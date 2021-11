Leica Geosystems bringt zwei Weltneuheiten auf den Markt

Präzisionsinstrumente Der Weltmarktführer aus dem Rheintal vermisst seit 100 Jahren die Welt Leica Geosystems bringt zwei Weltneuheiten zum Jubiläum auf den Markt und investiert 70 Millionen in Heerbrugg. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Die heutigen Vermessungsgeräte von Leica Geosystems enthalten viel Computertechnik und Software.

Das Start-up ist in die Jahre gekommen. 1921, vor 100 Jahren hat Heinrich Wild es gegründet, unterstützt von Jacob Schmidheiny und Robert Helbling. Der Name war damals: Heinrich Wild Werkstätte für Feinmechanik und Optik. Immerhin 30 Mitarbeitende arbeiteten bei dem Präzisionsunternehmen. Inzwischen hat die Firma Geschichte geschrieben, ist gewachsen, ging an die Börse und ist heute Teil des schwedischen Technologiekonzerns Hexagon. Der Umsatz liegt bei 1,5 Milliarden Franken und im St.Galler Rheintal arbeiten gut 1400 Angestellte, weltweit sind es 6000. Weiteres Wachstum ist vorprogrammiert.

Leica Geosystems investiert am Standort Heerbrugg in ein gut 50 Meter hohes Hochhaus, einem Campus für Forschung und Entwicklung. Thomas Harring, CEO von Leica Geosystems, sagt, dass mit dem Ausbau des Standorts noch einmal gut 200 Arbeitsplätze entstehen werden. Der Bauantrag liegt beim Kanton. Die Balgacher Gemeindepräsidentin Silvia Troxler, bestätigt, dass die Gemeinde grünes Licht gegeben habe, allerdings seien noch ein, zwei Fragen offen. Leica Geosystems würde gern höher als 50 Meter bauen. Doch bei 50 Metern ist für die Gemeinde das Maximum erreicht.

Leica Geosystems feiert in Heerbrugg dieses jahr den 100. Geburtstag. . Andrea C. Plüss

Forschung und Entwicklung werden gross geschrieben

Ungeachtet solcher Diskussionen hat das Unternehmen, dessen Kerngebiet die Vermessungstechnik ist, mit der Digitalisierung schon begonnen, als es das Wort noch gar nicht gab. Jürgen Dold, ehemaliger CEO von Leica Geosystems und heute Mitglied der Hexagon-Konzernleitung, sagt, dass Heinrich Wild 1923 einen neuen Theodolit auf den Markt gebracht habe.

Jürgen Dold, ehemaliger CEO der Leica und Konzernleitungsmitglied des Mutterkonzerns Hexagon Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Die Präzisionsmechanik und Optik ist bis heute gleich geblieben.»

Und der Manager weist auch daraufhin, dass schon vor 100 Jahren Business-Angels einen langen Atem brauchten.

«Erst nach zehn Jahren hat Wild endlich schwarze Zahlen geschrieben.»

Der lange Atem hat sich gelohnt. Denn mit den Theodoliten und den Nachfolgemodellen, sowie weiteren Pionierleistungen wird seit 100 Jahren die Welt vermessen. Erfindungen in diesem Bereich sind die DNA des Unternehmens und geblieben. So kam 1927 die erste Luftbildkamera der Welt aus Heerbrugg. Ausserdem wurde das erste GPS-Gerät für Landvermessung entwickelt in dem 1977 bereits viel Software und Computertechnologie steckte. Und schon 1966 ist ein Vorläufer des heutigen GPS erfunden und realisiert worden. Heute würde man das Digitalisierung nennen, sagte Dold.

Ein Roboter von Boston Dynamics mit Vermessungstechnik der Firma Leica Geosystems AG, in Heerbrugg. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

CEO Harring betont, dass Forschung und Entwicklung ganz gross geschrieben werden. «Im Schnitt bringen wir jedes Jahr 50 Neuheiten auf den Markt.» Brandaktuell und so noch nicht auf dem Weltmarkt existent, sind ein fliegender Sensor, der zwar einer Drohne ähnelt aber technologisch eine Weltneuheit ist. Umgebungen, können damit gescannt, zum Beispiel Gebäude klimagerecht geplant und während des Baus kontrolliert werden.

Eine fliegender Scanner und Sensor zur Vermessung von unter anderem Bauwerken. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Hinzukommt ein Roboter auf vier Beinen, der aussieht wie ein gelber Hund. Er gelangt überall dort hin, wo es entweder gefährlich ist oder für den Mensch anstrengend und unwegsam.

Thomas Harring, CEO der Leica Geosystems Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Wir sind stärker als jemals zuvor. Innovation ist unsere Tradition»,

sagt Thomas Harring. In vielen Grossprojekten stecke Leica-Technik aus Heerbrugg drin. Beispielhaft nannte er den Gotthard-Tunnel, die Hängebrücke über den Bosporus oder das höchstes Bauwerk der Welt, Burj Khalifa in Dubai.

Geschäfte leiden nicht unter den Lieferproblemen

Natürlich sei man von den aktuellen Lieferproblemen und Engpässen bei Halbleitern partiell betroffen. Aber nicht so, dass die Geschäfte darunter leiden würden. Und nein, man denke bisher nicht daran, Halbleiter selbst zu produzieren. Das könnten andere wirklichbesser. Krisen, ergänzt Dold, habe Leica schon immer meistern müssen und auch gemeistert.