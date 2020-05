«Pharmasuisse verfolgt wohl eine verzweifelte Strategie gegen den Versandhandel»: Der Thurgauer alt Ständerat Roland Eberle bezeichnet Streit zwischen Pharmasuisse und Zur Rose als absurd. Die Lobby der stationären Apotheken, der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse, legt der Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose Steine schon seit Jahren in den Weg. Der Streit zwischen Pharmasuisse und der Versandapotheke Zur Rose werde langsam absurd, sagt der Thurgauer alt Ständerat Roland Eberle. Stefan Borkert 16.05.2020, 05.00 Uhr

Zur Rose hat besonders hohe Sicherheitsstandards beim Onlineversand von Medikamenten. Bild: PD

Es gibt eine Schweizer Spezialität, die weltweit einmalig ist. Seit 2015 dürfen rezeptfreie Arzneien in der Schweiz nur gegen Rezept, nach persönlichem Kontakt mit einem Arzt, online versendet werden. Dasselbe Medikament, zum Beispiel eine Hautsalbe, kann mir nichts dir nichts in einer Apotheke oder Drogerie einfach gekauft werden, notabene ohne Rezept und Arztbesuch.

Für den Thurgauer alt Ständerat Roland Eberle, der sich stets für eine Senkung der Gesundheitskosten eingesetzt hat, ist das nicht nur absurd, sondern auch ein Anachronismus. Eberle kennt Zur Rose schon lange. Er hat in der ständerätlichen Gesundheitskommission das Geschäftsmodell der Versandapotheke unterstützt, da es auch Patienten Vorteile bringt.

Roland Eberle, alt Ständerat, SVP Thurgau. Bild: Keystone

Eberle sagt, gerade chronisch Kranke würden profitieren. In Zeiten der Digitalisierung solle man doch die Möglichkeiten nutzen, um Kosten im Gesundheitswesen einzusparen. Der Onlineversand helfe bei der Kostensenkung.

Doch die Lobby der stationären Apotheken, der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse, legt schon seit Jahren der Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose Steine in den Weg. 2015 schliesslich obsiegte Pharmasuisse vor Bundesgericht. In einer denkbar knappen richterlichen Entscheidung wurde festgehalten, dass rezeptfreie Medikamente nur gegen ein Rezept versandt werden dürfen, das ein Arzt nach einer Konsultation ausgestellt hat.

Gleichzeitig verbot das Gericht Zur Rose, Ärzte dafür zu entschädigen, dass sie Rezepte elektronisch ausstellten, statt von Hand. Zur Rose stellte beide Vorgehen unmittelbar nach dem Urteil sofort ein. Auch die Staatsanwaltschaft stellte Strafverfahren ein, die Pharmasuisse in diesem Zusammenhang gegen Walter Oberhänsli angestrengt hatte.

Walter Oberhänsli, CEO und Mitgründer Zur Rose Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Die bundesgerichtliche Entscheidung reichte Pharmasuisse nicht. Es wurde Beschwerde gegen die Einstellung der Strafverfahren erhoben, die vor neun Jahren ihren Anfang genommen hatten. Die Beschwerde kam durch und nun hat die Thurgauer Staatsanwaltschaft Anklage gegen Walter Oberhänsli erhoben. Er soll persönlich dafür bestraft werden, dass Zur Rose gegen das Heilmittelgesetz verstossen haben soll. Und zwar für die Zeit, bevor das Bundesgericht überhaupt entschieden hatte (2011 bis 2015).

Dabei war der Entscheid für Zur Rose nicht absehbar. Alle Vorinstanzen, inklusive Thurgauer Kantonsarzt, hatten Zur Rose damals für ihre Praxis jeweils grünes Licht gegeben.

Staatsanwaltschaft ruft erst einmal das Gericht an

Eberle schüttelt den Kopf. Er könne sich das nur als eine Art verzweifelte Strategie der Apotheker gegen den Versandhandel erklären. Auch die Staatsanwaltschaft wolle sich wohl zunächst absichern, ob Oberhänsli überhaupt zu belangen sei. Sie strebe deshalb ja eine Zweiteilung des Verfahrens an.

