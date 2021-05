Russland «Wer in den Wald geht, trifft auf viele Wölfe» – was russische Unternehmer von Stadlers Spionagebefürchtung halten Welche Auffassung haben russische Geschäftsleute von Vertrauen? Gibt es Unterschiede zwischen Jung und Alt? Und sind Russen ebenso unverfrorene Industriespione wie es den Chinesen nachgesagt wird? Solche Fragen gaben zu reden in einer Runde in der Schweizer Botschaft in Moskau anlässlich des St.Gallen Symposiums. Thomas Griesser Kym 07.05.2021, 08.00 Uhr

Produktion des rusisschen Unternehmens Streamer. Bild: PD

Stadler-Patron Peter Spuhler befürchtet, dass die russische Transmashholding ihm Geschäftsgeheimnisse entreisst, wenn sie seine Züge in Deutschland wartet. Die Russen als Industriespione? Was sagen dazu zwei russische Unternehmer und ei­ne russische Unternehmerin, die sich im Rahmen des St.Gallen Symposiums in der Schweizer Botschaft in Moskau über «Vertrauen in Russland» unterhalten haben?

Ivan Zhitenev, Gründer der Streamer-Gruppe, die Blitzableiter für Freileitungen herstellt, meinte vielsagend:

«Wer in den Wald geht, trifft auf viele Wölfe.»

Seine Firma sei auch in China tätig. Auf die Frage, ob die Chinesen auch spionierten, antwortete Zhitenev:

«Sie nennen es: Wir lernen.»

Anton Shingarev vom Internetkonzern Yandex, dessen gleichnamige Suchmaschine Nummer eins in Russland ist, hielt fest:

«Stadler ist ein globales Unternehmen, da gibt es keine Geheimnisse.»

Und Marina Filippova, Investorin und Gründerin einer Logistikfirma, plädierte dafür, Know-how zu teilen – selbstverständlich im Rahmen des Erlaubten.

Zäune ums Haus, Safecode für den Freund

Abgesehen davon äusserte das Trio die Ansicht, Vertrauen schaffe man mit Transparenz, Diskussion, klarer Kommunikation und persönlichen Beziehungen. Zhitenev sagte, viele Russen schützten ihre Häuser mit Zäunen, weil sie Fremden misstrauten. «Aber wen man kennt, dem traut man.» So habe er beispielsweise Freunde, die ihm den Schlüssel ihres Hauses oder gar den Code ihres Safes anvertrauten.

Die Bemerkung, der Westen misstraue Russland in vielen Belangen, konterte Filippova:

«Der Mangel an Vertrauen ist gegenseitig.»

Die Jungen haben es angeblich besser als die Alten

In Russland selber hätten zudem Junge heute mehr Vertrauen, denn: «Das Leben ist heute viel besser, als es in der Sowjetunion war. Anders als unsere Eltern und Grosseltern können wir reisen, kennen andere Kulturen und Werte, hängen nicht vom Staat ab.» Die junge Unternehmerin räumte jedoch ein: «Russland ist eine Netzwerkgesellschaft.» Will heissen:

«Es ist wichtig, die richtigen Leute zu kennen. Manchmal helfen Beziehungen, wo Geld vielleicht nicht hilft.»

Einer der Gäste in der Botschaft befand, Transparenz sei nicht immer gut, und ein Mangel an Vertrauern sei gar nicht so schlecht im Sinne von: «Skepsis ist angebracht angesichts all der Fake News.» Shingarev widersprach:

«Fehlt es an Transparenz, verdirbt das längerfristig eine Geschäftsbeziehung.»