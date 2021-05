Milliardenauftrag: Stadler legt in Dänemark Einsprache ein

RECHTSSTREIT Stadler gibt sich nicht geschlagen –Einsprache gegen Vergabe eines Milliardenauftrags an Alstom Mitte April 2021, vor einem Monat, haben die dänischen Staatsbahnen bei der französischen Alstom 150 Züge im Wert von drei Milliarden Franken bestellt. Doch der unterlegene Mitbewerber Stadler gibt den Auftrag nicht so einfach verloren. Thomas Griesser Kym 13.05.2021, 17.00 Uhr

Visualisierung des Alstom-Zugs für die dänischen Staatsbahnen. Bild: PD

Alstom, Bombardier, Siemens und Stadler waren im Rennen um den Grossauftrag der dänischen Staatsbahnen (DSB). Weil Alstom unterdessen mitten in der Fusion mit Bombardiers Bahnsparte steckt, reduzierte sich der Wettlauf auf drei Anbieter.

Am 12. April 2021 dann aus Stadlers Sicht die Ernüchterung: Die DSB vergaben den Auftrag für die 150 elektrischen Triebzüge inklusive Wartung während bis zu 40 Jahren in zwei neuen Depots in Kopenhagen und in Aarhus an die französische Alstom. Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller ging leer aus.

Stadler sieht angeblich nicht alle Anforderungen erfüllt

Doch Stadler ist nicht gewillt, klein beizugeben. Wie die DSB am 12. Mai 2021 auf ihrer Website publik machten, hat Stadler beschlossen, gegen die Auftragsvergabe an Alstom Einsprache einzulegen. Auf Anfrage bestätigt Stadler-Sprecher Fabian Vettori die Einsprache und schreibt weiter: «Darüber hinaus können wir uns aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äussern.»

Das tun aber die DSB. Laut ihren Angaben fusst Stadlers Einsprache auf der Begründung, Alstoms Angebot erfülle nicht alle Anforderungen der DSB.

Die DSB halten zunächst fest, bei Ausschreibungen dieser Grössenordnung sei es nicht ungewöhnlich, dass sich ein Verlierer beschwert. Tatsächlich: So hat einst etwa Bombardier wiederholt eine S-Bahn-Auftragsvergabe in Ungarn an Stadler durch alle Instanzen bekämpft, letztlich ohne Erfolg. Oder in Berlin: Dort haben Siemens 2018 und Alstom 2020 erfolglos versucht, Stadler U-Bahn-Aufträge abspenstig zu machen.

Die Dänen sehen sich auf der sicheren Seite

DSB-Manager Jürgen Müller. Bild: PD

Im aktuellen Fall weist Jürgen Müller, Leiter Strategie und Rollmaterial der DSB, Stadlers Vorwurf zurück und betont, bei der Bewertung der Angebote hätten sich die DSB für jene Offerte entschieden, «die in der angebotenen Lösung den technischen Anforderungen entsprach und auch aus wirtschaftlicher Sicht am attraktivsten war». Mit anderen Worten:

«Es ist jenes Angebot, bei dem die DSB die meiste Qualität für das Geld bekommen.»

Jürgen Müller ergänzt, «wir hätten den Auftrag aufgrund der Ausschreibung nicht anders vergeben können», und der Ausschreibungsprozess sei «professionell und transparent» durchgeführt worden. Die DSB hofften, die Angelegenheit so schnell wie möglich klären zu können, um mit der Beschaffung fortfahren zu können.

Einsprachen als Verzögerungstaktik

In der Tat führen Einsprachen gegen Auftragsvergaben meist dazu, dass sich die Beschaffung verzögert und Bahnen auf ihr neues Rollmaterial länger warten müssen als beabsichtigt. Das kann sich auch auf den Fahrplan, vorgesehene Kapazitätserhöhungen usw. negativ auswirken.

Hinzu kommt, dass bei einem Teil der Einsprachen von Anfang an der Verdacht besteht, dass es dem Beschwerdeführer in erster Linie darum geht, dem Gewinner möglichst lange Steine in den Weg zu legen. So hatten etwa im Fall des S-Bahn-Auftrags in Ungarn, den Stadler 2005 endgültig zugesprochen erhalten hat, Beobachter von Beginn weg Bombardiers Chancen mit den Einsprachen als nahezu null beurteilt.

Nächster Stopp Beschwerdekammer

Wie geht es nun in Dänemark weiter? Die DSB äussern die Erwartung, dass die Beschwerdekammer für öffentliche Beschaffungen binnen 30 Tagen entscheidet, ob Stadlers Einsprache aufschiebende Wirkung zukommt.

Falls ja, wäre die Beschaffung der Züge bei Alstom vorläufig blockiert. Die DSB wollen das neue Rollmaterial zwischen 2024 und 2029 erhalten und damit ihre alten und pannenanfälligen IC3- und IC4-Dieselzüge ersetzen.