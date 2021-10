Raiffeisenbank St.Gallen: So werden Sie zur Genossenschafterin

Finanzen Raiffeisenbank St.Gallen: So werden Sie von der Kundin zur Genossenschafterin Der Raiffeisenbank St.Gallen steht die Überführung von einer Niederlassung in eine Genossenschaft bevor. An dieser können sich Kundinnen und Kunden beteiligen – und so ihre bisherigen geldwerten Privilegien bewahren. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 12.10.2021, 12.00 Uhr

Johannes Holdener, Chef der Raiffeisenbank St.Gallen, wird vom Leiter einer Niederlassung zum Leiter einer Genossenschaft. Bild: Linda Pollari/PD

Bisher sind die Kundinnen und Kunden der Raiffeisenbank St.Gallen einfach Kundinnen und Kunden. Genossenschaftsmitglied können sie nicht sein, denn die St.Galler Bank wird als Niederlassung von Raiffeisen Schweiz geführt und ist deshalb, anders als die meisten anderen der 225 Raiffeisenbanken, keine Genossenschaft.

Doch diese Zeit ist bald vorbei. Voraussichtlich im Sommer 2022 wird die Raiffeisenbank St.Gallen von einer Niederlassung der Zentrale in eine eigenständige Genossenschaft überführt. Die gleiche Prozedur gibt es bei den anderen fünf Niederlassungen in Basel, Bern, Thalwil, Winterthur und Zürich. Dieser Verselbstständigung hatten die Vertreterinnen und Vertreter der Raiffeisenbanken an der Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz Mitte 2019 mit 98 Prozent Ja-Stimmen genehmigt.

Mitbestimmung, aber kaum Opposition

Johannes Holdener ist Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank St.Gallen und kennt als früherer Chef der Raiffeisenbank Appenzell sowohl die Mechanismen einer Niederlassung wie auch jene einer Genossenschaft. Holdener sagt:

«Ein Genossenschaftsmitglied ist nicht einfach Kunde, sondern engagiert sich für unsere Raiffeisenbank und damit für die Region.»

Einer der gewichtigsten Unterschiede: Genossenschaftsmitglieder besitzen ein Mitbestimmungsrecht und haben somit im Rahmen der statutarischen Rechte direkten Einfluss auf die Entwicklung ihrer Bank. Holdener räumt aber ein: «An den Generalversammlungen der einzelnen Raiffeisenbanken gibt es jeweils kaum Opposition.» Wichtig seien diese Treffen aber aus gesellschaftlicher Sicht. Und:

«Genossenschaftsmitglieder können sich Bankbesitzerin oder Bankbesitzer nennen.»

Via Anteilsschein zum Genossenschaftsmitglied

Mitglied der künftigen Raiffeisenbank St.Gallen Genossenschaft kann werden, wer mindestens einen Anteilschein zu 500 Franken zeichnet. Während der Zeichnungsphase bis zum 28. Februar 2022 ist die Mehrfachzeichnung von Anteilsscheinen bis zu einem Betrag von 20‘000 Franken möglich, also maximal 40 Anteilscheine.

Insgesamt will die Raiffeisenbank St.Gallen so 50 Millionen Franken Eigenmittel einsammeln. Das bedingt die Ausgabe von 100'000 Anteilscheinen. Holdener äussert sich überzeugt, dass dies gelingt. Denn:

«Wir haben rund 35'000 Kundinnen und Kunden, die wir alle per Brief informieren.»

Die Statistik zeigt: Raiffeisen hat 3,6 Millionen Kundinnen und Kunden, davon sind 1,9 Millionen Genossenschaftsmitglieder, also rund 53 Prozent. Das heisst: Lässt sich bei der Raiffeisenbank St.Gallen ein ähnlicher Teil der Kundschaft von der Mitgliedschaft überzeugen, müssen pro Kopf rund 5,5 Anteilscheine losgeschlagen werden, worüber sich Holdener sehr zuversichtlich zeigt.

Wer die Vorteile behalten will, muss Mitglied werden

Genossenschaftsmitglieder geniessen geldwerte Vorteile gegenüber Nichtmitgliedern. Dazu zählen der Museumspass mit Gratiseintritt in über 500 Museen, Rabatte bei Bergbahnen, Hotel, Konzerten und anderen Freizeitangeboten, das Mitglieder-Sparkonto mit Vorzugszins usw.

Wobei: Weil bei der Raiffeisenbank St.Gallen und den anderen fünf Niederlassungen die Kundinnen und Kunden bisher gar nicht Mitglieder werden konnten, genossen sie all diese Vorteile schon bisher, aus Gründen der Gleichbehandlungen gegenüber den 219 genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbanken, wie Holdener sagt. Das bedeutet aber auch: Nach der Überführung der Raiffeisenbank St.Gallen in eine Genossenschaft muss Mitglied werden, wer die Vorteile behalten will.

Der siebenköpfige Verwaltungsrat ist noch geheim

Organisatorisch bedeutet die Überführung in eine eigenständige Genossenschaft, dass die Raiffeisenbank St.Gallen eine eigene Banklizenz der Finanzmarktaufsicht (Finma) benötigt. Diese ist eingefordert, und die Erteilung ist laut Holdener Formsache.

Sodann benötigt die neue Raiffeisenbank St.Gallen Genossenschaft nach dem Wegfall von Raiffeisen Schweiz als Oberorgan auch einen Verwaltungsrat. Dessen Mitglieder sind bestimmt, dürfen aber erst öffentlich genannt werden, wenn die Banklizenz vorliegt, wofür Holdener für Frühling 2022 ausgeht. Was er jetzt schon verraten kann:

«Der Verwaltungsrat wird aus sieben Mitgliedern bestehen und divers zusammengesetzt sein.»

Abgesehen davon ändere sich nicht viel, beispielsweise bei den Statuten oder beim Geschäftsreglement der Raiffeisenbank St.Gallen mit ihren rund 100 Mitarbeitenden.

Für Pilotversuche eingespannt

Dass Raiffeisen Schweiz bisher ein halbes Dutzend Banken als Niederlassungen führt, erklärt Holdener mit dem Eigenmittelbedarf bei deren Gründung. «Diese Niederlassungen wurden von Raiffeisen Schweiz vor allem zur Erschliessung der Städte gegründet.» Das habe Eigenmittel erfordert, die zu Beginn am jeweiligen Ort nicht zur Verfügung standen. Nun aber sei das Potenzial vorhanden, und die Niederlassungen arbeiteten rentabel, weshalb Raiffeisen Schweiz sie in die Eigenständigkeit entlassen könne.

Von den Niederlassungen hat Raiffeisen Schweiz profitiert, indem man sie für Pilotversuche einspannen konnte, beispielsweise bei neuen Prozessen in der IT, in der Digitalisierung, für Werbekampagnen usw. Holdener sagt:

«Das war auch für uns spannend, und wir werden bei solchen Projekten weiterhin gerne mitmachen.»