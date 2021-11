Sanitärtechnik Geberit profitiert vom Trend zur Erneuerung in den eignen vier Wänden Die Geberit Gruppe aus Rapperswil-Jona verzeichnet in den ersten neun Monaten 2021 ein hohes Wachstum. So stieg der Umsatz um 18,8 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Franken. Stefan Borkert 03.11.2021, 15.00 Uhr

Der Sanitärkonzern Geberit hat in der Pandemie bislang gut verdient. Gian Ehrenzeller/ Keystone

Während der Pandemie ist zu Hause in den eigenen vier Wänden viel renoviert worden. Das hat auch der Sanitärtechnik-Konzern Geberit zu spüren bekommen. Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten des Jahres stark gewachsen. Nach eignen Angaben stieg der Umsatz auf fast 2,7 Milliarden an. Das ist ein Anstieg um 18,8 Prozent. Auch der Vergleich mit den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 und damit dem Umsatz vor der Covid-19-Pandemie zeige ein ausserordentlich starkes Wachstum über alle Regionen hinweg von währungsbereinigt immerhin 16,8 Prozent, schreibt der Konzern weiter. Dieses Wachstum sei ausserdem trotz der Lieferschwierigkeiten zu Stande gekommen.