TEXTILMASCHINEN Saurer Gruppe hat neuen Chef Nach dem Rücktritt von Pan Xuepin übernimmt ab dem 1. Januar Uwe Bondé das Ruder bei der Saurer Gruppe. 22.12.2021, 05.00 Uhr

Uwe Rondé wird der neue CEO der Saurer Gruppe. Bild:PD

Die Saurer Gruppe hat Uwe Rondé zu ihrem neuen CEO ernannt. Nach dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Pan Xueping wird Rondé die Leitung des Unternehmens am 1. Januar 2022 übernehmen, teilt Saurer mit.

Lange Erfahrung in der Industrie

Der neue CEO bringt über 30 Jahre Erfahrung im Werkzeugmaschinengeschäft und in der Fertigungsindustrie mit, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuletzt war Uwe Rondé Geschäftsführer von EMAG in Deutschland, nachdem er zuvor die chinesische Tochtergesellschaft des Anbieters von Werkzeugmaschinen geleitet hatte.

Pan Xueping sagt über seinen Nachfolger: «Wir sind überzeugt, dass Herr Rondé mit seinem starken technischen Hintergrund und seiner umfangreichen Managementerfahrung die richtige Person für die Position des CEO der Saurer Gruppe ist.» Rondé werde vor allem die technische Innovationen und die Zukunftsstrategie vorantreiben, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Textilsektor erholt sich

Uwe Rondé selbst zeigt sich vorsichtig optimistisch für Saurer. Der Textilsektor zeige Anzeichen der Erholung. «Ich bin zuversichtlich, dass Saurer in den kommenden Jahren von den neuen Möglichkeiten in hohem Masse profitieren kann.» Die Saurer Gruppe stellt mit weltweit 4000 Mitarbeitenden Maschinen für die Textilindustrie her. (red)