Högg AG kämpft um Prox SVC

PRIX SVC OSTSCHWEIZ Högg Gruppe liefert Qualität für grosse Kunden – und kämpft um den Prix SVC Die Toggenburger Högg Gruppe ist für ihre Treppenlifte bekannt. Doch im Hauptsitz in Wattwil dreht und fräst die Högg Produktionstechnik Komponenten für Kunden mit hohen Ansprüchen. Kaspar Enz 09.03.2022, 05.00 Uhr

Roman Högg, Leiter IT und CEO Ivo Högg führen das Familienunternehmen in vierter Generation. Ralph Ribi

Ivo Högg und sein Bruder Roman stehen auf einer Plattform hoch über dem Boden. Hier stehen nicht nur Tisch und Stühle für einen Imbiss, von dieser Brücke überblicken die Brüder die Produktionshalle der Högg Produktionstechnik. 50 CNC-Fräsmaschinen in verschiedenen Grössen stehen dort. Sie bohren Löcher in Metallblöcke, schneiden und schleifen sie zu allerlei Bauteilen, deren Zweck sich für Laien nur selten erschliesst.

Qualität in hoher Stückzahl

«Wir sind ein Lohnfertiger», sagt Ivo Högg. Das Unternehmen stellt Bauteile und Komponenten aus verschiedenen Metallen für Kunden her, wie viele andere Unternehmen auch. «Ein ganz normaler Fräser und Dreher sind wir aber doch nicht», sagt er. Einerseits ist das Unternehmen in den bald 120 Jahren seiner Geschichte auf eine ansehnliche Grösse gewachsen. «Wir liefern Serienbauteile, in grossen Stückzahlen in hoher Qualität.» Eine Qualität, die Högg auch mit verschiedenen Zertifizierungen untermauern kann. Das macht das Wattwiler Unternehmen gerade für grössere Kunden attraktiv.

So liest sich die Liste der Kunden wie ein Who's Who der Schweizer und Ostschweizer Industrie: VAT, Geberit, Rieter, aber auch Stadler oder General Dynamics zählen dazu. Kunden aus allen möglichen Industriebranchen. «Wir sind breit aufgestellt», sagt Högg.

«So sind wir weniger abhängig von den Zyklen der einzelnen Branchen.»

Doch hat Högg doch einige Spezialitäten: So gibt es einen Reinraum im 2010 bezogenen Neubau in Wattwil. Damit kann Högg nicht nur für Kunden aus der Medizinaltechnik produzieren. «Unser Wachstum in den letzten Jahren haben wir vor allem mit der Halbleiterindustrie erzielt», sagt Ivo Högg.

In den CNC-Maschinen der Högg Produktionstechnik entstehen hochwertige Bauteile für Kunden aus verschiedenen Industriebranchen. Ralph Ribi

Mit ihren 110 Mitarbeitenden ist die Högg Produktionstechnik das Herzstück der Gruppe. Doch bekannt ist das Familienunternehmen, das 1905 als Hufschmiede begann, für ein anderes Spezialgebiet: Die Högg Treppenlifte. Ihre Geschichte begann in den 1980er-Jahren. «Ein befreundeter Wirt war aufgrund einer Krankheit an den Rollstuhl gebunden. So kam er nicht mehr in die Wirtsstube hinunter», erzählt Ivo Högg. «Wir suchten nach Wegen, ihm das zu ermöglichen.» So bauten Mitarbeitende der damaligen Högg AG einen ersten Treppenlift. Im Laufe der Jahre kamen einige weitere dazu. 1990 wurde dann die Högg Liftsysteme AG gegründet.

