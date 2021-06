Der Boom auf dem Holzmarkt kommt endlich bei den Waldbesitzern an

RUNDHOLZ Ein Baumstamm gibt mehr Geld: Der Boom auf dem Holzmarkt kommt allmählich auch bei den Waldbesitzern an Die Nachfrage nach Holz läuft auf hohen Touren, ebenso die Sägewerke, und für Schnittholz werden gute Preise gelöst. An den Waldbesitzern ist die Hausse bisher vorbeigezogen. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Thomas Griesser Kym 29.06.2021, 05.00 Uhr

Waldarbeiter beim Holzschlag im Thurgau. Die Preise für Rundholz haben jüngst etwas angezogen. Und das dürfte erst der Anfang sein. Bild: Donato Caspari

Der Holzmarkt boomt. Seit Monaten ist die Nachfrage hoch. Bauen mit Holz liegt im Trend, und die USA und China kaufen auf dem europäischen Markt Holz in rauen Mengen.

Das spürt auch die Schweiz. Denn 70 Prozent ihres Holzbedarfs deckt sie mit Importen aus der EU. Wenn sich nun Einkäufer aus Übersee in Europa eindecken, verschärft dies den Kampf ums Angebot, und es wirkt preistreibend. Zumal es nicht so einfach ist, das Angebot im Inland auszudehnen, denn die meisten Schweizer Sägewerke arbeiten ohnehin an ihrer Kapazitätsgrenze.

Im Mai sind die Rundholzpreise wieder einmal gestiegen

Vom Boom kaum profitiert haben bisher die Schweizer Waldbesitzer, im Gegenteil:

«Seit 2015 sind die Rundholzpreise um 40 Prozent gesunken.»

Das sagt Heinz Engler, Geschäftsführer der Vermarktungsorganisation Holzmarkt Ostschweiz AG. Der Preisverfall hat auch damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren regelmässig viel Käferholz angefallen ist, und dafür werden tiefere Preise bezahlt als für einwandfreies Frischholz.

Heinz Engler, Geschäftsführer der Holzmarkt Ostschweiz AG. Bild: PD

Doch nun scheint der Wind zu drehen. «Im Mai haben die ersten Sägewerke ihre Rundholzpreise leicht angehoben», schreibt Engler im jüngsten Holzmarktbericht vom 25. Juni 2021. Ein Grund:

«Der Markt ist aufgrund der guten Nachfrage leer.»

So gebe es nur noch wenig altes Käferholz und auch kaum mehr unverkauftes Frisch- oder Schadholz (Käferholz und Sturmholz).

Sägereien können höhere Preise «gut verkraften»

Ein zweiter Grund: Seit Anfang Juni seien die Preise zur Lieferung von Rundholz von der Schweiz nach Österreich und Deutschland «attraktiv». «Dort sind die Preise aufgrund des Holzmangels stark gestiegen», weiss Engler.

Die Folge: «Per Ende Juni oder Anfang Juli haben die grösseren Schweizer Sägewerke ihre Preise auch auf dieses Niveau angehoben», um nicht zu kurz zu kommen. Die Säger könnten das auch «gut verkraften, denn sie profitieren von recht hohen Schnittholzpreisen», sagt Engler.

Waldbesitzer hoffen auf den Herbst

Allerdings relativiert er auch: «Der leichte Preisanstieg beim Rundholz im Mai hat für die Schweizer Waldbesitzer praktisch noch nichts bewirkt.» Vorausblickend sagt er:

«Im August muss eine Preisrunde folgen.»

In diesem Fall würde dann im Herbst auch mehr Frischholz geschlagen. Die Chancen dafür stehen laut Engler gut. Denn die Vorräte der Sägewerke reichen laut seiner Einschätzung noch bis Ende Sommerferien. «Ab August dürfte die Nachfrage nach Frischholz und auch Käferholz stark ansteigen.» Entscheidend dabei ist: Für Frischholz werden höhere Preise bezahlt als für Käferholz. Dieses eignet sich zwar ebenso gut zum Bauen, verblaut aber.

