Stahlrohre: Mubea plant Abbau in Oberriet und Aufbau in Arbon

Präzisionsstahlrohre Auslastungs- und Kostenprobleme: Mubea plant Restrukturierung des Standorts Oberriet samt Verlagerung nach Arbon – bis zu 120 Jobs in Gefahr Gut ein Jahr nach der Übernahme des Jansen-Stahlrohrgeschäfts in Oberriet zwingt der Einbruch des Autozuliefergeschäfts die Industriefirma Mubea, am Rheintaler Standort über die Bücher zu gehen. Im Extremfall könnten dort 120 der 200 Stellen verschwinden. Profiteur einer Teilverlagerung könnte das andere Schweizer Mubea-Werk in Arbon am Bodensee sein. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 17.05.2022, 18.15 Uhr

Präzisionsstahlrohre, das Kerngeschäft der Mubea. Bild: PD

Anfang 2021 kündigte der deutsche Autozulieferer Mubea den Kauf der Stahlrohrsparte der Rheintaler Jansen AG an. Die Sparte umfasste zwei Firmen, die OBR Steel Tubes AG mit 250 Beschäftigten am Jansen-Hauptsitz in Oberriet und die deutsche Jansen GmbH mit 200 Angestellten. Per 1. April 2021 wechselten die Betriebe die Hand.

Die Transaktion liess aufhorchen, ist doch das Familienunternehmen Mubea schon seit einiger Zeit in der Bodenseeregion präsent. Per Mitte 2013 erwarb es von der AFG Arbonia-Forster-Holding (heute Arbonia) deren Geschäftseinheit Forster-Präzisionsstahlrohre in Arbon mit damals 189 Mitarbeitenden und firmierte sie in Mubea Präzisionsstahlrohr AG um.

Der Deal mit Jansen warf umgehend die Frage auf, was dieser für die beiden Mubea-Standorte in Arbon und Oberriet bedeutet. Diese liegen keine 50 Kilometer auseinander, ihre Sortimente als Zulieferer hauptsächlich der Autoindustrie, aber auch der Möbelindustrie oder der Haustechnik überschneiden sich erheblich, und Corona hat dem Geschäft zugesetzt. Damals hiess es, über allfällige Veränderungen könne man noch nichts sagen.

In Oberriet könnten rund 120 Stellen verschwinden

Nun sind erste Überlegungen spruchreif. Demnach prüft die OBR Steel Tubes eine «strategische Neuausrichtung» ihres Produktionsstandorts Oberriet und eine allfällige Teilverlagerung an andere Standorte der Mubea-Gruppe. Zwar hat OBR jüngst Mietverträge mit der ehemaligen Besitzerin Jansen verlängert, was als «ein grundsätzliches Bekenntnis für den Standort Oberriet» dargestellt wird. Auch heisst es:

«In Oberriet soll weiter produziert werden.»

Die Firma prüfe aber auch das Szenario, die Kapazität in Oberriet zu verringern und «einzelne Produktionsanlagen» im Verlauf des Jahres 2023 «an andere Standorte im In- und Ausland» zu verlagern. Personell würde dies voraussichtlich bedeuten: Rund 80 OBR-Mitarbeitende müssten, falls sie ein solches Angebot annehmen, mit einer Beschäftigung an einem anderen Produktionsstandort der Mubea-Gruppe rechnen – beispielsweise bei der Mubea Präzisionsstahlrohr AG in Arbon, aber beispielsweise auch im Ausland. Weiteren 40 Mitarbeitenden drohen Outplacement oder Stellenabbau.

