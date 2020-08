Prestigeprojekt für Nüssli: Die Thurgauer Firma errichtet in München eine temporäre Konzerthalle Nüssli ist wegen Covid19-Massnahmen ins Expertengremium des Bundesrates berufen worden und errichtet eine temporäre Konzerthalle. Stefan Borkert 28.08.2020, 05.00 Uhr

Ein Jahr vor dem Umzug wird in München das Interimsquartier für Europas Kulturzentrum Nummer 1 gebaut. Bild: PD

Nüssli, die Spezialistin für temporäre Bauten aus Hüttwilen, hat mit der Coronakrise zu kämpfen. Zahlreiche Veranstaltungen, für die Nüssli sonst tätig ist, haben dieses Jahr nicht stattgefunden oder fallen aus. Dennoch verfällt CEO Andy Böckli nicht ins Jammern. «Die Situation hat sich nicht stark verändert. Die Angst vor einer zweiten Welle ist nach der Ferienzeit gross, und es gibt nach wie vor Unsicherheiten auf der Auftragsseite», sagt er.

Die teils schwierig umzusetzenden Schutzkonzepte und Auflagen hätten die Rückkehr zu einer neuen Normalität gebremst. Böckli: «Wir haben uns beim Schweizer Bundesrat Alain Berset für die Bewilligung von Events über 1000 Personen stark gemacht und sind in das Experten-Gremium des Bundes berufen worden.» Er und sein Team hoffe so, mit durchdachten und konstruktiven Lösungen, einen «Safety First»-Ansatz für Sportorganisationen und Veranstalter erarbeiten zu können.

Philharmonie auf Zeit in München

Die Pandemie begleitet Nüssli auch zu einem Grossprojekt ins bayerische München. Dort wird der Gasteig, das bestbesuchte Kulturzentrum Europas, für 450 Millionen Euro saniert. Nüssli baut dort eine temporäre Konzerthalle für die Münchner Philharmonie. Auf der Baustelle geht es nicht strenger zu, als in der Schweiz. Es gelten die bekannten Vorgaben. Böckli betont, es gebe auf der Baustelle eine gute Kommunikation mit wöchentlichen Updates, Kontrollen vor Ort und Massnahmen wie etwa grosse Sitzungsräume mit Abständen oder Plexiglas-Trennwänden zwischen den Teilnehmern. «Dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, gilt die Maskenpflicht. Die Sicherheitsvorkehrungen werden laufend angepasst.» Die Personendichte sei aktuell noch nicht so hoch. Bei den späteren Innenausbauarbeiten werde sich das ändern, und neue Konzepte müssten erarbeitet werden.

Starakustiker Yashuhisa Toyota

Viel lieber als über Corona spricht Böckli über die Herausforderungen beim Bau der temporären Konzerthalle als nachhaltiges Kulturprovisorium. Immerhin hat der japanische Starakustiker Yashuisa Toyota ein Auge oder besser ein Ohr darauf, was und wie gebaut wird. Schliesslich ist das Provisorium auf die Dauer von fünf Jahren angelegt. «Die Qualität entspricht derjenigen eines Festbaus.»

Andy Böckli, CEO Nüssli, Hüttwilen PD

Nüsslichef Andy Böckli betont: «In diesem Fall gibt es qualitativ zwischen einer permanenten oder temporären Lösung keinen Unterschied.»

Die Konzerthalle für die Philharmonie mit 1800 Plätzen für Zuschauer wird in Holzmodulweise gebaut. Fast wie in einem Kino werden nur der Bühnenboden und die Orchesterstühle hell sein, um den Fokus ganz auf die Musik zu legen. Der Hauptfarbton ist schwarz. «Die Beleuchtung ist dadurch schwierig. Schwarz schluckt das ganze Licht und zieht auch Staub an», so Böckli.

Max Wagner, der Chef des Kulturzentrums, hatte erst unlängst im bayerischen Radio gesagt, dass er weit über die Zeit der Pandemie hinaus denken müsse. Europas grösstes Kulturzentrum werde auch während der geplanten fünfjährigen Grundsanierung ein vielfältiges und lebendiges Programm bieten. Im Spätsommer 2021 wird der Gasteig planmässig seine Koffer packen und in das Interimsquartier auf dem Areal in Sendling zügeln. Schon jetzt wird dort gebaggert und gebaut.

Das Interimsquartier des Kulturzentrums in einer Studie. PD

Es ist vor Ort keine leichte Aufgabe: «Für uns besteht die Herausforderung darin, die vielen und teilweise sehr komplexen Teilprojekte wie Rohbau, Hülle, Innenausbau, Deckenlandschaft, Philharmoniesaal, technische Gebäudeausstattung und Brandschutz zu koordinieren», sagt Nüssli-Projektdirektor Roland Gebhard.

Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner ist optimistisch, dass alles klappt. Mit Nüssli, einem Spezialisten für Modulbauweise im Eventbereich, dem Architekturbüro GMP und Akustiker Toyota habe man ein Dream-Team gefunden.