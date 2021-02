Reisen Bottighofer Ferienportal Holidaycheck registriert viele Suchanfragen – Hoffnung auf Ferien keimt auf Flexible Stornobedingungen machen Buchungen der Sommerferien möglich. Holidaycheck-Experte empfiehlt umfassenden Covid-Schutz. Stefan Borkert 19.02.2021, 05.00 Uhr

Erholung am Strand: Danach sehnen sich viele und suchen bereits nach den nächsten Ferienzielen. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Soll man trotz der unsicheren Coronalage schon jetzt die Sommerferien buchen? Aktuelle Angebote mit flexiblen Stornierungsbedingungen unterschiedlicher Reiseveranstalter machen es möglich. Reiseexperten erwarten auch, dass bald ein Impfnachweis verlangt wird.

So sagte Tomas Jelinek, Medizinischer Direktor des Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin, gegenüber der «Badischen Zeitung», es sei zu erwarten, dass viele Länder den Nachweis der Impfung zur Reisebedingung machen werden. Genauso werde es auch Fluggesellschaften geben, die Passagiere ohne einen Corona-Impfnachweis nicht an Bord lassen werden. Wie dieser Nachweis aussehen werde, sei noch offen. Zusätzlich zum vorhandenen Impfausweis könnte auch eine Art von elektronischer Dokumentation verlangt werden, weil diese besser vor Fälschungen geschützt sei.

Reisen im Sommer werden gesucht

Das Coronavirus hat der Reisebranche einen schweren Schlag versetzt. So auch dem Bottighofer Ferienportal Holidaycheck. Doch mit den Impfungen und angepassten Versicherungsbedingungen keimt wieder Hoffnung auf erholsame Ferien auf.

«Wir sehen anhand der Suchen auf Holidaycheck, dass die Lust und Hoffnung auf Sommerferien 2021 trotz allem gross ist»,

Christoph Heinzmann, Versicherungsexperte, Holidaycheck Bottighofen PD

sagt Christoph Heinzmann, Versicherungsexperte bei Holidaycheck. Er fährt fort:

«Mit Abstand am stärksten nachgefragt sind dabei Angebote mit kostenfreien Stornierungsmöglichkeiten. Und das ist auch ratsam, solange sich die Situation, sowohl in der Destination als auch im Heimatland, so rasch ändern kann.»

Verschiedene Veranstalter böten hier die unterschiedlichsten Modelle an. Bei flexiblen Angeboten reiche die Spanne von gut 40 Franken bis hin zu drei Prozent des Reisepreises. Die kostenfreie Stornierung sei meist bis zu 14 Tage vor Abreise möglich. Er warnt aber, dass auch flexible Optionen Risiken bergen. Heinzmann sagt, so grossartig Angebote mit flexiblen Stornobedingungen auch seien, eine vollständige Absicherung aller Eventualitäten gebe es nur in Kombination mit einer Reiserücktrittsversicherung und einem Covid-19-Schutz.

«Viele Reiserücktrittsversicherungen greifen nicht vollumfänglich im Pandemie- oder Quarantänefall.»

Beim Covid-19-Schutz mitversichert ist eine amtlich angeordnete Quarantäne und die Abweisung bei der Hinreise etwa beim Betreten des Flugzeuges wegen erhöhter Temperatur zum Beispiel.

Zu beachten sei auch, dass, anders als bisher, diese Versicherungspakete bei den meisten Anbietern nur innerhalb weniger Wochen nach der Buchung abgeschlossen werden könnten.