Zunächst muss das Gericht entscheiden, ob überhaupt ein rechtswidriges Verhalten vorliegt. Nur wenn das bejaht wird, wird Oberhänsli möglicherweise eine Busse bezahlen müssen. Oberhänsli und Zur Rose haben unterdessen die Wachstumsstrategie fortgesetzt. Ungeachtet des Knatsches mit Pharmasuisse ist Zur Rose in Europa die Nummer eins geworden und hat in der Schweiz stets zugelegt.

Auch andernorts kämpfen Apotheker gegen Zur Rose, etwa in Deutschland. Trotzdem festigt Zur Rose ihre Marktmacht, die auf Digitalisierung beruht. Es könnte auch gemeinsam gehen. In Spanien arbeiten bereits an die 800 Apotheken mit Zur Rose zusammen. Das hat markante Umsatzzuwächse bei den Apotheken zur Folge.

Hierzulande hat Zur Rose die Fühler nach einer Zusammenarbeit vergebens ausgestreckt. Für Eberle werden so Chancen einer Entwicklung vertan, die sowieso nicht aufzuhalten ist.

Nachgefragt – Pharmasuisse setzt auf stationäre Apotheken: «Bei der Gesundheit lieber auf Nummer sicher»

Fabian Vaucher, Präsident des Schweizerischen Apothekerverband Pharmasuisse. Bild: PD

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft hat das Verfahren beim ersten Mal eingestellt. Was macht Ihnen nun Hoffnung auf Erfolg?

Fabian Vaucher: Dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, weist unseres Erachtens dringend darauf hin, dass ein Tatbestand vorliegt, den das Gericht beurteilen muss.

Hängt die Anzeige mit der Idee zusammen, dass in der aktuellen Krise die Rezeptpflicht für rezeptfreie Medikamente wegfallen soll?

Nein, dieses Begehren hat der Bundesrat beurteilt und abgelehnt mit der Begründung, dass die lokale Versorgung durch Apotheken und Drogerien die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung auch während der Coronapandemie abdeckt und die Patientensicherheit schützt.

Wäre es nicht sinnvoller, dass Apotheker und Online-Apotheker zusammenspannen, statt gegeneinander zu arbeiten?

Pharmasuisse anerkennt den Online-Trend und das Internet als Informationsquelle. Medikamente sowohl in einer lokalen Apotheke als auch online bestellen zu können und nach Hause geliefert zu erhalten, ist heute ein berechtigtes Anliegen. Pharmasuisse sucht aktiv mit allen Marktteilnehmenden nach legalen Lösungen, die sich mit den Bestimmungen zum Schutz der Patientensicherheit des Heilmittelgesetzes vereinbaren lassen.

Laut einer Umfrage sind stationäre Apotheken im Vorteil.

Die Digitalisierung schafft neue und sichere Möglichkeiten, beispielsweise könnte ein elektronisches Patientendossier zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse unserer repräsentativen Marktforschung durch GFS Bern vom Februar 2020, also vor Corona, zeigt, dass das Vertrauen in die Apotheken gestiegen, beim Internet jedoch gesunken ist. Bei der Gesundheit gehen die Leute lieber auf Nummer sicher.

Wie steuert Pharmasuisse der Verteuerung unserer Gesundheit entgegen?

Gerade während der Coronapandemie haben die Apothekenteams ihre Systemrelevanz für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung als erste und einfach zugängliche Anlaufstelle eindrücklich bewiesen. Lokale Apotheken helfen akuten und chronisch kranken Patienten, übernehmen Präventivdienstleistungen, entlasten Hausärzte und Notfallaufnahmen und tragen damit wesentlich zur Eindämmung der Kosten im Gesundheitswesen bei.

In bevölkerungsärmeren Landstrichen verschwinden, wie man im Ausland sieht, Apotheken vor Ort. Gibt es diese Entwicklung auch in der Schweiz?

Die Tendenz zeichnet sich auch hierzulande ab. Häufig werden Apotheken an stark frequentierten Standorten wie in der Innenstadt oder in einem Einkaufszentrum eröffnet. Gefährdeter sind jene in strukturschwachen Gebieten. Ein flächendeckendes Apothekennetz kommt nicht nur der städtischen und agglomerativen Bevölkerung zugute, sondern ist auch für die medizinische Grundversorgung auf dem Land wichtig.