Auch für enge Treppenfluchten

Die Lifte von Högg sind nicht die einzigen, die Rollstuhlfahrern helfen, Treppen zu überwinden. Doch Högg-Lifte fahren an der Decke statt am Treppengeländer. «So kann man sie auch in enge, kurvige Treppenhäuser einbauen», sagt Ivo Högg. Das hat dem Unternehmen den Durchbruch gebracht. Bald nachdem die Högg Produktionstechnik 2010 den Neubau in Wattwil bezog, übernahm die Högg Liftsysteme den alten Stammsitz in Lichtensteig. Als Experte für Liftsysteme für Leute, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, war das Unternehmen bald auch ausserhalb der Ostschweiz aktiv. Sitzlifte und Hebebühnen, Aufzüge oder Treppenlifte baut das Unternehmen zum Teil selbst oder greift für die Montage auf Handelsprodukte zurück. Mit der Übernahme der Berner Baco Treppenlifte im letzten Jahr ist Högg nun in der ganzen Schweiz vertreten.

Högg Gruppe Die Geschichte der Högg Gruppe begann 1905, als der Urgrossvater von Ivo und Roman Högg einen Hufschmiedbetrieb in Lichtensteig übernahm. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde daraus immer mehr ein Industriezulieferer. In der Folge kamen in Lichtensteig neue Bauten hinzu. 1990 wurde die Högg Liftsysteme AG gegründet. 2009 übernahm Ivo Högg die Führung des Unternehmens. Er vertritt die vierte Generation der Gründerfamilie, zusammen mit seinem Bruder Roman Högg, der heute die Informatik leitet. Unter ihm zog die Högg Produktionstechnik 2010 in den Neubau in Wattwil. 2012 wurde die Simplify Engineering gegründet. (ken)

Die beiden Teile der Gruppe haben zwar eine sehr unterschiedliche Ausrichtung. Trotzdem arbeiten sie zusammen. So entstehen viele Bauteile der Lifte aus Lichtensteig in Wattwil. Tatsächlich stehen beim Rundgang auch Komponenten eines Lifts in der Produktionshalle. «Ein Speziallift für einen Zug», sagt Ivo Högg. Bei weitem nicht der erste: Bereits um die Jahrtausendwende gewann Högg einen Auftrag, um neue Doppelstock IC-Züge rollstuhlgängig zu machen. Solche Aufträge sind nun das Spezialgebiet des dritten Teils der Högg Gruppe, der Simplify Engineering, die 2012 gegründet wurde.

Bekannt ist die Högg Gruppe auch für die Treppenlifte der Högg Liftsysteme AG. Ralph Ribi

Nachhaltigkeit wird gross geschrieben

Ein wichtiger Baustein für die Zukunft, glaubt Högg. Denn die liege auch für das Familienunternehmen in der Innovation: So sponsert Högg Hochschulprojekte oder sucht die Zusammenarbeit mit Start-ups – wie mit der Westschweizer Insolight, die man bei der Konstruktion von hocheffizienten Solarzellen unterstützt. «Als Familienunternehmen denken wir langfristig», sagt Högg. Da gehöre auch die Nachhaltigkeit dazu: Das Dach des Hauptsitzes ist schon heute mit einer Fotovoltaikanlage bedeckt. Und was man an Energie nicht selber herstellt, bezieht die Högg aus Schweizer Wasserkraft. Auch will man die Fahrzeugflotte elektrifizieren.

Zur langfristigen Perspektive gehöre auch das Bekenntnis zur Produktion in der Schweiz – auch wenn die Bauteile aus Wattwil um die Welt gehen. «Man kann dieselben Maschinen auch in China laufen lassen», sagt er.

«Aber unser wichtigstes Gut ist das Know-how unserer Leute hier.»

Prix SVC Ostschweiz Der Unternehmerpreis Prix SVC Ostschweiz wird seit 2004 alle zwei Jahre vom Swiss Venture Club (SVC) vergeben. Für die zehnte Austragung 2022 sind nominiert: die Industriefirmen Högg in Wattwil, Mosmatic in Necker und Wild & Küpfer in Schmerikon, die Fotofirma Ifolor in Kreuzlingen und die Lebensmittelfirmen Appenzeller Alpenbitter in Appenzell und La Conditoria in Sedrun. Wir stellen die sechs Nominierten in loser Folge vor. Der Preis wird am 10. März vergeben. (T.G.)

