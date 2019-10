Für Stadler ist es die erste grössere Serie von Schienenfahrzeugen, die in den pazifischen Raum geliefert wird. Gebaut werden die Lokomotiven im Stadler-Werk in Valencia. Der Auftragswert liegt bei 165 Millionen Euro.

Für Stadler ist es die erste grössere Serie von Schienenfahrzeugen, die in den pazifischen Raum geliefert wird. Gebaut werden die Lokomotiven im Stadler-Werk in Valencia. Der Auftragswert liegt bei 165 Millionen Euro.

Premiere: Stadler expandiert in den pazifischen Raum – 34 Lokomotiven für Taiwan Für Stadler ist es die erste grössere Serie von Schienenfahrzeugen, die in den pazifischen Raum geliefert wird. Gebaut werden die Lokomotiven im Stadler-Werk in Valencia. Der Auftragswert liegt bei 165 Millionen Euro. Rossella Blattmann

So sollen die neuen Lokomotiven aussehen. (Bild: PD)

Das Thurgauer Bahnunternehmen Stadler hat die Ausschreibung für die Lieferung von 34 dieselelektrischen Lokomotiven an die Taiwan Railways Administration (TRA) in Taiwan gewonnen, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Vor drei Wochen vermeldete Stadler die Gründung eines Joint Ventures mit PT Inka in Indonesien. Nun folge mit dem Auftrag zur Entwicklung und zum Bau der Lokomotiven für TRA nach kurzer Zeit die zweite Erfolgsmeldung aus Asien: Für Stadler sei es die erste grössere Serie von Schienenfahrzeugen, die in den pazifischen Raum geliefert wird. Gebaut werden die Lokomotiven im Stadler-Werk in Valencia.

165 Millionen Euro

Stadler wurde von TRA als bevorzugter Anbieter für die Lieferung von 34 dieselelektrischen Lokomotiven auserkoren, heisst es weiter. Die Ausschreibung sei Teil eines grösseren Programms von TRA zur Flottenerneuerung. Der Auftragswert liegt bei rund 165 Millionen Euro. Die Lokomotiven sind laut Mitteilung für den Personen- und Güterverkehr auf der Schmalspur – 1067 Millimeter – in Taiwan vorgesehen.



Nach mehreren gescheiterten Versuchen aus Europa heraus in Asien erfolgreich zu sein, habe Stadler über zehn Jahre lang einen geeigneten Partner vor Ort gesucht. Wie am 20. September 2019 gemeldet, habe Stadler schliesslich mit PT INKA einen Joint-Venture-Vertrag zur Gründung eines gemeinsamen Werkes in Indonesien unterschrieben.

Dort sollen mindestens 500 S-Bahn-Wagen produziert werden. Nur knapp drei Wochen nach der Bekanntgabe des Joint Ventures in Indonesien mit PT INKA feiere Stadler mit dem heutigen Auftragseingang einen weiteren grossen Erfolg in Asien. Erstmals habe sich Stadler bei einer grösseren Ausschreibung für Rollmaterial durchsetzen und nach dieser langen Durststrecke aus Europa heraus einen grossen Auftrag im pazifischen Raum gewinnen können.



Thomas Ahlburg, Group CEO von Stadler, wird im Communiqué wie folgt zitiert:

«Wir sind stolz, eine grössere Rollmaterialserie nach Asien liefern zu dürfen.»

Landschaft wie die Schweiz

Die Lokomotiven werden laut Ahlburg in einer anspruchsvollen bergigen Topografie – ähnlich jener der Schweiz –, und in extremen Klimabedingungen zum Einsatz kommen. Stadler sei bestens damit vertraut, Schienenfahrzeuge auf solch spezifische Herausforderungen anzupassen. In Kombination mit der Fähigkeit, leichte und gleichzeitig umweltfreundliche Lokomotiven zu bauen, seien dies wichtige Gründe für den Erfolg in Taiwan.



Die sechsachsigen Schmalspur-Lokomotiven für TRA werden von einem Cummins-Dieselmotor angetrieben, der 2700 PS leistet, schreibt das Unternehmen weiter. Die Anfahrzugkraft beträgt bis zu 430 kN, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 120 Kilometern pro Stunde.

Die Lokomotiven werden zudem speziell auf das tropische und subtropische Klima in Taiwan ausgelegt. Es seien Hohe Feuchtigkeit von bis zu 100 Prozent und extreme Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius zu erwarten. Ausserdem lasse sich die neue Lokomotive für TRA auch in Mehrfachtraktion führen.