Die Nachfrage nach Holz ist hoch. Bild: Hanspeter Bärtschi

Borkenkäfer haben es nicht gerne feucht und kühl

Dieses Jahr hingegen besteht Hoffnung. dass weniger Käferholz anfällt. Engler erklärt:

«Der Frühling war lange kühl und nass.»

Das habe die Entwicklung der Borkenkäfer deutlich gehemmt. Zwar seien die Käferpopulationen immer noch sehr hoch, zentral sein werde aber, wie viele Käfer das eher feuchte Wetter überstanden haben.

Viele Förster seien der Meinung, dass die Gesamtzahlen eher rückläufig sein werden. Sicher ist sich Engler jedoch, dass es bei den Käfern keine dritte Generation gibt. «Das gäbe es nur, wenn es von April bis Herbst schön warm ist.»

Frischholz dürfte gefragter werden

Engler spricht von «wichtigen Signalen» für die Waldbesitzer. Fehle ab August das Käferholz, seien die Sägewerke wegen der hohen Auslastung auf grosse Mengen Frischholz angewiesen.

Ab dann oder spätestens zu Beginn der Holzerntesaison im Herbst müsse der Holzpreis wieder auf einem für die Waldbesitzer akzeptablen Höhe liegen. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die angebotenen Mengen nicht ausreichen könnten.

Maria Brühwilers Sägewerk «läuft bombastisch»

Engler sagt auch: «Es ist wichtig, dass mit dem langjährigen Partner faire Preise abgemacht werden.» Das ist auch ein Leitgedanke von Maria Brühwiler, Chefin und Inhaberin der Brühwiler Sägewerk AG in Wiezikon bei Sirnach. Auf der Website ihres Unternehmens steht:

«Faire und langfristige Lieferantenbeziehungen sind uns wichtig.»

Maria Brühwiler, Chefin und Inhaberin der Brühwiler Sägewerk AG in Wiezikon bei Sirnach. Bild: Andrea Stalder

Brühwiler, die den Familienbetrieb in vierter Generation leitet, sagt:

«Unser Sägewerk läuft bombastisch, besser als je zuvor. Wir können gar nicht alles machen, was nachgefragt wird.»

Jährlich verarbeitet sie 15'000 Festmeter Nadelrundholz aus Wäldern der Region. «Das Rundholz einschneiden geht noch gut», sagt Brühwiler. Die Flaschenhälse fänden sich bei der Lagerung, der Trocknungskapazität und der Weiterverarbeitung.

«Das Gejammer des Waldes»

Mit Engler geht Brühwiler insofern einig, dass der Wald mehr bekommen muss für sein Holz. Sie kündigt an:

«Für mich ist sonnenklar, dass ich für September und Oktober neue Listen mit höheren Preisen für Rundholz herausgeben werde.»

Was sie aber störe, sei «das Gejammer des Waldes. Die Waldbesitzer sollen kommen und sagen, was das Holz im Herbst kostet.»

Zumal ein Betrieb wie der ihrige mit 30 Mitarbeitenden anders funktioniere als Grosssägereien. «Die kaufen praktisch zu Tagespreisen ein, es ist ein hüst und hott. Wir dagegen haben unser Rundholz, das jetzt noch bis Ende August reicht, im Winter eingekauft, zum damals geltenden Preis, und im Herbst gibt es wieder neue Preise.»

USA und China saugen nach wie vor Holz aus Europa ab

Und wie sind die Signale aus den USA und aus China, die den europäischen Holzmarkt leergefegt haben? Engler beobachtet, dass dort die Nadelschnittholzpreise seit Juni wieder leicht sinken. Ähnliches schreibt Thomas Stucki, Investmentchef der St.Galler Kantonalbank, in einem Kommentar: «Bis Mitte Mai stieg der Preis für Bauholz in den USA auf das Vierfache des üblichen Werts. Seither hat die Holzproduktion wieder zugenommen, der Holzpreis hat sich halbiert.»

Aber auch hierzu relativiert Engler: «In den USA hat es einen ersten Bruch gegeben. Der Markt war überhitzt, und in jüngerer Zeit haben wegen des massiven Preisanstiegs viele Leute mit dem Hausbau zugewartet.» Die Preise seien aber immer noch sehr hoch, sagt Engler, und:

«Nach wie vor geht viel Holz in die Märkte USA und China.»