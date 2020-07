Versicherungen registrieren mehr Schäden durch Technik in Smart Homes – Tägerwiler Experte erklärt, was Kunden tun können Wenn die Technik nicht richtig funktioniert, dann können Schäden entstehen. Versicherungen haben reagiert. Interview: Stefan Borkert 28.07.2020, 05.00 Uhr

Digitale Helferlein halten nicht nur Einzug in Betriebe, sondern auch in die eigenen vier Wände.

Bild: Getty

Die Digitalisierung hat die Schweizer Haushalte erreicht. Jeder Fünfte nutzt schon smarte Technik. Schäden, die durch fehlerhafte Hochtechnologie entstehen und Versicherungen dann beschäftigen, kennt Martin Maag von der Ostschweiz.Versicherung AG in ­Tägerwilen.

Kann man den Anteil der Schäden, die durch digitale Fehlfunktionen entstehen, beziffern?

Martin Maag: Da wir Broker sind, ist das sehr schwer abzuschätzen. Ich würde sagen, dass jeder Haushalt mit einem solchen Risiko mindestens einen Schadensfall pro Jahr hat. Teils werden diese aber wegen Unwissenheit gar nicht gemeldet.

Tendenz steigend?

In Bezug auf Gebäudetechnik im Wohneigentum geht die Tendenz nach oben. Beim Hausrat, also in Bezug auf Handy, PC, Laptop, E-Bike oder Gartenanlagen, nehmen die Schadensfälle relativ stark zu.

Martin Maag, Geschäftsleitung Ostschweiz.Versicherung AG Bild: PD

Waren Sie persönlich auch schon betroffen?

Ja, klar. Nein, näher ausführen, möchte ich das hier nicht.

Können Sie ein paar Beispiele aus der Ostschweiz von solchen Fällen nennen?

Die Palette ist breit. Wenn es eine Fehlfunktion bei den Sensoren zum Beispiel gibt, dann kommt es zu durchgebrannten Motoren, etwa bei Storen oder E-Bikes. Wir haben Fälle von defekten Gartenanlagen, Sonnenschirmen und defekte technische Anlagen etwa bei der smarten Heizung oder auch Whirlpools.

Was sind die häufigsten Fehlfunktionen? Fehlerhafte Sensoren, falsche Bedienung, nicht ausgereifte Technologie?

Die Technologie wird immer komplexer. Das kann man nicht pauschal beantworten. Versicherungen übernehmen auch Schadenfälle, die von der Garantie nicht mehr gedeckt sind. In vielen Fällen wird gar nicht mehr repariert, sondern direkt ausgetauscht.

Wie stellen Sie fest, dass ein Schaden wegen einer digitalen, smarten Fehlfunktion entstanden ist?

Das kann man tatsächlich nur in wenigen Fällen genau evaluieren. Die Versicherungen arbeiten meist mit externen Firmen zusammen, um den Schadenshergang nachzubilden. Bei Kleinschäden, also einer Schadenshöhe bis zirka 2000 Franken, wird grundsätzlich schnell bezahlt, sofern die Schadensmeldung plausibel und die Deckung vorhanden ist. Aber bei solchen Kleinschäden werden trotzdem immer wieder Stichproben gemacht.

Braucht es eigentlich eine spezielle Zusatzversicherung für solche Schäden?

Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen hier von einer sogenannten All-Risk-Versicherung. Die Versicherungen handhaben das Thema in der Praxis aber teils auch unterschiedlich.

Will heissen?

Bei der Allianz ist in der Hausratsversicherung ab 100'000 Franken die Deckung solcher Schäden automatisch mit eingeschlossen. Bei anderen Gesellschaften kann man das auf das erste Risiko mit einem individuellen Vertrag abschliessen.

Was sollte ich als Kunde also tun?

Sie sollten einen Versicherungsberater beauftragen, um den Bedarf zu ermitteln und die Deckungen zu vergleichen. So, dass man dann das Risiko eindämmen kann. Heutzutage sind eben auch Hausrat- und Gebäudeversicherungen sehr komplex geworden. Da empfiehlt sich schon die Beratung durch einen Broker.

Müssen eigentlich Unternehmen oder Betriebe eine extra Versicherung für ihre Roboter, smarten Bürogeräte und automatisierten Maschinen abschliessen?

Auf jeden Fall. Die Betriebe kennen ihr Risiko übrigens in der Regel besser als die Privaten.

Sind hier Privatpersonen zögerlicher oder eher Firmen?

Hausgeräte können per App kontrolliert und bedient werden. Hero Images

Die Privaten sind teilweise zögerlicher, da in erster Linie schlecht oder gar nicht beraten wurde. Wenn man aber dem Kunden das Risiko aufzeigen kann, wird er in den meisten Fällen die entsprechende Versicherung abschliessen.

Gibt es Versicherungen, die noch keine spezielle Sparte für digitale oder smarte Schäden haben?

Ja, die gibt es noch. Aber es werden immer weniger. In Bezug auf KMU ist das noch häufiger der Fall.

Hand aufs Herz, ist eine solche Versicherung überhaupt notwendig?

Der Abschluss einer All-Risk-Deckung ist für die Privaten sowie auch für Unternehmer aus meiner Sicht ein klares Muss!