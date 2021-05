Philosophie Menschliche Intelligenz am St.Gallen Symposium: Ein Philosoph gibt KI eine Chance – schliesslich sind derzeit zwei Revolutionen im Gange Der Philosoph Richard David Precht stellt sich den Fragen von Charlotte Stix, einer Forscherin in Sachen Künstliche Intelligenz. Ein Streitgespräch ist es allerdings nicht geworden. Stefan Borkert 07.05.2021, 18.28 Uhr

Virtuell am St.Gallen Symposium dabei: der deutsche Philosoph Richard David Precht. Bild: Ralph Ribi

Maschinenzeitalter, Revolutionen, Moral, Pragamatismus und Kapitalismuskritik, das alles und noch viel mehr war dabei, als sich der deutsche Philosoph Richard David Precht den Fragen von Charlotte Stix stellte. Die Wienerin ist eine ausgewiesene Fachfrau in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI). Inzwischen forscht sie an der Technischen Universität Eindhoven. Die virtuelle Fragestunde stand unter dem Titel: «Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens». Das hört sich zunächst sehr allgemein gehalten an, ist aber zugleich der Titel von Prechts Buch, das letzten Sommer erschienen ist. Marketing geht auch diskreter. Wer nun erwartet hatte, dass die beiden sich einen Schlagabtausch liefern, der wurde enttäuscht. Schläge hörte man nur im Hintergrund bei Charlotte Stix. Ihre Nachbarn hatten sich entschieden, die Wohnung zu renovieren.

Precht startete mit einem kleinen Exkurs über die derzeit laufenden zwei Revolutionen. Da ist einerseits die digitale Revolution, die bislang noch ohne KI stattgefunden hat. Aber das ändere sich gerade. Und da ist die Revolution der Nachhaltigkeit, also Klima, Ökologie und die Zerstörung des Planeten, auf dem man wohnt. Precht kritisierte in diesem Zusammenhang Leute wie etwa Elon Musk, der als fortschrittlich gefeiert werde. In Wirklichkeit wollten Leute wie Musk völlig untaugliche Lebensräume für den Mensch erschliessen, sprach er Mars- oder Unterwasserprojekte an.

Richard David Precht wirft stets einen kritischen Blick auf aktuelle Entwicklungen. Peter Rigaud/Laif / laif

«Sie haben die Erde aufgegeben, um nicht artgerechte Lebensräume zu erschliessen. Hätte ich deren Milliarden, dann würde ich sie zur Rettung des Regenwaldes ausgeben.»

Precht bleibt also lieber irdisch, denn auf der Erde gibt es genug zu tun, zum Beispiel, was den Einsatz von KI angeht. Stix und Precht sind sich einig, dass Roboter weder ethisch noch moralisch handeln können. Auch mit der Objektivität und Neutralität ist es so eine Sache. Hier trügt er Schein, sind sich beide sicher, weil die Programmierung noch immer von einem Mensch erfolgt und die Folgen von KI im Einsatz bei Menschen meist gar nicht abgeschätzt werden können. So helfe es einem Schüler nicht weiter, wenn die Software ausrechne, dass er zu 57 Prozent die Versetzung nicht schaffen werde.

Eine Vision, die keiner will

Dass Mensch und Maschine miteinander verschmelzen, hält Precht ausserdem für eine Vision, die im Grunde niemand unterschreiben wolle. Beim Eintritt ins zweite Maschinenzeitalter per KI sieht Precht vor allem den Kapitalismus am Werk. Als Gegensteuer empfiehlt er die Nutzung von neuen Steuern zur Schaffung eines sicheren Grundeinkommens. Konkret benennt er etwa die Finanztransaktionssteuer. Da könne man das Geld dort holen, wo es auch gemacht werde. Von einer weiteren Besteuerung der Arbeit hingegen hält er nichts. Precht sagt:

Die Arbeitswelt der Zukunft ist eine der grössten Herausforderungen für Precht. 128728912

«Wir stehen vor einer riesigen Herausforderung. Regierungen und Gesellschaft lügen sich in die Tasche, wenn sie verkünden, das Problem der Arbeitslosigkeit wegen der digitalen Transformation kann mit Weiterbildung und oder Umschulung gelöst werden.»

Als eine der grössten Baustellen identifiziert er die Arbeitswelt, die in Zukunft Menschen einsparen und stattdessen Maschinen einsetzen will, weil das effizienter ist. Precht weiss, es gibt bestimmte Dinge, die diese Maschinen besser können als Menschen, und ergänzt: «vor allem sehr viel günstiger.»

Doch Precht und Stix sehen auch die positiven Seiten der KI. So glaubt Precht, dass künstliche Intelligenz den Menschen von langweiliger Arbeit befreien könne. Bei Banken, Versicherungen oder auch in der Wissenschaft und Medizin könne KI zu sehr sinnvollen Einsatzmöglichkeiten führen und Hilfe bieten.

«Interessant ist aber immer, wenn man fragt, wohin soll das Ganze denn langfristig mal führen?»