Pilotprojekt Defekte frühzeitig erkennen, um Störungen zu vermeiden: Stadler baut digitale Zwillinge für deutsche Flirt-Züge In einem Pilotprojekt mit der Deutschen Bahn werden 28 Stadler-Züge mit Sensoren ausgestattet. Diese senden in Echtzeit Informationen über den Betrieb an die digitalen Zwillinge der Fahrzeuge. So lassen sich allfällige Defekte früh erkennen und Störungen vermeiden. Die Technologie werde in wenigen Jahren Standard sein, heisst es bei Stadler. Kaspar Enz 20.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Flirt, der für die DB im Einsatz ist: Bald soll er einen digitalen Zwilling bekommen. Bild: PD

Es kommt sogar auf dem Schweizer Bahnnetz vor: Eine Tür klemmt und die Passagiere müssen sich möglichst schnell durch einen anderen Ausgang zwängen. Die Klimaanlage fällt ausgerechnet im Hochsommer aus. Mindestens so gefährlich sind Fehler an den Radsätzen des Zuges. Solche Fehler führen zu Störungen und Verspätungen. Und statt Passagiere zu befördern, muss der Bahnwagen lange Zeit in der Werkstatt verbringen.

Stadler Rail Deutschland und die Deutsche Bahn arbeiten derzeit an einem Projekt, um solche Störungen zu verringern. Ein Flirt der Deutschen Bahn wird zurzeit als Prototyp umgerüstet. Er erhält einen digitalen Zwilling: Eine digitale Kopie ist in der Betriebszentrale verfügbar. Im echten Zug werden dagegen Sensoren eingebaut, die erkennen, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll. So würden Fehler erkannt, bevor es zu einer Störung kommt, sagt Silja Kollner, Sprecherin von Stadler Deutschland. Dementsprechend könnten diese behoben werden, bevor die Störung den Betrieb einschränkt.

Reparaturen besser planen

So erhofft man sich nicht nur einen reibungsloseren Betrieb. Die Züge müssten auch seltener in die Werkstatt, sagt Kollner. «Der digitale Zwilling liefert genaue Aussagen über den Zustand der Systeme und auch Klarheit über deren Funktionsfähigkeit.» Das mache weniger Routineprüfungen nötig. Die Arbeiten für Reparaturen und Instandhaltung werden so auch effektiver und es lasse sich besser planen.

«Das System sagt uns auch, wann ein Eingriff erforderlich ist.»

Der digitale Zwilling, der entsteht, bildet in erster Linie noch Daten von Türen, Klimaanlagen und Radsätzen ab. «Diese Baugruppen werden stark beansprucht», sagt Kollner. Deshalb fallen hier auch die meisten Reparaturen an.

Ab Anfang 2022 sollen 28 Züge einen digitalen Zwilling haben

Nach erfolgter Zulassung sollen die ersten zehn umgerüsteten Flirts bis Ende Jahr Live-Daten senden, sagt Kollner. Sie sind Teil einer Flotte von 28 Stadler-Zügen, die seit 2014 im Regionalverkehr in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg unterwegs sind. Anfang 2022 soll auch der Rest dieser Fahrzeuge mit der entsprechenden Technologie ausgestattet sein.

SBB: Ferndiagnose bei neuen Zügen

Liefern bereits gewisse Ferndiagnosen: Stadler-Zug Giruno der SBB. Bild: Keystone

Die Resultate des Projektes der Deutschen Bahn beobachtet man auch bei den SBB. In neueren Fahrzeugen wie den Giruno-Hochgeschwindigkeitszügen sei zwar bereits eine Ferndiagnose eingebaut, die Fehlermeldungen angibt, sagt SBB-Sprecher Reto Schärli. So könnten Reparaturen vorbereitet und die Defekte priorisiert werden, die sich auf den Betrieb auswirken.

«Der digitale Zwilling geht hierbei noch einen Schritt weiter.»

Wartung und Reparatur sind für den Zugbetrieb wichtige Faktoren. «Die Kilometerzahl, welche Privatautos in einem Jahr erreichen, absolviert ein Zug je nach Flotte und Einsatz in einigen Tagen bis wenigen Wochen», sagt Schärli. «Dementsprechend häufiger muss ein Fahrzeug für vier bis fünf Stunden in die Serviceanlage.» Durchschnittlich alle zehn Tage würden Servicearbeiten und kleinere Reparaturen durchgeführt. Alle zwei Monate werden die Züge während zwölf Stunden durchgecheckt. «So kann die Zahl der Störungen minimiert und die Sicherheit erhöht werden.»

Bald eine Standardausrüstung

Der digitale Zwilling für die Flirt-Züge am Rhein sind noch ein Pilotprojekt. Dabei habe man bewusst auf Züge gesetzt, die schon länger in Betrieb sind. Hier sei der Mehrwert der Technologie schneller erkennbar, sagt Stadler-Sprecherin Kollner. Doch «wir gehen davon aus, dass die Technologie in wenigen Jahren Standardausrüstung neuer Züge sein wird.»