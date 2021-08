Die Rettung der Konstanzer Gasfähre ist in Sicht

Bodensee Rettung der Konstanzer Gasfähre ist in Sicht – Werft auf Investorensuche Beschäftigte der Hamburger Werft, die die Fähre baut, bekommen wieder Lohn. 09.08.2021, 18.02 Uhr

Schon seit einem Jahr sollte die neue Ökofähre auf dem Bodensee verkehren. Doch sie liegt noch immer im Fährhafen Staad.

In den Bau der neuen Bodensee-Fähre, die mit Flüssiggas betrieben werden soll, kommt wieder Bewegung. Am mehr als 20 Millionen Euro teuren Schiff kann weiter gearbeitet werden. Kurz nach der Insolvenz der ausführenden Werft Pella Sietas in Hamburg ist eine vorläufige Einigung der Belegschaft, der Gewerkschaft IG Metall und dem Insolvenzverwalter Achim Ahrendt gefunden worden.