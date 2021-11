Preis SFS ist zweitbester Schweizer Arbeitgeber Die Heerbrugger Spezialistin für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionsformteile landet beim Swiss Arbeitgeber Award 2021 wieder auf dem Treppchen. Stefan Borkert 19.11.2021, 17.00 Uhr

SFS ist als besonders guter Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Kurt Later

Der SFS-Konzern hat dieses Jahr in der Kategorie Grossunternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten den zweiten Podestplatz am Swiss Arbeitgeber Award erreicht. 2019 hat SFS den Preis noch auf dem ersten Platz für sich entscheiden.

Der Swiss Arbeitgeber Award ist die grösste Mitarbeitendenbefragung der Schweiz. Bereits seit 21 Jahren werden die besten Arbeitgeber der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein ausgezeichnet. Dieses Jahr haben insgesamt 165 Unternehmen und über 46'000 Mitarbeitende an der Befragung teilgenommen. Erstmals nahmen im 2021 alle SFS-Divisionen mit Mitarbeitenden in der Schweiz an der Umfrage teil. Weltweit beteiligten sich über 6700 Mitarbeitende der SFS Group an der Befragung.