Rohner-Magenbrot: Wie die neuen Besitzer das Rebsteiner Unternehmen in der ganzen Deutschschweiz etablieren wollen Die neuen Eigentümer der Magenbrot Rohner AG haben sich einiges vorgenommen. Sie wollen über die Grenzen der Ostschweiz hinaus und einige kulinarische Neuheiten anbieten. Ines Biedenkapp 06.02.2020, 17.07 Uhr

Marcel Lutz, neuer Leiter von Magenbrot Rohner in der Backstube des Unternehmens. Bild: Urs Bucher

Die Magenbrot Rohner AG ist verkauft. Die neuen Eigentümer sind zum Tagesgeschäft übergegangen. Marcel Lutz, neuer Geschäftsführer, und Franco Mora, neuer Verwaltungsratspräsident, haben sich zum Ziel gesetzt, die Bekanntheit des Traditionsunternehmens aus Rebstein zu steigern, gaben beide an einer Pressekonferenz bekannt.

So soll Rohner bald nicht nur in der Ostschweiz, sondern Konsumenten in der gesamten Deutschschweiz ein Begriff sein. Franco Mora:

«Aber alles Schritt für Schritt.»

Dabei wollen sie getreu dem Motto «Tradition meets Innovation» vorgehen. Um die Bekanntheit zu steigern, wollen die beiden allerdings die Verkaufskanäle öffnen. «Bisher war das Verkaufsrecht nur der Familie Rohner vorbehalten», sagt Marcel Lutz. So durfte nur die eigene Verwandtschaft das Magenbrot auf Jahrmärkten und Messen wie der Olma verkaufen.

Die rosa Tüten bleiben

Das soll sich ändern: «In Zukunft soll es für sämtliche Markthändler möglich sein, das Magenbrot bei uns einzukaufen und an ihren Ständen weiter zu verkaufen.» Der Entscheid sei auch bei der Familie Rohner positiv angekommen, sagt Lutz. Die Magenbrot Rohner AG will dadurch vor allem als Marke wahrgenommen werden. «Es soll nicht möglich sein, das Magenbrot Rohner unter einem anderen Namen zu vertreiben», sagt Lutz. Die typischen rosa Tüten werden also bleiben.

Auch soll die Partnerschaft mit Detailhändlern wie der Migros ausgeweitet werden. Derzeit ist das Magenbrot etwa in einigen Migros Filialen in der Innerschweiz zu finden. Zudem soll der Internetshop in der nächsten Zeit ein wenig aufgepeppt werden. Neu will Rohner auch Werbegeschenke für Firmen anbieten. «Und das Sortiment wird mit verschiedenen Nüssen wie Cashewkernen erweitert», sagt Lutz.