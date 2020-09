Preis der Rheintaler Wirtschaft 2021 geht an die Coltene – Dentalspezialist ist Unternehmen des Jahres

Die 1835 gegründete Gurit-Heberlein AG war bis in die 60er-Jahre hauptsächlich in der Textilveredelung, in der Herstellung synthetischer Fasern (Helanca) sowie im Textilmaschinenbau tätig. Ende der 60er-Jahre diversifizierte das Unternehmen in verschiedene Bereiche, 1967 mit der Übernahme der auf Dentalprodukte spezialisierten Firma Coltène AG in Altstätten auch ins Dentalgeschäft. Die Coltène AG schloss sich 1990 mit der amerikanischen Firma Whaledent Inc. zusammen. Daraus entstand innerhalb des Gurit-Heberlein-Konzerns der Geschäftsbereich Health Care. 2005 entschied der Verwaltungsrat von Gurit-Heberlein, den Konzern entlang der bisherigen Divisionsgrenzen in zwei selbstständige Firmen aufzuteilen. Dabei wurde das Medizinal- und Dentalgeschäft als eigenständiges Unternehmen unter dem Firmennamen Medisize Holding AG an die Börse gebracht. Ende Februar 2008 entschied Medisize, das gesamte Medizinalgeschäft zu veräussern und sich ausschliesslich auf das Dentalgeschäft zu konzentrieren. Das Unternehmen wurde daraufhin im April 2008 in Coltène Holding AG umbenannt, und ein Jahr später wurde der Sitz von Wattwil nach Altstätten verlegt. Heute tritt die Firma unter dem Namen Coltène/Whaledent AG auf.