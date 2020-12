Huber+Suhner von Cyberattacke betroffen: Produktion in allen Betrieben weltweit unterbrochen

Kabelfabrikation

Huber + Suhner ergattert in Übersee 100-Millionen-Aufträge

Der Kabelhersteller Huber + Suhner profitiert vom Umbau der Mobilfunknetze auf die vierte Generation (LTE) in Nordamerika. Die Aufrüstung zehntausender Antennen in den USA und in Kanada hat dem Ostschweizer Unternehmen Aufträge im Wert von über 100 Mio. Dollar gebracht.