Wahrscheinlicher Aufbau in Arbon

Martin Hülsmann ist Geschäftsführer der OBR Steel Tubes. Er sagt, falls das Verlagerungsszenario zum Tragen komme, wolle man so vielen betroffenen Beschäftigten wie möglich Arbeit in Arbon anbieten. Dann stünden die Chancen dank der Nähe zu Oberriet am besten, dass die Angestellten das Angebot annähmen und ihr Know-how erhalten bleibe. Zudem seien in Arbon aktuell 10 Stellen frei und 20 Temporärkräfte beschäftigt. Betreffend jene Mitarbeitende, von denen man sich trennen müsste, sagt Hülsmann:

«Wir versuchen Kündigungen so gut es geht zu verhindern.»

Und weiter:

«Wer seine Arbeit verliert, erhält von uns grösstmögliche Unterstützung bei der Stellensuche. Wir lassen niemanden im Regen stehen.»

Insgesamt sind bei der OBR Steel Tubes noch 200 Mitarbeitende beschäftigt. Mit der möglichen Restrukturierung wolle man die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. In den vergangenen Monaten habe OBR unter «nachhaltigen Auslastungs- und Kostenproblemen» gelitten, die Bestellmengen hätten stark geschwankt, und es habe wiederholt Kurzarbeit gegeben. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens werde «weiterhin als schwierig angesehen».

Konsultationsverfahren hat begonnen

Als Gründe nennt OBR die Folgen der Pandemie, weltweite Lieferprobleme bei Halbleitern und Rohstoffen und die angespannte geopolitische Lage. Das hat vor allem auch die Produktion der Autoindustrie erheblich beeinträchtigt und damit das Geschäft ihrer Zulieferer belastet. Ähnlich hatte sich schon im August 2020 die Mubea Präzisionsstahlrohr AG geäussert. Finanzchef Stefan Saxer sprach damals von Kurzarbeit und von harten Zeiten, in erster Linie im Zuliefergeschäft mit der Autoindustrie. Aber auch die Nachfrage seitens der Möbel- und Maschinenindustrie sei gedämpft. Mittlerweile ist die Mubea Präzisionsstahlrohr AG laut Hülsmann wieder besser unterwegs. Die Arboner Firma zählt heute 270 Mitarbeitende.

In Übereinstimmung mit dem Gesamtarbeitsvertrag hat der Verwaltungsrat der OBR Steel Tubes ein Konsultationsverfahren eröffnet. In dessen Rahmen können die Mitarbeitenden, die am Dienstagnachmittag orientiert wurden, bis Mitte Juni 2022, also während knapp vier Wochen, das Restrukturierungsszenario prüfen und eigene Vorschläge einbringen. Falls solche eingehen, sollen sie in die Entscheide von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung einbezogen werden. Geplant sei, die Mitarbeitenden noch vor den Sommerferien über die mögliche Neuausrichtung des Unternehmens zu informieren.

Die Kunden haben ein Mitspracherecht

In der Regel vermögen Vorschläge aus den Reihen der Belegschaft wenig zu ändern an Restrukturierungsplänen des Managements. Hülsmann sagt zudem, die Kunden hätten ein Mitspracherecht, wenn es um Verlagerungen geht. OBR schreibt aber auch:

«Dabei ist das übergeordnete Ziel, trotz aller Auslastungs- und Kostenprobleme, in Oberriet auch zukünftig eine möglichst hohe Beschäftigung sowie eine optimale Auftragsabwicklung zu ermöglichen.»

Zudem sollen – neben zumindest eines Teils der Produktion – Entwicklung, Planung und Vertrieb mit rund 40 Beschäftigten am Rheintaler Standort bleiben.

Die Mubea-Gruppe als Ganzes nennt auf ihrer Website für 2020 weltweit 14’000 Mitarbeitende an 48 Standorten in 20 Ländern und einen Umsatz von 2,08 Milliarden Euro. Die Mubea Präzisionsstahlrohr AG kam auf 100 Millionen Euro, das von Mubea übernommene Jansen-Stahlrohrgeschäft nennt 100 Millionen Franken für 2021. Vor zwei Jahren, vor der Pandemie, waren es noch 150 Millionen Franken.

