mitarbeitende von heute 450 wächst und sich der Umsatz von 50 in Richtung 100 Millionen Franken pro Jahr bewegt.

